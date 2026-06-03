Dolor lumbar, degeneración discal y artrosis facetaria; qué tratamientos existen hoy antes de una cirugía - KLINIK PM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de junio de 2026.-

El dolor lumbar deja de ser una simple molestia cuando limita la vida diaria y genera incertidumbre sobre su origen. Desde KLINIK PM, especialistas en dolor musculoesquelético, señalan que muchos pacientes conviven durante años con estas dudas sin un diagnóstico claro ni un tratamiento personalizado.

Es frecuente haber probado distintos tratamientos sin resultados duraderos, ya que no todos los dolores lumbares tienen el mismo origen ni requieren el mismo abordaje. Cuando no se identifica la causa real, el paciente puede quedar entre la resignación o decisiones precipitadas.

En KLINIK PM, este enfoque está liderado por el Dr. Pablo Martínez, con una estructura especializada en aparato locomotor y dolor. En los casos complejos, una interpretación incorrecta puede retrasar la decisión terapéutica adecuada durante meses o años.

Cuando el diagnóstico es “lumbalgia”, pero el paciente sigue sin saber qué le pasa

“Lumbalgia” es un término amplio que describe una zona, pero no explica la causa del dolor. Ese es uno de los principales problemas en muchos pacientes: reciben un diagnóstico genérico, pero sin una explicación clara de lo que realmente les ocurre.

Detrás del dolor lumbar pueden existir distintas causas como degeneración discal, artrosis facetaria, irritación nerviosa o procesos inflamatorios, lo que explica por qué dos pacientes con hallazgos similares pueden experimentar síntomas muy diferentes.

Cuando no se identifica bien el origen, es frecuente entrar en un ciclo de tratamientos poco específicos, mejorías temporales y recaídas.

En este contexto, centros altamente especializados como KLINIK PM trabajan desde un enfoque multidisciplinar que integra distintas unidades médicas y programas específicos para abordar el dolor lumbar desde su causa real.

El origen del dolor lumbar no siempre está donde parece

Entre las vértebras hay discos que amortiguan la carga y facilitan el movimiento. Con el tiempo pueden degenerarse, perdiendo hidratación, elasticidad o altura, lo que se conoce como degeneración discal. Sin embargo, esto no implica necesariamente que sea la causa del dolor.

En otros casos, el origen puede estar en las articulaciones facetarias, conocidas como artrosis facetaria lumbar, o en las placas vertebrales, donde pueden aparecer cambios inflamatorios (Modic) asociados al dolor vertebrogénico.

También puede existir un componente nervioso, con dolor que irradia a la pierna, hormigueos o quemazón.

En conjunto, la columna puede doler por distintos mecanismos que requieren un diagnóstico preciso antes de decidir cualquier tratamiento o intervención.

Claves para entender el origen del dolor lumbar

Internet no sirve para autodiagnosticarse, pero sí puede ayudar a entender por qué no todo dolor lumbar significa lo mismo.

El dolor discogénico suele ser profundo y persistente, empeora al estar sentado, al inclinarse hacia delante o al cargar peso, y se percibe como una espalda que “no aguanta”.

El dolor por artrosis facetaria se localiza más en la zona lumbar baja, puede empeorar al estar de pie, girar el tronco o caminar cuesta abajo, y suele asociarse a rigidez.

Si el dolor baja por la pierna, con corriente, quemazón u hormigueo, puede existir un componente radicular por irritación nerviosa.

En otros casos, el dolor vertebrogénico se relaciona con cambios estructurales en la vértebra y puede ser persistente y recurrente.

Lo importante no es autodiagnosticarse, sino comprender que el dolor lumbar puede tener distintos orígenes y requiere una valoración especializada cuando se vuelve persistente o incapacitante.

Por qué algunos dolores lumbares no mejoran

Muchos pacientes no evolucionan no por falta de tratamientos, sino porque su caso no está correctamente interpretado. La medicación puede aliviar, la fisioterapia ayudar y el reposo aportar algo de mejoría, pero sin un diagnóstico bien construido, el problema de fondo puede mantenerse.

En los casos de dolor lumbar complejo, es clave correlacionar síntomas, exploración, imagen y función para evitar actuar sobre una hipótesis incorrecta. Cuando esto no se hace, aparecen mejorías parciales, recaídas y cambios constantes de enfoque sin resultados duraderos.

En este contexto, KLINIK PM trabaja con un abordaje multidisciplinar orientado a identificar el generador real del dolor y definir un plan coherente, en lugar de aplicar soluciones aisladas.

La pregunta clave no es solo qué tratamiento existe, sino qué está manteniendo el dolor. Entre la resignación y la cirugía existe un espacio de valoración avanzada donde, en casos seleccionados, pueden considerarse alternativas terapéuticas específicas antes de una intervención mayor.

El objetivo no es aplicar la técnica más avanzada, sino la más adecuada para cada caso, con una indicación rigurosa y personalizada.

Cuándo la medicina regenerativa aporta valor real

No todos los pacientes necesitan lo mismo ni se benefician de una única técnica. En casos seleccionados, la medicina regenerativa y los tratamientos mínimamente invasivos pueden integrarse dentro de un abordaje personalizado.

En KLINIK PM, este enfoque se aplica dentro de modelos propios como ORTHOMIZED, que buscan adaptar la indicación al tipo de lesión, el tejido afectado y la situación funcional del paciente.

Cuando está bien indicada, no se plantea como una solución universal, sino como una herramienta más dentro de una estrategia clínica global orientada a mejorar la función y la calidad de vida.

Cuándo pedir una segunda opinión o una valoración especializada por dolor lumbar

No siempre se necesitan más tratamientos, sino una evaluación más precisa del origen del dolor. Es recomendable pedir una segunda opinión cuando el dolor persiste durante semanas o meses sin mejoría real, cuando los tratamientos solo ofrecen alivio parcial, cuando la resonancia no encaja con los síntomas, cuando se plantea cirugía o cuando el dolor ya afecta a la vida diaria.

En dolor lumbar complejo, la clave no es tener más tecnología, sino saber cuál necesita cada paciente y cuándo aplicarla. En KLINIK PM, el abordaje combina evaluación clínica, correlación entre síntomas e imagen y técnicas avanzadas como ORTHOMIK y ORTHOMIZED, con el objetivo de identificar el origen del dolor antes de decidir el tratamiento.

Este enfoque, liderado por el Dr. Pablo Martínez, es especialmente relevante en casos de dolor crónico, degeneración discal, artrosis facetaria, cambios Modic o indicación quirúrgica dudosa, con el objetivo de ofrecer una lectura clínica rigurosa antes del siguiente paso.

Entre resignarse y operarse hay una tercera vía

Durante años, muchos pacientes han estado entre dos mensajes: “es desgaste, acostúmbrate” o “acabará en cirugía”. Hoy, ese enfoque puede ser más preciso.

Entre ambos extremos existe una tercera vía: la medicina de precisión, el tratamiento mínimamente invasivo y la selección rigurosa del caso cuando está bien indicado.

Una espalda mal interpretada puede cronificarse; una bien estudiada abre opciones.

Cuando el diagnóstico identifica con rigor el origen del dolor —disco, faceta, raíz nerviosa o cambios Modic— cambia la indicación y también las posibilidades de recuperación funcional.

En KLINIK PM, este enfoque se apoya en un modelo clínico especializado liderado por el Dr. Pablo Martínez, que integra práctica asistencial avanzada, investigación y docencia a través de INKLIDED.

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