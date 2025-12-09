Dongfeng completa misión de apoyo en Cumbre G20 Sudáfrica y su flota ecológica gana reconocimiento

Flota ecológica Dongfeng 007 en acción en la cumbre - China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd

Sudáfrica, 9 de diciembre de 2025.-

Recientemente, como el socio oficial designado para el transporte de vehículos de la Cumbre del G20 de 2025 en Sudáfrica, Dongfeng Motor tuvo un desempeño sobresaliente y completó con éxito todas las tareas de apoyo al transporte para la cumbre celebrada en Johannesburgo

La flota ecológica especializada, compuesta por múltiples modelos de vehículos de nueva energía, como el Dongfeng BOX y el Dongfeng 007, proporcionó servicios de transporte eficientes, seguros y fiables de alta calidad a las delegaciones nacionales y al personal de trabajo durante la conferencia. Su excelente coordinación operativa y el rendimiento estable de sus productos le valieron grandes elogios y reconocimiento de todas las partes participantes. Esto no solo demostró las capacidades de Dongfeng Motor en el contexto internacional de eventos políticos y económicos de primer nivel, sino que también puso a prueba con éxito su capacidad integral para ofrecer soluciones de transporte sistemáticas en escenarios complejos y exigentes.



Esta colaboración surgió de los esfuerzos conjuntos de Dongfeng y el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, con el objetivo de proporcionar una solución de movilidad ecológica de alto nivel para la cumbre. El funcionamiento estable y sin fallas de la flota durante el evento expuso al mundo los últimos logros de Dongfeng Motor en tecnología de electrificación, fabricación inteligente y control de calidad de alta gama. Representa una práctica significativa del compromiso a largo plazo de Dongfeng con la innovación y el desarrollo sostenible. Con su exitoso debut en la escena internacional, Dongfeng Motor ha demostrado con acciones concretas que sus vehículos de nueva energía son totalmente capaces de satisfacer las exigentes y rigurosas demandas de transporte a nivel mundial, tanto en términos de capacidad como de fiabilidad.



El éxito de haber sido socio oficial de la Cumbre del G20 mejoró significativamente la reputación y la influencia de la marca Dongfeng en Sudáfrica y en toda la región africana, lo cual ha establecido una base sólida de confianza para la futura expansión del mercado. Esta colaboración representa y destaca el profundo cultivo del mercado africano por parte de Dongfeng en los últimos años a través de la producción localizada, los intercambios tecnológicos y otras iniciativas.



De cara al futuro, Dongfeng Motor aprovechará esta oportunidad para convertir la experiencia adquirida durante esta misión de asistencia técnica en un impulso para mejorar continuamente sus productos y servicios. La empresa continuará con un enfoque global abierto y cooperativo.



