Donde fluye la innovación: Narwal presentará su tecnología visionaria de limpieza profunda en IFA 2025

Flow In The Deep Clean - Narwal IFA 2025 - NARWAL/PR NEWSWIRE

BERLIN, 5 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, líder mundial en el cuidado inteligente de suelos y una de las cinco marcas de aspiradoras más importantes del mundo, se complace en confirmar su participación en IFA 2025, que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre en Messe Berlín. Narwal aprovechará la feria de este año para presentar su filosofía de producto en constante evolución y revelar el siguiente paso en su misión de facilitar la limpieza profunda e inteligente.

Narwal cree que la verdadera limpieza va más allá de la superficie. Esta idea central define cada innovación: crea dispositivos que no solo limpian, sino que realmente entienden cómo cuidar tu hogar de forma más inteligente e intuitiva. En IFA 2025, esta visión se hace realidad con Flow, una tecnología revolucionaria que impulsa la limpieza inteligente y encarna el compromiso de Narwal con la limpieza profunda.

El 4 de septiembre, Narwal presentará un evento exclusivo en IFA Next. Aunque no se revelarán detalles hasta el evento, la presentación marcará un hito importante para la marca: no solo presentará la aspiradora robótica más avanzada de Narwal hasta la fecha, sino que también insinuará la expansión de la compañía más allá de la robótica hacia un ecosistema más amplio de herramientas para el cuidado de suelos.

Durante la exposición, Narwal recibirá a los visitantes en su stand 119, pabellón 9, donde podrán sumergirse en la visión de la marca. Esta experiencia ofrece más que un vistazo a los nuevos equipos: es una oportunidad para comprender la obsesión de Narwal por la ingeniería: desde la inteligencia adaptativa y el diseño ergonómico hasta la precisión de sus tecnologías de fregado y aspiración. Es aquí donde la filosofía de diseño detrás de Flow se revela discretamente —en líneas bien pensadas, movimiento guiado por rieles e integración perfecta—, invitando a los visitantes a ver cómo Narwal redefine la limpieza como parte de la vida diaria.

En IFA 2025, Narwal invita a los asistentes a ir más allá de la superficie: a experimentar no solo lo nuevo, sino también lo que está por venir.

Acerca de Narwal

Narwal se dedica al desarrollo de productos innovadores que transforman la vida diaria. Nuestra gama de soluciones aborda desafíos comunes, centrándose en comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante una exhaustiva investigación y desarrollo. Este compromiso ha dado como resultado productos pioneros en la industria como la mopa con autolavado, DirtSense con inteligencia artificial y el sistema Zero-Tangle.

Nos obsesionamos con cada detalle para garantizar que nuestros productos sean funcionales y estéticamente agradables, con el objetivo de combinar diseño y rendimiento para una mejor vida diaria.

Como una de las cinco principales marcas de aspiradoras a nivel mundial, Narwal atiende a más de 4 millones de familias en 30 países, incluidos Europa, América del Norte, Corea del Sur y Australia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2743347/Flow_In_The_Deep_Clean___Narwal_IFA_2025.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/donde-fluye-la-innovacion-narwal-presentara-su-tecnologia-visionaria-de-limpieza-profunda-en-ifa-2025-302521480.html