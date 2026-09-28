Dongfeng presenta plataforma T1 y tres vehículos hidrógeno para un futuro cero emisiones en alianza global

Dongfeng presenta tres vehículos de hidrógeno en IAA Hannover - China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd

(Información remitida por la empresa firmante)

Hannover, 28 de septiembre de 2026.- La empresa ha presentado en la 72.ª edición del Salón Internacional de Vehículos Comerciales de Hannover, Alemania (IAA Transportation 2026) su nueva plataforma de energías T1 para vehículos comerciales y tres modelos impulsados por hidrógeno

Bajo el lema "With DONGFENG, Drive HYDROGEN" ("Con DONGFENG, impulsa el HIDRÓGENO"), Dongfeng Motor hizo su presentación con tres vehículos impulsados por hidrógeno, además del debut mundial de su celda de combustible de 400 kW y tecnologías clave. Posicionándose como un "socio global de valor cero carbono", Dongfeng exhibió casi tres décadas de experiencia y logros en energía de hidrógeno, junto con sus soluciones comercializadas.



El momento culminante de la conferencia de prensa fue el debut de la plataforma de nuevas energías T1 para vehículos comerciales. Diseñada desde cero a partir de escenarios de aplicación específicos y con una arquitectura integrada de software y hardware, la primera en la industria con estas características, la plataforma incorpora seis módulos centrales: celdas de combustible, almacenamiento de hidrógeno, baterías de potencia, propulsión eléctrica, control de dominio central y gestión térmica integrada. Ofrece un bajo consumo de hidrógeno, un diseño liviano, una larga vida útil y mayor seguridad. El peso en vacío del vehículo es de tan solo 8,8 toneladas, el consumo de hidrógeno es inferior a 7 kg por cada 100 kilómetros y un solo repostaje permite una autonomía de hasta 1.700 kilómetros. Además, el conjunto de la celda de combustible tiene una durabilidad equivalente a más de 33.000 horas de servicio.



Simultáneamente, se presentaron tres vehículos de hidrógeno que cubren una gama completa de aplicaciones, desde la logística de larga distancia hasta el transporte de recursos y la distribución urbana con cadena de frío. Dongfeng afirmó que llevará a los mercados internacionales su solución comercial de energía de hidrógeno replicable, ya validada mediante la operación de más de 10.000 vehículos en más de 40 ciudades de China. En colaboración con sus socios, Dongfeng busca construir un nuevo ecosistema verde y unirse al mundo para avanzar hacia un futuro de cero emisiones.



Website: http://www.dongfeng-global.com/

Emisor: Dongfeng Motor Industry

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