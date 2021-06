El documental ucraniano "¿Dónde estás, Adam?" llega por fin al público ruso, ucraniano y bielorruso

MOSCÚ, 30 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Este verano, la película "¿Dónde estás, Adam?" puede verse por fin en los cines. El director Aleksandr Zaporoshchenko y el productor Rev. Aleksandr Pliska crearon la película en 2019 en Ucrania, pero ahora los espectadores pueden verla en los cines y también online.

La película se proyecta en los cines de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Antes de que la película se estrene online, el autor del portal del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia del Patriarcado de Moscú ha compartido un análisis detallado de la película. La película fue galardonada con el Gran Premio del Jurado del Festival Internacional de Cine "Pokrov-2019" y fue nominada al "Premio Dziga de Oro" en la categoría de Premio del Público.

El director Aleksandr Zaporoshchenko y el productor Rev. Aleksandr Pliska posicionan su película como una creación universalmente ortodoxa. La película no trata de disputas teológicas o de una situación política concreta, sino de los valores fundamentales de los creyentes ortodoxos. Cuenta la historia del antiguo monasterio de Dochiar, en el Monte Athos, y de sus habitantes: antiguos médicos, músicos, pero también gente sencilla que se ha perdido en la vida mundana. En la película no hay ni una sola toma escenificada, sólo la vida real de los habitantes del monasterio. Como periodistas de datos, los autores dicen: "No nos hemos inventado nada". El director no quiere imponer nada al espectador. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. La acción principal se desarrollará en la mente del espectador. Se trata de una película sobre la búsqueda de uno mismo: "Mirando en lo más profundo del alma, uno encontrará todos los problemas espirituales de actualidad, tanto en el monasterio del Monte Athos como en el apartamento de la ciudad", dijo el productor Aleksandr Pliska.

El análisis completo está disponible en: https://mospat.ru/en/authors-analytics/86910/

