(Información remitida por la empresa firmante)

- DoGo Power lanza un sistema de almacenamiento de energía (ESS) con capacidad de formación de red para proyectos comerciales, industriales y a escala de servicios públicos

SHANGHAI, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power ha lanzado su nueva cartera de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) con capacidad de formación de red para aplicaciones comerciales e industriales (C&I) y a escala de servicio público; todas las unidades están listas para su envío inmediato a nivel mundial. Basándose en su plataforma propia 4S —que integra EMS, PMS, BMS y PCS—, DoGo Power aborda problemas persistentes del sector, tales como los elevados costes de inversión inicial (CAPEX), la complejidad de la instalación en el emplazamiento, la falta de flexibilidad en el diseño de la capacidad y las normativas de red cada vez más estrictas en cuanto a la capacidad de formación de red.

Para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), el contenedor insignia de 10 pies y 1,672 MWh integra una funcionalidad equivalente a seis unidades ESS de más de 260 kWh, un armario combinador, un armario para operación conectada a la red o en isla y un transformador de aislamiento. Esta solución reduce el gasto de capital (CAPEX) inicial en 1,2 centavos de dólar por vatio-hora (US$/Wh) y disminuye la superficie ocupada en un 35 %, al tiempo que reduce los costes de mano de obra en campo y acorta los plazos del proyecto entre 5 y 7 días. Al operar como una microrred autónoma, el producto admite múltiples fuentes de energía y permite una conmutación fluida entre los modos conectado a la red y en isla en un tiempo inferior a 20 ms. Las opciones de capacidad finamente escalonadas y la compatibilidad con inversores de terceros permiten a los propietarios de los activos dimensionar correctamente los sistemas y maximizar la reutilización del hardware existente.

Diseñado específicamente para instalaciones de servicios públicos remotas o con limitaciones de espacio, el sistema de almacenamiento de energía (ESS) todo en uno de 10 pies de DoGo Power pesa menos de 22 toneladas, lo que duplica las ubicaciones viables para proyectos en comparación con los contenedores convencionales de 20 pies. Es posible agrupar varias unidades para el transporte marítimo ocupando el mismo espacio que un contenedor estándar de 20 pies, lo que reduce los costes de flete. Para el transporte terrestre a emplazamientos de acceso restringido, los contenedores individuales de 20 pies pueden trasladarse por separado. La preconfiguración en fábrica y los terminales de conexión rápida simplifican las complejas tareas de instalación en el lugar de destino. Su arquitectura de tasa C dinámica permite a los operadores implementar una configuración base de 2 horas y añadir armarios de expansión de CC para ajustar dinámicamente las tasas C a medida que evolucionan las necesidades operativas.

Por otra parte, DoGo Power ha completado recientemente la entrega de un proyecto de demostración de microrred fotovoltaica con sistema de almacenamiento de energía (ESS) y funcionamiento fuera de la red en Pagerungan Kecil, Indonesia. Anteriormente, la localidad carecía de acceso a la red eléctrica principal, lo que provocaba un suministro inestable y unos costes de electricidad elevados, de 35 centavos de dólar por kWh. Desde la implementación de la solución de DoGo Power, los costes de electricidad para más de 3.000 residentes locales se han reducido en un 81 %. A lo largo de su vida útil, el sistema suministrará más de 26 millones de kWh de energía estable y reducirá las emisiones de dióxido de carbono en más de 22.000 toneladas.

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