La DOP Cereza del Jerte dona 100 kilos de picotas para los menús de pacientes en hospitales extremeños

La DOP Cereza del Jerte dona 100 kilos de fruta para los menús de pacientes ingresados en hospitales extremeños - DOP Cereza del Jerte

La acción, desarrollada en colaboración con la consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, tiene como objetivo promover la alimentación saludable

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado que “es una prioridad poner las picotas a disposición de los pacientes extremeños y colaborar con el sistema público de salud”

(Información remitida por la empresa firmante)

Valle del Jerte, 25 de junio de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte dona 100 kilos de picotas para los menús de los pacientes que están ingresados en los centros médicos del Complejo Hospitalario de Badajoz. El objetivo es promover hábitos de alimentación saludable y contribuir a que las personas ingresadas puedan contar con un postre saludable, nutritivo y de origen extremeño.

La iniciativa forma parte de una colaboración de la DOP con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y se integra en el proyecto ‘Menú Gastronómico Extremeño’, que tiene como fin incorporar productos de proximidad y calidad diferenciada en la restauración hospitalaria. Concretamente, la acción se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario de Badajoz y en el Hospital Perpetuo Socorro Materno Infantil este 25 de junio a la hora de la comida.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado que “es una prioridad poner las picotas a disposición de los pacientes extremeños y colaborar con el sistema público de salud”. "Queremos aportar al menú hospitalario un ingrediente de máxima calidad, saludable y nutritivo, cultivado en el Valle del Jerte y sus alrededores. Estamos convencidos de que la mejor forma de promover hábitos de alimentación saludables es acercar los productos de nuestra tierra a quienes más necesitan cuidar su salud en estos momentos", ha expresado el presidente.

Por su parte, la coordinadora del Servicio de Alimentación del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Plácida Sánchez Giralt, ha expresado que valoran “muy positivamente esta colaboración con la DOP Cereza del Jerte, que permite incorporar a los menús de los pacientes un producto fresco, saludable y de gran calidad”. “Iniciativas como esta contribuyen a enriquecer la oferta alimentaria hospitalaria con productos de proximidad, favoreciendo una alimentación equilibrada y acercando a nuestros pacientes lo mejor de nuestra tierra", ha rematado Sánchez Giralt.

Calidad certificada y valor nutricional

Desde el punto de vista nutricional, las cerezas son una excelente fuente de salud, al aportar un alto contenido de fibra, antioxidantes y oligoelementos esenciales como el hierro, el magnesio, el potasio y el calcio. Además, su composición destaca por la presencia de ocho vitaminas, entre las que sobresalen las vitaminas A y C, convirtiendo a este alimento certificado en un buen aliado para enriquecer la pauta nutricional de los pacientes.

El cultivo natural en el Valle del Jerte y su recolección artesanal y tradicional garantizan que el fruto mantenga intactas todas sus propiedades, llegando a los consumidores en su momento óptimo de maduración y consumo.

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El Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.

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