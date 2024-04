Dogfy Diet lidera en nutrición canina con soluciones naturales revolucionarias

(Información remitida por la empresa firmante)

Los productos de nutrición canina tradicionales utilizan alimentos procesados que resultan muy saludables y apetitosos para las mascotas.

Por esta razón, Dogfy Diet se ha convertido en una empresa revolucionaria con la elaboración y venta de comida natural para perros.

Esta comida se realiza de forma minuciosa por expertos en dicha nutrición y algoritmos de alimentación avanzados. Sumado a ello, los productos son completos y equilibrados, para que los perros conserven un estilo de vida saludable y una hidratación natural adecuada.

¿Cómo se diferencia Dogfy Diet en el mercado de la nutrición canina?.

El producto no tiene nada que ver con el alimento para perros tradicional: a diferencia del pienso seco, Dogfy Diet se elabora con ingredientes no procesados, de calidad humana, y se cocina al vapor en sus propios jugos, obteniendo un alimento con un olor, textura y sabor inigualables. Además, tenemos un algoritmo propio que calcula el gramaje exacto que cada perro necesita teniendo en cuenta sus características fisiológicas, por lo que esto facilita muchísimo la tarea al cliente a la hora de ofrecer la ración. Enviamos la comida directamente a casa del cliente de forma periódica, de modo que el cliente puede despreocuparse de este aspecto. Y no solo eso: el plan incluye un servicio gratuito para clientes de seguimiento personalizado. Una vez un cliente hace la primera compra, nuestro Equipo de Nutricionistas queda a su disposición para cualquier duda sobre su plan de alimentación.

¿Los alimentos de Dogfy Diet pueden garantizar una alimentación 100 % natural sin adictivos ni químicos?.

Dogfy Diet se elabora utilizando ingredientes enteros y no procesados que cuentan con calidad humana. Además, se añade un mix de vitaminas y minerales para asegurar que es un alimento apto para perros de cualquier edad, raza y tamaño, ya que las recetas se formulan cumpliendo con los estándares de las guías europeas FEDIAF.

¿Qué tipo de profesionales trabajan o colaboran directamente con Dogfy Diet para garantizar el cumplimiento de los estándares de salud y seguridad?.

Todas las recetas se formulan por veterinarios colegiados en Barcelona. Durante el proceso de producción, internamente se realiza un control 24/7 en la sala de cocinado por parte del equipo de calidad de Dogfy Diet. Cada lote producido de producto final se analiza en laboratorio externo privado (trabajamos con 2 laboratorios). Además, como la planta de producción se encuentra en la provincia de Barcelona, la Generalitat de Catalunya supervisa mediante inspecciones aleatorias y toma de muestras representativas para analizar en sus laboratorios certificados y corroborar que cumplen con la normativa. En cuanto a los proveedores, se evalúa cada partida que llega de ingredientes y además se analizan nutricionalmente los ingredientes de forma mensual.

¿Cuál fue la motivación principal para crear una revolución en la nutrición canina con soluciones naturales y caseras?.

Sergi Font, uno de los cofundadores, tenía un perro que sufría episodios de epilepsia. Después de meses administrándole una medicación muy fuerte, la veterinaria le recomendó que probara de preparar comida natural cocinado en casa. Esta solución funcionó mejor de lo que esperaba y los ataques disminuyeron considerablemente. Una historia parecida le pasó al segundo cofundador Gonzalo Noy, que tenía un perro que sufría pancreatitis y que, al empezar a alimentarlo con comida natural, mejoró tanto que pudo dejar los tratamientos. Fue en ese momento cuando los dos amigos decidieron empezar con este proyecto empresarial atrevido.

¿Cuáles son los beneficios principales de una dieta natural y casera para perros?.

A nivel del disfrute del perro, una alimentación natural cocinada mejora mucho su experiencia, ya que el alimento tiene una textura y olor que son naturalmente atractivos para ellos. A nivel digestivo, este tipo de comida tiene una digestibilidad más elevada que el pienso, lo cual significa que el organismo del perro puede aprovechar mucho mejor los nutrientes. Otra de las ventajas de este tipo de alimentación, es que es un alimento totalmente seguro para el perro y su familia, y es por ello que la comunidad veterinaria confía en este tipo de alimentos.

¿Cuál es el impacto a largo plazo de este tipo de alimentación natural?.

Es un alimento completo y equilibrado, lo cual garantiza que el perro puede mantener una vida saludable sin sufrir ningún exceso ni déficit de nutrientes. Además, gracias a la manera de cocinarlo, el perro disfrutará comiendo, lo cual es una ventaja sobre todo en perros con apetito caprichoso. Gracias a su alto contenido en humedad, garantiza una hidratación de forma natural mientras el perro come.

¿Cómo Dogfy Diet responde a las preguntas de sus clientes con relación a la alimentación canina que ofrece?.

Dogfy Diet ofrece un equipo de nutrición a disposición de sus clientes de forma totalmente gratuita para responder cualquier consulta referente a su plan de alimentación. Los clientes cuentan con un equipo de especialistas que les acompaña en todo el proceso y resuelve cualquier duda que pueda surgir.

¿Los nutricionistas y expertos de Dogfy Diet están disponibles para ofrecer asesoramiento personalizado?.

Sí, cualquier usuario activo de Dogfy Diet puede solicitar gratuitamente este servicio, para hacer seguimiento adaptado al caso de su perro. Los asesoramientos se realizan a través de email o llamada, y son totalmente personalizados.

¿De qué manera Dogfy Diet se adapta a las necesidades nutricionales de sus compradores y las diferentes razas de perros?.

El corazón de Dogfy Diet es un sofisticado algoritmo que integra todos los datos individuales del perro (su raza, peso, edad, estilo de vida, etc.) para así calcular la ración que necesita cada día. Igualmente, el Equipo de Nutrición realiza un seguimiento estrecho de los perros para ayudar a ajustar el plan en caso de que sea necesario.

¿Cuál ha sido la reacción y valoración de los clientes de Dogfy Diet con relación a su servicio?.

La mayoría de clientes hace valoraciones excelentes sobre los servicios de Dogfy Diet, destacando la rapidez de los envíos, la calidad del producto y el servicio de nutricionistas gratuito que lleva un seguimiento personalizado de los perros y que está a disposición de los usuarios de la marca.

Dogfy Diet se diferencia sobre todo por incluir un servicio gratuito para clientes de seguimiento personalizado. Una vez un cliente hace la primera compra, nuestro Equipo de Nutricionistas queda a su disposición para cualquier duda sobre su plan de alimentación, ofreciendo los mejores consejos según el caso concreto del perrito. Además, tenemos un algoritmo propio que calcula el gramaje exacto que cada perro necesita teniendo en cuenta sus características fisiológicas.

Dogfy Diet destaca en el mercado por ofrecer una comida natural para perros revolucionaria y personalizada sumada a un servicio gratuito de seguimiento posventa. La empresa continúa creciendo, mejorando sus productos y capacitando a su equipo para ofrecer cada día resultados sólidos, profesionales y de alta calidad a sus contratistas.

