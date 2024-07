Doctora Teresa Bernabéu, excelencia y reputación en cirugía plástica

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio de 2024.- La cirugía estética sigue creciendo. Cada vez hay más gente que se pone en manos de los mejores cirujanos del país para realizarse algún retoque y mejorar, así, su autoestima. Cada año se realizan más de 200.000 intervenciones en España, tanto faciales, como corporales.

A la hora de realizarse operaciones estéticas, la elección del profesional es muy importante. Esta decisión marcará un antes y un después en el resultado final. La Doctora Teresa Bernabéu se ha convertido en una de las mejores cirujanas de la ciudad de Alicante gracias a los excelentes resultados de sus cirugías.

Sobre la Dra. Teresa Bernabéu

Licenciada en Medicina por la Universidad de Alicante, la doctora Teresa Bernabéu se especializó en cirugía plástica, reparadora y estética. Con más de 30 años de experiencia, se ha convertido en una de las cirujanas mejor valoradas de Alicante.

Su consulta se encuentra entre las puertas del Hospital Vithas Internacional Medimar de Alicante, uno de los centros más prestigiosos de la Comunidad Valenciana. Este hospital cuenta con 66 camas, 7 quirófanos, 1 paritorio y 60 consultas externas.

El principal objetivo de la doctora Bernabéu es ofrecer la mejor relación médico-paciente gracias a su asistencia totalmente personalizada, de calidad y con un alto nivel científico.

Cirugías más solicitadas en su consulta de estética

Los últimos datos proporcionados por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) han revelado que unas de las intervenciones más demandadas por parte de las mujeres es el aumento de pechos (32,3%) y la liposucción (10%). Y, entre los hombres, la blefaroplastia (19,9%) y la ginecomastia (19,6%).

Estos datos también se ven reflejados en los expedientes de la doctora Bernabéu. Sus pacientes confían en sus manos y profesionalidad para realizarse cirugías de rejuvenecimiento facial, mamas, cirugía para hombres y reducción de abdomen.

Además, la doctora pone a la disposición de sus pacientes la posibilidad de financiar el tratamiento estético sin límite de cantidad, ni cantidad mínima.

Testimonios de pacientes sobre sus resultados obtenidos

“En un principio, tenía dudas en hacerme el tratamiento porque me daba mucho respeto. Ahora que lo he hecho y he visto el resultado, no puedo estar más contenta”, indica una de sus pacientes a través de una reseña. Y es que otro de los puntos fuertes de elegir a esta doctora para una intervención estética es que se la conocerá desde la primera visita, evaluando el caso del paciente y resolviendo todas sus dudas.

Además, muchos foros se han hecho eco de su gran trabajo, viéndose reflejado en la opinión de algunas de las mujeres que han pasado por sus manos. “Personalmente, me realizó una mamoplastia de aumento y un lifting facial. A mí me cambió la vida. Me dejó estupenda, y además, la recomendé a otras amigas mías”, indica Rebeca en En Femenino.

También se pueden ver valoraciones positivas en What Clinic, uno de los foros más prestigiosos. Miles de personas acuden a él para conocer opiniones de otros pacientes. En él se pueden encontrar también reseñas hacia la doctora Teresa Bernabéu. “Me realizó una liposucción y no puedo agradecérselo lo suficiente. Teresa Bernabéu, fuiste una cirujana plástica muy amable y agradable”, escribe Norma.

Compromiso con la excelencia en la cirugía plástica

El compromiso con la cirugía estética no solo se ve en los resultados, también en el uso de la tecnología de vanguardia y la cuidadosa evaluación de las motivaciones y expectativas de los pacientes para llegar al tratamiento que mejor se ajuste a sus necesidades.

El sector de la sanidad está en constante cambio y renovación. Por ello, la formación y la capacitación constante es fundamental y, la doctora Bernabéu, lo refleja gracias a las prácticas seguras y efectivas que pone al alcance de sus pacientes.

