DocuDocu centraliza en un Software ERP 360º la gestión de la pyme - Docudocu

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma cloud reúne facturación, contabilidad, recursos humanos, control horario y documentación para que empresa, equipo y asesoría trabajen sobre información compartida y actualizada.

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- La gestión de una pyme implica a la empresa, sus trabajadores y la asesoría, tres perfiles que necesitan consultar y actualizar información de forma continua. DocuDocu plantea esa relación desde un ERP 360º en la nube que reúne las principales áreas de gestión en un mismo entorno. La compañía ofrece a las empresas 30 días de prueba sin coste para que puedan evaluar su encaje en la operativa diaria antes de decidir su contratación.

“El reto no es añadir otra herramienta a la empresa, sino evitar que la información tenga que perseguirse o reconstruirse cada vez que pasa del trabajador a la empresa o de la empresa a su asesoría”, explica David Torrelles, Project Manager de DocuDocu.

Un mismo dato para empresa, trabajadores y asesoría

DocuDocu integra facturación, contabilidad, CRM, recursos humanos, control horario, portal del empleado y gestión documental. Una factura emitida alimenta la información económica que después puede utilizarse en contabilidad y tesorería, evitando volver a introducir el mismo dato en procesos separados.

En la gestión de personal, una incidencia de control horario queda vinculada al trabajador; su documentación laboral está asociada al mismo expediente y puede estar disponible para la empresa y la asesoría según sus permisos. La asesoría puede trabajar así con información laboral, documental, fiscal, contable y administrativa de sus clientes dentro del mismo entorno.

La gestión documental incorpora inteligencia artificial para analizar archivos, detectar su tipología y proponer su clasificación y determinados datos asociados. Por ejemplo, al incorporar una nómina o un contrato, el sistema puede proponer a qué trabajador y periodo corresponde; el usuario revisa y valida la información antes de incorporarla al flujo de trabajo.

Cumplimiento normativo y seguridad: VeriFactu, control horario e ISO 27001

En facturación, los sistemas informáticos utilizados por empresas y autónomos incluidos en el ámbito de aplicación deberán adaptarse durante 2027 a los nuevos requisitos establecidos para estos sistemas. DocuDocu incorpora facturación preparada para trabajar con VeriFactu dentro de ese marco.

La normativa distingue entre la modalidad VERI*FACTU, que remite automáticamente a la Agencia Tributaria los registros de facturación generados, y la modalidad NO VERI*FACTU, que no realiza esa remisión y debe preservar los registros conforme a los requisitos técnicos aplicables. VeriFactu, por tanto, no equivale a una obligación general de enviar todas las facturas en tiempo real a la AEAT.

En el ámbito laboral, el registro diario de jornada es obligatorio desde 2019. La empresa debe registrar el horario concreto de inicio y finalización de la jornada y conservar los registros durante cuatro años a disposición de las personas trabajadoras, sus representantes y la Inspección de Trabajo. DocuDocu integra el control horario con la información de personal, horarios, ausencias e incidencias, sin que la herramienta sustituya la responsabilidad de la empresa sobre la correcta organización y conservación del registro.

La plataforma ha sido desarrollada por Ingeso 2020 SL, compañía certificada en ISO 27001 y que declara su cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Un ERP 360º para reducir la fragmentación

El objetivo de este enfoque es reducir las transferencias manuales de información entre áreas y perfiles. En lugar de que facturación, gestión laboral y documentación generen circuitos independientes, los datos permanecen vinculados a la operativa de la empresa y se muestran a cada usuario según sus permisos. Esa conexión es la base del concepto de ERP 360º con el que DocuDocu articula su propuesta.

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