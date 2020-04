COMUNICADO: Docuten eSign, facilita el teletrabajo con la firma digital para Microsoft Dynamics

En este momento donde el teletrabajo está presente en muchas empresas, Docuten eSign permite realizar firmas legales y seguras directamente desde Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance además de distintas versiones de Navision y AX; agilizando mucho la obtención de firmas en documentos que las requieran. Docuten eSign nace de la colaboración entre Innova Advanced Consulting y el especialista en especialista en firma digital Docuten

La aplicación oficial de Docuten para los ERPs de Microsoft, Docuten eSign, ya se encuentra disponible a través de App Source de Microsoft. Esta aplicación supone la integración de las funcionalidades de firma digital de la plataforma Docuten al entorno de Microsoft Dynamics, permitiendo a los usuarios enviar y recibir documentos PDF para firma digital a través de la plataforma Docuten.



Docuten eSign nace de la colaboración entre Innova Advanced Consulting como Microsoft ISV Development Center y proveedor especializado de soluciones y servicios de Microsoft Dynamics, y Docuten como especialista en firma electrónica con importantes clientes como Desigual, Louis Vuitton, Estrella Galicia o Cabify.



La firma digital, un formato legal y seguro

La firma digital es una marca en formato digital que identifica de manera inequívoca a la persona que acepta el contenido del documento, garantiza la integridad del documento firmado y asegura el no repudio. Su regulación viene establecida en el Reglamento Europeo (Nº910 / 2014) de Firma Electrónica eIDAS donde se consolida lo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas. Con el objetivo de asegurar unas transacciones electrónicas seguras, fiables y de fácil uso, el reglamento establece los distintos formatos de firma contemplados; como son la firma con OTP (One-Time Password), la firma biométrica, la firma cualificada o la firma con certificado en la nube.



Docuten eSign, integración con los ERP de Microsoft

Docuten eSign es una firma digital legal y segura que cumple con el Reglamento Europeo, así como otras legislaciones internacionales, para asegurar la plena validez legal de la misma. Asimismo, contempla los distintos formatos de firma contempladas en la legislación elDAS.



A través de su integración con los ERP de Microsoft, esta plataforma SaaS permite la firma y gestión de todo tipo de documentos a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.



Como usuario podrás crear documentos PDF desde cualquier report de Microsoft Dynamics 365 Business Central o Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations y/o utilizar la funcionalidad Drag & Drop para enlazar documentos a cualquier entidad del sistema (como por ejemplo un cliente, proveedor o artículos) y poder enviarlos posteriormente para su firma digital a través de la plataforma online de Docuten. Docuten eSign ayuda a enviar y controlar todo el proceso de firma, así como descargar los documentos PDF ya firmados.



La transformación digital del ciclo completo de firma de documentos genera un flujo de trabajo rápido, eficiente y sostenible; eliminando los soportes físicos y reduciendo el uso de consumibles a la vez que facilita la movilidad del espacio de trabajo y la posibilidad del teletrabajo.



Docuten eSign está disponible para Microsoft 365 Business Central, Microsoft 365 Finance & Operations, distintas versiones de Navision y AX.



Innova Advanced Consulting

Innova Advanced Consulting es un proveedor especializado en servicios Microsoft Dynamics al canal de partners de Microsoft, mediante un completo catálogo de servicios y soluciones que giran alrededor de Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 for Finance and Operations y Power Platform. La trayectoria de Innova comenzó en 2003 y hoy en día es uno de los 9 MICROSOFT ISV DEVELOPMENT CENTERS que tiene Microsoft, el único en España y uno de los cinco fuera de Estados Unidos.



Docuten

Docuten, plataforma propiedad de Enxendra Technologies, es un garante europeo de firma digital, factura electrónica y cobros, que tiene como objetivo principal la automatización de todo el ciclo de documentos de negocio. Opera en blockchain permitiendo auditar la existencia de documentos y facturas, así como hacer un seguimiento del ciclo de vida de los mismos. La trayectoria de Docuten comenzó en 2009 y, actualmente, cuenta con tres sedes en A Coruña, Madrid y Londres, con una amplia cartera de clientes entre los que se encuentran empresas empresas cotizadas en IBEX35, MAB y Mercado Continuo.







