Dole se asocia con el 'Hungry Artist', David Datuna, en la serie NFT de Take A Bite Out Of Hunger (1)

Los fondos conseguidos servirán para luchar contra la inseguridad en los alimentos, proporcionando una correcta nutrición en asociación con Boys & Girls Clubs

SINGAPUR, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- The Dole Sunshine Company dio a conocer hoy que ha unido fuerzas con el prestigioso artista David Datuna para crear una colección NFT (token no fungible) que está inspirada en su grito de guerra Sunshine for All™. El objetivo es hacer crecer la conciencia acerca de la inseguridad en los alimentos y la desnutrición en todo el mundo, a la vez que se consiguen recaudar fondos para aliviar el hambre en la actualidad. Las obras se van a poder comprar por medio de la plataforma de subastas NFT Rarible.com el día 6 de mayo a las 3:30 pm PST.

Inspirado a través del momento viral de comer plátanos de Datuna en Art Basel Miami Beach en 2019, que le sirvió para conseguir el sobrenombre de "El artista hambriento", Dole se ha asociado con Datuna para poner en marcha la creación de una serie NFT para promocionar el objetivo de la marca de hacer que los alimentos nutritivos sean accesibles para 1.000 millones de personas. La necesidad de disponer de una buena nutrición nunca ha sido mayor, ya que casi la cuarta parte de la población mundial experimenta una inseguridad alimentaria moderada o grave1 y, a nivel mundial, un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o se desperdician2.

"Soy un gran seguidor de las empresas que comprenden su parte de responsabilidad de administración y admiro los objetivos de Dole dedicados al apoyo para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, acabar con el desperdicio de alimentos y llevar a cabo la promoción de una agricultura sostenible", destacó David Datuna, el Hungry Artist. "Mi colección NFT para Dole, además de su obra de arte física, sirve para narrar esta historia por medio de animaciones simbólicas, sonido e imágenes".

La asociación es parte de la Dole Promise, que muestra como objetivo hacer crecer el acceso a una buena nutrición, disminuir el desperdicio de alimentos, la cantidad de uso de plásticos en los envases y las emisiones de gases de efecto invernadero. La marca ya ha trabajado de forma dura en todo el mundo, mientras que en el año 2020 lanzó una asociación en la ciudad de Jackson, Mississippi, contando con 10 instituciones públicas y privadas, incluyendo el Boys & Girls Club local. La iniciativa Sunshine for All TM Cities de Dole lleva alimentos nutritivos y educación a los desiertos alimentarios que están más necesitados y desatendidos. Las ganancias de las ventas de NFT se van a donar a Boys & Girls Clubs para financiar programas de nutrición y centrados en el hambre, incluyendo el programa Dole's Sunshine for All Cities™. Con esta iniciativa, Dole Sunshine Company espera recaudar los fondos necesarios para expandir este programa y otras iniciativas centradas en la nutrición a nivel nacional, profundizando la asociación con Boys & Girls Clubs y llevando educación, mercados emergentes de agricultores y alimentos nutritivos a las ciudades de todo el país, entre los que se incluyen nuestros esfuerzos en curso en Jackson, además de crecer hasta Baltimore y más allá para finales de este año.

"Nuestra promesa de proporcionar acceso a una buena nutrición para 1.000 millones de personas de cara al año 2025 sabemos que no se puede lograr por nosotros solos. Este es el motivo por el que buscamos socios como David Datuna y BGC que estén alineados siguiendo nuestros valores", destacó Pier-Luigi. Sigismondi, director general global del Grupo de Alimentos y Bebidas. "Con el fin de crear un cambio sistémico, necesitamos poder converger junto al propósito con la creatividad, la innovación y la tecnología. Este esfuerzo supone la mejor representación de cómo queremos marcar la diferencia dentro de este mundo. Al ser una marca que, literalmente, puede comerse su objetivo mostrado, la perspectiva de David acerca del uso el arte y la tecnología digital como plataforma para la conciencia y el cambio social supone algo que claramente nos inspira y resuena en nuestro interior".

Taking a Bite Out of HungerDatuna va a crear una serie de cinco partes que esté centrada en la conexión intrínseca existente entre la nutrición y la seguridad alimentaria. Los NFT representarán a las personas que se unen para darle un mordisco al hambre. La quinta y última pieza, Sunshine for All, es un montaje inspirado de tipo arte pop de las primeras cuatro piezas en el que se destaca la importancia de cerrar las brechas para conseguir una buena nutrición para todos. Este trabajo también vivirá como una pieza física en la que se presenta la técnica de lentes característica, de Datuna, siendo una creación en forma de capas que hacen referencia a los puntos de vista individuales de la sociedad.

La serie de arte complete se pondrá a la venta el 6 de mayo. La quinta pieza de montaje se subastará hasta el 8 de mayo, mostrándose en una galería virtual (Decentraland), además de en una localización física en la ciudad de Nueva York, que se anunciará en breve.

Los ingresos netos de las ventas de NFT se van a donar a Boys & Girls Clubs para financiar programas dedicados a la nutrición y que están centrados en el hambre, incluido el programa Sunshine for All™ Cities. Además, Dole está trabajando para llevar a cabo la limitación del impacto ambiental de la venta de NFT asociándose con el asesor de descarbonización, Aerial, para poner en marcha una solución positiva desde el punto de vista climático. Esto no afectará a la cantidad de fondos recaudados por medio de la subasta y garantizará que las ventas futuras se compensen de forma adecuada en el futuro.

Si desea más información y llevar a cabo el seguimiento de la subastas, visite SunshineForAll.com.

Acerca de Dole Sunshine Company El nombre Dole Sunshine Company se utiliza como representación de los intereses globales y los esfuerzos combinados de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods y Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company no es una entidad comercial real y no lleva a cabo operaciones en ningún país o región. Para obtener más información sobre Dole Sunshine Company, visite DoleSunshine.com o SunshineForAll.com/en/blog.

Acerca de David Datuna David Datuna es un artista estadounidense nacido en Georgia más conocido gracia a su serie Viewpoint of Millions, que presenta retratos de Jay-Z, Steve Jobs, Marilyn Monroe y otros; y también gracias a su innovadora serie Viewpoint of Billions, que utiliza tecnología portátil presentada en la Smithsonian National Portrait Gallery. El trabajo de David dispone de representación por medio de prestigiosas ferias y galerías de arte de todo el mundo, como Art Miami y The Armory Show. Datuna nació en el año 1974 en Tbilisi, Georgia, y comenzó su viaje como artista después de mudarse a la ciudad de Nueva York. Como artista autodidacta, el trabajo de Datuna se enfoca en una dirección hacia la abstracción. Usando una paleta de colores limitada, formas simples y lentes para gafas, Datuna consigue poner en marcha obras dinámicas y expresivas que expresan unidad, igualdad y libertad.

Acerca de Rarible Rarible es un mercado para NFT. Proporciona una plataforma para que la utilicen los artistas y coleccionistas de cara a crear, coleccionar e intercambiar objetos de colección digitales. Rarible se lanzó a principios del año 2020 a través de Alexei Falin y Alex Salnikov. El objetivo de Rarible es evolucionar hacia una Organización Autónoma Descentralizada (DAO), allí donde se lleva a cabo la toma de decisiones y la organización están en control de los usuarios activos de la plataforma. Al ayudar a los creadores y coleccionistas a disponer de una oportunidad de proponer ideas de plataforma y votar sobre las actualizaciones de la plataforma, su objetivo es hacer que se convierta en una plataforma pública y receptiva a los usuarios.

Acerca de Boys & Girls ClubsDesde hace 160 años, Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) ha proporcionado un lugar seguro para que niños y adolescentes puedan aprender y seguir creciendo. Los clubes ofrecen mentores adultos cariñosos, diversión y amistad, además de programas de desarrollo juvenil de elevado impacto todos los días durante horas vitales y no escolares. La programación de Boys & Girls Clubs lleva a cabo la promoción del éxito académico, el buen carácter y liderazgo, además de estilos de vida saludables. Ya son más de 4.700 clubes los que sirven a 4,6 millones de jóvenes a través de los miembros del club y el alcance comunitario. Los clubes se encuentran repartidos por ciudades, pueblos, viviendas públicas y en tierras nativas en todo el país, ando servicio a familias de militares dentro de centros juveniles que están afiliados a BGCA en las instalaciones militares estadounidenses repartidas por todo el todo el mundo. La sede nacional se encuentra sita en Atlanta. Más información sobre Boys & Girls Clubs of America disponible en Facebook o Twitter.

