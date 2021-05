Dodge & Cox lanza el Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund

DUBLÍN, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Dodge & Cox anunció hoy la apertura del Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund.

Charles Pohl, presidente y director de inversiones de Dodge & Cox, dijo: "En las últimas décadas hemos ampliado y profundizado nuestro conocimiento del universo de inversión global, incluidos los mercados emergentes, como gestor de los Worldwide Funds Global Stock y Global Bond Funds. Estamos abriendo el Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund para proporcionar a sus accionistas acceso a las oportunidades de mercado emergentes y fronterizas más atractivas que descubrimos como inversores activos a largo plazo".

El Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund utiliza el enfoque basado en equipos de la firma para seleccionar empresas infravaloradas, con un enfoque en la investigación fundamental, la selección de seguridad individual y los bajos gastos. El Fondo invierte selectivamente en un gran universo de empresas de mercados emergentes y fronterizos que creemos que tienen una perspectiva favorable para las ganancias a largo plazo y el crecimiento del flujo de caja. Muchas de estas empresas no están incluidas en el Índice de Mercados Emergentes MSCI.

Dana Emery, consejero delegado y presidente de Dodge & Cox, comentó: "El Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund es una extensión natural de nuestras capacidades. Creemos que la comprensión de nuestros analistas de la industria global de las empresas y sectores, junto con nuestro análisis de factores macroeconómicos, monetarios y otros, nos permite identificar atractivas oportunidades de retorno a largo plazo para nuestros clientes en todos los rincones del mundo".

El Fondo está disponible en las siguientes clases de acciones:

USD Accumulating (DOEMSUA)

GBP Accumulating (DCEMSGA)

GBP Distributing (DCEMSGI)

EUR Accumulating (DCEMSEA)

El Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund está abierto al público para inversión a partir de hoy. Puede encontrar información adicional en el sitio web de Dodge & Cox Worldwide Funds en www.dodgeandcoxworldwide.com.

Fundada en 1930, Dodge & Cox gestiona más de 341.000 millones de dólares para inversores individuales e institucionales en fondos mutuos, UCITS, y cuentas privadas a 31 de marzo de 2021. Para obtener más información acerca de Dodge &Cox, visite nuestro sitio web: www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc proporciona Fondos UCITS para inversores no estadounidenses. Los Fondos están registrados en Irlanda y sólo están disponibles para los residentes de esas jurisdicciones cuando lo permita la ley aplicable. Esta información es sólo con fines informativos, no constituye una oferta de productos o servicios, y no debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra a cualquier persona que tenga prohibido recibir dicha información bajo las leyes aplicables a su lugar de ciudadanía, domicilio o residencia. Las opiniones expresadas en este documento representan las opiniones de Dodge & Cox Worldwide Funds y sus filiales y no están destinadas como una previsión o garantía de resultados futuros para ningún producto o servicio. Para obtener más información sobre los Fondos, consulte el folleto de los Fondos en dodgeandcoxworldwide.com.

Contacto:Scot HoffmanDodge & Cox555 California Street, 40th FloorSan Francisco, CA 94401EE.UU.+1 415.273.7641scot.hoffman@dodgeandcox.com