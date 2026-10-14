DoGo Power presenta un ESS inteligente con capacidad de formación de red en EcoEnergy Expo

(Información remitida por la empresa firmante)

-DoGo Power presenta un sistema de almacenamiento de energía (ESS) inteligente con capacidad de formación de red en EcoEnergy Expo, reforzando su presencia en el mercado comercial e industrial

KYIV, Ucrania, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- EcoEnergy Expo 2026, una destacada feria comercial dedicada al desarrollo de energías renovables en Europa del Este, se ha inaugurado en Kiev. Bajo el lema 'Iluminando el mundo', DoGo Power presenta sus soluciones inteligentes de almacenamiento de energía (ESS) con capacidad de formación de red, ofreciendo tecnologías y productos a medida para satisfacer las necesidades del mercado local comercial e industrial (C&I) y proporcionar energía verde asequible, fiable y estable.

Ucrania está acelerando su transición energética y el despliegue de energías renovables, estableciendo un objetivo oficial de alcanzar entre 1,5 y 2 GW de capacidad instalada de almacenamiento de energía para 2030. Al mismo tiempo, dado que es uno de los principales exportadores agrícolas del mundo, la cadena de suministro agrícola de Ucrania depende cada vez más de un suministro eléctrico estable y de recursos energéticos distribuidos, lo que impulsa una creciente demanda de integración del almacenamiento de energía en los entornos de producción e investigación agrícola.

El sistema de almacenamiento de energía (ESS) inteligente con capacidad de formación de red de DoGo Power está diseñado para satisfacer necesidades locales reales. Su plataforma 4S integra profundamente cuatro sistemas clave —EMS, PMS, PCS y BMS— mediante una arquitectura de tres niveles (Despacho-Coordinación-Control), logrando una respuesta a nivel de milisegundos y una conmutación fluida entre los modos conectado a la red y aislado en menos de 20 milisegundos. El sistema opera de manera estable incluso en entornos de red débil con una relación de cortocircuito (SCR) de 1 o superior. Equipado con la serie Eco de herramientas de IA, utiliza algoritmos inteligentes para optimizar el despacho de energía y los parámetros operativos, reduciendo los costes de operación y mantenimiento (O&M) durante toda la vida útil del sistema; todo ello en plena consonancia con los requisitos locales de Ucrania para mejorar la resiliencia de la red y facilitar operaciones remotas y de sencillo mantenimiento.

Para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), el contenedor insignia de 10 pies y 1,672 MWh integra funciones equivalentes a seis armarios ESS de más de 260 kWh, un armario combinador, un armario de conexión/desconexión de red y un transformador de aislamiento. Esta solución reduce el gasto de capital (CAPEX) inicial en 1,2 centavos de dólar por Wh y el espacio ocupado en un 35%, al tiempo que disminuye los costes de mano de obra en campo y acorta los plazos del proyecto entre 5 y 7 días. La unidad funciona como una microrred autónoma, admite múltiples fuentes de energía y permite una transición fluida entre los modos conectado a la red y desconectado en menos de 20 ms. Las opciones de capacidad escalables y la compatibilidad con inversores de terceros permiten a los propietarios dimensionar correctamente los sistemas y reutilizar activos existentes.

Paralelamente a la exposición, DoGo Power organizó un taller temático titulado "Orientado a escenarios + formación de red + IA", que reunió a expertos en tecnología de redes, instituciones de investigación agrícola y socios del sector. El taller exploró vías de aplicación y modelos de negocio para el almacenamiento con capacidad de formación de red como apoyo a la estabilidad de la red, la coordinación de energía distribuida y los sistemas integrados de fuente-red-carga-almacenamiento agrícola, creando así una plataforma intersectorial para la colaboración industrial.

Durante la feria, DoGo Power alcanzó acuerdos de colaboración con tres socios clave. Junto con el Instituto de Horticultura de la Academia Nacional de Ciencias Agrarias de Ucrania (IH NAAS), la empresa planea desplegar en varias fases durante los próximos años más de 200 sistemas de almacenamiento de energía (ESS) inteligentes con capacidad de formación de red en las bases de investigación y granjas experimentales del instituto. Esta iniciativa aborda directamente problemas críticos, como la pérdida de datos de pruebas y la inestabilidad en la generación de energía provocada por cortes en la red eléctrica durante las actividades de investigación agrícola, garantizando así el funcionamiento continuo y estable del sistema de investigación del sector. Asimismo, DoGo Power acordó con sus socios industriales locales NotaTrade y MIF suministrar conjuntamente -tanto a socios de canal como a usuarios finales- sistemas ESS fiables y garantías de servicio integrales que cubren todo el ciclo de vida del producto.

De cara al futuro, DoGo Power seguirá colaborando con socios industriales locales en Ucrania, suministrando productos y soluciones de almacenamiento de energía inteligentes, eficientes y adaptados a necesidades específicas -que incorporan tecnología de formación de red-, con el fin de ofrecer un respaldo técnico sólido para la estabilidad del suministro energético y la transición ecológica del país.

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