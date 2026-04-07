DONTE GROUP nombra a Emilio Saracho presidente y constituye su nuevo Consejo de Administración - DONTE GROUP

El grupo de salud y cuidado bucodental refuerza su estructura de gobierno corporativo en el marco de la nueva etapa con Ontario Teachers' como accionista mayoritario

La consolidación de la estructura de gobierno permitirá avanzar en el Plan Estratégico 2025-2030

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, abril 07 de 2026 – DONTE GROUP, uno de los principales grupos de salud bucodental de España, ha anunciado hoy el nombramiento de Emilio Saracho como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración.

Este nombramiento refleja el compromiso de DONTE GROUP con los altos estándares de gobierno corporativo y se producen en un momento en que la organización avanza en la ejecución de su plan estratégico 2030. En el marco de los objetivos de crecimiento contemplados en dicho plan, DONTE GROUP aspira a escalar su transformación y ampliar su impacto a través del crecimiento sostenible de su red de clínicas, la mejora de la experiencia del paciente y la innovación.

Emilio Saracho se incorpora a DONTE GROUP como presidente del Consejo de Administración. Economista español con una dilatada trayectoria en la banca de inversión internacional, ha ocupado puestos de alta dirección en J.P. Morgan, donde fue presidente para España y Portugal y posteriormente vicepresidente mundial de JPMorgan Chase, en Goldman Sachs y en Banco Santander. Saracho atesora, asimismo, una destacada experiencia como consejero: fue miembro del Consejo de Administración de Inditex durante 13 años. En la actualidad, es Senior Advisor en Altamar Advisory Partners, la división de banca de inversión de AltamarCAM Partners, y a principios de 2025 se reincorporó a JPMorgan como Senior Advisor en grandes operaciones en la región EMEA.

“Es un honor incorporarme como presidente del Consejo de Administración de DONTE GROUP, una compañía que comparte mi compromiso con el crecimiento sostenido a través de la innovación y la excelencia. Espero con ilusión poder aportar mi experiencia, mientras el grupo sigue trabajando para servir mejor a sus pacientes y comunidades, al tiempo que cuida el bienestar de sus empleados,” asegura Emilio Saracho, presidente del Consejo de Administración de DONTE GROUP.

“Emilio atesora una experiencia de enorme valor para ayudar a DONTE a cumplir con su ambicioso plan de crecimiento y enfoque en la excelencia en el servicio al paciente. Desde Teachers’, tratamos de reforzar proyectos de alto potencial en nuestros sectores clave, y atraer talento diferencial para apoyarlos. Nos sentimos afortunados de contar con un profesional con el reconocimiento internacional de Emilio.” afirma Iñaki Echave, director general sénior y responsable de Capital Privado EMEA en Ontario Teachers’ y consejero de DONTE GROUP.

“La capacidad de atraer a un presidente del consejo de este nivel es un reflejo de la trayectoria de crecimiento de este grupo. Nos complace enormemente contar con Emilio en nuestro Consejo, y su incorporación llega en un momento de gran dinamismo para nuestra empresa. Gracias a su dilatada trayectoria y su larga historia de liderazgo, está en una posición inmejorable para presidir el consejo en el ejercicio de sus funciones de supervisión,” dice Javier Martín Ocaña, consejero delegado de DONTE GROUP.

Para saber más sobre DONTE GROUP y su labor en favor de la democratización del acceso a la salud bucodental, visite: https://www.dontegroup.com/en/.

Sobre DONTE GROUP

DONTE GROUP es el primer grupo español de salud bucodental creado con el propósito de mejorar la odontología, la sociedad y el planeta, haciendo que la atención bucodental sea accesible para todas las personas, independientemente de quiénes sean o del momento de su vida en que se encuentren. El grupo integra las marcas Moonz, Smysecret, Vitaldent y MAEX, cuenta con un equipo de más de 3.000 profesionales y más de 2.300 odontólogos colaboradores distribuidos en sus 426 clínicas, y ha atendido a más de 9 millones de pacientes.

Contacto de prensa

Selina Ashdown / Guillermo Sánchez Vela

selina@dedalocomunicacion.com | +34 603 975 493 / guillermo@dedalocomunicacion.com | +34 638 575 006