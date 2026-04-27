Domino’s Pizza celebra el nuevo éxito de Verdeliss desafiándola con un reto más difícil: reposar 24 horas

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras convertirse en la primera española en terminar la Maratón de Madrid, Domino’s Pizza retará mañana 28 de abril en el Domino’s de Raimundo Fernández Villaverde, 50, a Verdeliss con un reto inédito en su carrera: 24 horas de absoluto reposo

Madrid, 27 de abril de 2026.- Existe una verdad casi universal que define la rutina de muchas madres: la sensación de vivir con prisa constante, encadenando tareas y sosteniendo el ritmo del día como si el botón de "parar" apenas existiera. En esa rutina, la sensación se repite, ir "corriendo a todas partes" y con muy poco espacio para desconectar.



De hecho, esta percepción no es solo cotidiana, según un estudio de la ONG internacional Make Mothers Matter (MMM), el 78 % de las madres españolas se sienten mentalmente sobrecargadas, 10 puntos por encima de la media europea.



En este mismo contexto se sitúa Estefanía Unzu (Verdeliss), natural de Navarra, madre de ocho hijos, empresaria y atleta de élite, que ha llevado ese ritmo al extremo más literal. Ayer, domingo 26 de abril, Verdeliss se convirtió en la primera española en terminar la Maratón de Madrid y también recientemente completó más de 250 kilómetros en 24 horas, corriendo sin descanso junto a una marca deportiva para la presentación de unas zapatillas de running, firmando uno de los retos de resistencia más exigentes de su trayectoria.



Ahora, sin embargo, se enfrentará a algo radicalmente opuesto.



Por eso mañana, con motivo del Día de la Madre, Domino’s Pizza le propone darle la vuelta a ese ritmo imparable y convertir el reposo en el verdadero reto, partiendo de una idea tan sencilla como poco habitual: parar.



Mientras Verdeliss ha llevado su cuerpo al límite sin descanso, Madrizzima —la nueva masa de masa madre de Domino’s, que reposa durante más de 24 horas— representa justo lo contrario: reposar y dedicase tiempo. Bajo este concepto, la marca va a activar una acción especial en la que pone el foco en el valor del descanso, tomando a Verdeliss como el ejemplo perfecto de lo que significa detenerse.



De correr 24 horas... a reposarlas

Como contrapunto a su último reto deportivo, Verdeliss afrontará el próximo 28 de abril un reto inédito: reposar durante 24 horas en el restaurante de Domino’s Pizza de Raimundo Fernández Villaverde, 50, a apenas 150 metros —unos 200 pasos— de su último desafío.



Por primera vez, una marca le propone algo sencillo y bien merecido, no hacer nada más que detenerse. Una invitación a bajar el ritmo y a convertir la pausa en el verdadero desafío Una invitación a bajar el ritmo y convertir la pausa en el verdadero desafío, mostrándola en un estado poco habitual, sin prisa, sin objetivos ni listas pendientes, mientras duerme, lee, escucha música, se cuida o simplemente reposa acompañada por la nueva Madrizzima de Domino’s Pizza, la primera masa con masa madre en sector del delivery pizza, elaborada con aceite de oliva virgen extra y doble fermentación.



Un escenario que invita a mirar el descanso de otra forma y pone de relevancia un insight compartido, si las madres viven en movimiento constante quizá ha llegado el momento de reivindicar —y celebrar— el valor de detenerse y reposar.



Domino's invita a todas las madres a parar

Además, la marca quiere ir un paso más allá e invitar a las madres a sumarse al reto de parar con iniciativas y recompensas pensadas para disfrutar sin prisa, desde pequeños momentos de desconexión hasta planes de cuidado personal como manicuras o tratamientos en The Secret Lab; convirtiendo el reposo en el mejor plan.



Y como a veces parar cuesta, Domino’s lo pone fácil con un gesto muy concreto: invitará a una pizza mediana margarita con dos ingredientes y de masa Madrizzima, a quienes del 1 al 3 de mayo se acerquen a recogerla a Domino’s sin su madre.

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Emisor: Domino’s Pizza

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