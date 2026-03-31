Una donación sin precedentes permite a la Universidad de Cambridge crear la Rokos School of Government (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva facultad aspira a preparar a los líderes del mañana para afrontar los grandes retos del mundo

CAMBRIDGE, Inglaterra, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad de Cambridge ha anunciado hoy su intención de crear la Rokos School of Government gracias al compromiso del inversor Chris Rokos de donar 190 millones de libras esterlinas. Se considera la mayor donación individual realizada a una universidad británica en la era moderna.

El propósito de la Rokos School of Government es formar a futuros líderes capaces de desenvolverse en las crecientes exigencias de la política nacional e internacional en un mundo cada vez más complejo, marcado por profundos cambios estructurales.

El señor Rokos se ha comprometido a aportar una financiación inicial de 130 millones de libras y, más adelante, otros 60 millones de libras en fondos adicionales, cantidades que serán igualadas por la Universidad de Cambridge. * Asimismo, la Universidad aportará el terreno aún sin urbanizar situado en el Cambridge West Innovation District, donde se levantará la nueva facultad.

Esencial para el funcionamiento de la institución será su acceso directo a la reconocida trayectoria de Cambridge en materia de tecnología y ciencias, junto a disciplinas tradicionalmente vinculadas a las ciencias sociales y las humanidades.

Chris Rokos declaró: Tuve la fortuna de recibir una formación que transformó mi vida y me gustaría devolver algo a Gran Bretaña, con la esperanza de que la influencia de la Rokos School of Government en el mundo llegue a convertirse con el tiempo en un elemento relevante de ese activo fundamental del Reino Unido que es el soft power.

La profesora Deborah Prentice, Vice-Chancellor (vicerrectora) de la Universidad de Cambridge, afirmó: Abordar los enormes desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo exige formas radicalmente nuevas de pensamiento e innovación en el ejercicio del liderazgo. Con su solidez en todas las disciplinas y su capacidad de convocatoria, Cambridge se encuentra en una posición singular para impulsar esta innovación.

Gracias al generoso apoyo de Chris, la Rokos School of Government se convertirá en un espacio donde líderes y gobiernos actuales y futuros, junto a los expertos de nuestra institución en todas las disciplinas, generen el conocimiento y las soluciones necesarios para responder a un mundo en rápida transformación.

En los últimos años, se ha producido una marcada transformación del panorama político internacional, a menudo acompañada de una creciente polarización de la opinión pública y de los retos, procedentes tanto de la izquierda como de la derecha, a la libertad de expresión y a las estructuras institucionales existentes. Al mismo tiempo, el flujo aparentemente natural de los ciclos económicos se ha visto alterado por transformaciones estructurales de largo alcance temporal en la economía. Estos cambios trascienden los ciclos empresariales y políticos a corto plazo y con frecuencia reflejan alteraciones profundas en las dinámicas subyacentes, impulsadas por factores como el desarrollo tecnológico o las características sociodemográficas.

Chris Rokos añadía: Las conversaciones que condujeron a la creación de la Rokos School of Government comenzaron hace algunos años. Cada vez resultaba más evidente que el mundo estaba cambiando de formas nuevas y distintas, y que era necesario adaptar los procesos de gobierno. Los nuevos retos y oportunidades exigen nuevas respuestas.

Para mí, no puede haber mejor sede para la Rokos School of Government que la Universidad de Cambridge, con su larga tradición de innovación científica y su cultura de colaboración interdisciplinar. Cambridge constituirá un foro único para el pensamiento audaz y transformador, capaz de reunir la inspiración de algunas de las mentes más brillantes del mundo y de aprovechar las nuevas tecnologías para responder a las necesidades del gobierno contemporáneo.

Enraizado en la convicción de que construir un futuro mejor exige creatividad intelectual y nuevas formas de gobernanza, el principio rector de la facultad será generar soluciones prácticas y duraderas a los problemas del siglo XXI, al servicio de la sociedad y respetando al mismo tiempo los derechos y libertades fundamentales.

La sede de la Rokos School of Government estará en un edificio concebido específicamente para este fin en el corazón del Cambridge West Innovation District de la Universidad, y destinado a convertirse en uno de los centros estratégicos de Europa para la ciencia, la tecnología y las políticas públicas. La presencia de la facultad será exponente de la estrecha relación entre la tecnología y las ciencias, y de las ciencias sociales y las humanidades.

La facultad iniciará su actividad en otoño de 2026 y acogerá a un número creciente de estudiantes de doctorado (PhD) y máster, tanto dentro de la propia facultad como mediante nombramientos conjuntos con distintos departamentos de la Universidad.

Para dar apoyo a esta actividad docente e investigadora, la Rokos School of Government formará un claustro integrado por académicos procedentes de disciplinas consolidadas, incluyendo politólogos, economistas, historiadores, ingenieros y estadísticos, al tiempo que incorporará expertos procedentes del ámbito gubernamental y de puestos de alta responsabilidad en el mundo empresarial, financiero y de la función pública.

Sujeto a la aprobación de la Charity Commission del Reino Unido, se constituirá un fideicomiso encargado de supervisar el compromiso financiero asumido con la facultad por sus donantes y por la propia Universidad. Se designará a cuatro personas para gestionar los asuntos del fideicomiso: dos nombradas por la Universidad de Cambridge y otras dos por el fundador de la facultad, Chris Rokos.

La Universidad de Cambridge ha designado al profesor Sir John Aston FRS, Pro-Vice-Chancellor for Research (vicerrector de Investigación), y al profesor Kamal Munir, Pro-Vice-Chancellor for University Community and Engagement (vicerrector de Comunidad y Compromiso Universitario).

Los nombrados por Chris Rokos serán el Dr. Christos Nifadopoulos y la Dra. Elisabeth Kendall. El Dr. Nifadopoulos fue académico y actualmente es jurista de reconocido prestigio; es además antiguo alumno de Cambridge y la persona que ha supervisado en el día a día las negociaciones que han dado lugar a este anuncio.

La Dra. Kendall es actualmente Mistress and President (directora y presidenta) de Girton College, Cambridge. Chris Rokos y ella fueron compañeros de grado en Pembroke College, Oxford, y desde entonces han mantenido una estrecha amistad. Las conversaciones entre ambos condujeron al reconocimiento compartido de la necesidad de preparar a los líderes del futuro para afrontar nuevos retos. De esta reflexión surgió el concepto de una School of Government nueva y diferenciada, que fuera parte de la Universidad de Cambridge.

* Las donaciones de Chris Rokos se canalizarán a través de Cambridge in America (UK) Ltd, en cumplimiento del objetivo benéfico de esta institución de apoyar a la Universidad de Cambridge.

Contacto:

Cambridge University and Rokos School of Government:Craig Brierley: +44 (0) 7879 116949, craig.brierley@admin.cam.ac.uk

Chris Rokos:Alan Kilkenny: + 44 (0) 7836 311639, +44 (0) 1264 781228, alankilkenny@btconnect.com

Notas para los editores

El centro de la Rokos School of Government

El edificio que va a albergar la Rokos School of Government se diseñará tras la celebración de un concurso en el que participará una selección de arquitectos de reconocido prestigio. La obtención de la correspondiente autorización urbanística y su posterior construcción requerirán cierto tiempo. Hasta que el edificio esté construido, la Rokos School of Government operará desde instalaciones provisionales situadas en Cambridge.

Biografía de Chris Rokos

Chris Rokos (55) es un inversor, empresario y filántropo británico, fundador del fondo de inversión global multiactivo Rokos Capital Management. Fue socio fundador de Brevan Howard Asset Management.

La escuela pública de primaria a la que Rokos asistió en el Reino Unido le identificó como alumno con un potencial académico excepcional, especialmente en matemáticas y ciencias. Rokos obtuvo una beca para asistir a Eton College y más adelante estudió matemáticas en el Pembroke College de Oxford, donde se graduó en 1992 con matrícula de honor (first-class degree).

Tras sus estudios universitarios, Rokos se incorporó a UBS y posteriormente a Goldman Sachs, donde trabajó en la estructuración de derivados, más tarde en la creación de mercado en el ámbito de los swaps y, finalmente, en operaciones por cuenta propia (proprietary trading). Fue contratado por Alan Howard para incorporarse a Credit Suisse, pero más adelante ambos dimitieron y fundaron una empresa de gestión de activos denominada Brevan Howard, que se convirtió rápidamente en uno de los principales fondos de inversión libre (hedge funds) de Europa, y Rokos pasó a ser ampliamente reconocido como uno de los operadores de deuda pública más influyentes del mundo.

En 2012, Rokos se retiró de la actividad bursátil, aunque regresó en 2015 para fundar Rokos Capital Management (RCM). En la actualidad, Rokos Capital Management gestiona más de 22 000 millones de dólares y tiene oficinas en Londres, Nueva York, Singapur y Abu Dabi.

Chris Rokos reside en el Reino Unido e impulsa de forma activa iniciativas benéficas tanto británicas como internacionales. Habiéndose beneficiado significativamente de una educación a la que pudo acceder gracias a la obtención de una beca, decidió dar apoyo financiero a través de diversas iniciativas educativas, especialmente aquellas destinadas a promover la igualdad de oportunidades. Entre ellas figuran el programa New Foundation Scholarships en Eton College y diversas iniciativas educativas vinculadas a Pembroke College, Oxford.

Rokos también mantiene numerosos vínculos con la Universidad de Cambridge, institución a la que ha apoyado durante largo tiempo a través de diversos programas. En Girton College, Rokos estableció tanto las Girton Rokos Internships en disciplinas STEM como la Girton Rokos Fellowship, también en el ámbito de las STEM. En 2026, donó 5 millones de libras esterlinas adicionales a Girton College para avalar la ambiciosa visión de desarrollo del centro.

En Queens' College, Cambridge, Rokos financia la Alexander Crummell PhD Scholarship y la Rokos–Menon Senior Research Fellowship. También, presta apoyo al Cambridge University Centre for Climate Repair.

A través de su firma Rokos Capital Management, respalda iniciativas de educación secundaria centradas en la excelencia académica y la inclusión, entre ellas The Amos Bursary, The London Academy of Excellence Tottenham y la King's College London Maths School.

Rokos también patrocina a numerosas organizaciones dedicadas a garantizar los derechos humanos fundamentales y las necesidades básicas, así como a aquellas que abordan el desafío de los refugiados, entre ellas Amnistía Internacional y ACNUR.

Rokos tiene un marcado interés en el desarrollo de políticas públicas y la gobernanza. En este ámbito, financia a Chatham House, al Royal United Services Institute y a Policy Exchange. También avala a la Global Leadership Foundation.

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