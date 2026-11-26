La DOP Cereza del Jerte reúne a expertos para abordar el cultivo y la innovación en sus Jornadas Técnicas - DOP Cereza del Jerte

El secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha destacado que el cultivo de la cereza es un “emblema de la región” y ha expresado su voluntad de trabajar “mano a mano” con agricultores para “resolver problemas”

El presidente de la DOP Cereza del Jerte ha expresado la importancia de seguir trabajando en que la cereza del Jerte “continúe siendo un referente de calidad y un motor de desarrollo para el territorio”

Las jornadas han abordado los retos de la comercialización bajo una Denominación de Origen Protegida y las oportunidades de mercado para el sector

(Información remitida por la empresa firmante)

Valle del Jerte, 26 de noviembre de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte ha celebrado este jueves sus XIV Jornadas Técnicas bajo el título ‘Cereza del Jerte: cultivo, innovación y comercialización’. En ellas, un grupo de expertos ha debatido sobre los retos y oportunidades del cultivo, la innovación y el producto. Estas Jornadas Técnicas van dirigidas a agricultores y productores de cereza con el fin de poner en común los retos y oportunidades a los que se enfrentan.

El secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, José María Guerrero, ha sido el encargado de inaugurar las Jornadas y ha destacado que el cultivo de cereza del Valle del Jerte es “un sector estratégico” y un “emblema de la región” gracias al “trabajo bien hecho durante generaciones de miles de familias y empresas de la zona”. Pero, ha reconocido que, desde la Consejería, son “conscientes de las dificultades existentes en el sector” y ha expresado su voluntad de “trabajar mano a mano con agricultores y productores” para solventarlas.

Además, el secretario general de la Consejería de Agricultura ha expresado su preocupación por los "bajos niveles de contratación de seguros agrarios" y, aunque ha reconocido que tienen "carencias", ha defendido que son "fundamentales". Por ello, ha informado de la creación de un grupo de trabajo para estudiar cómo mejorar los seguros para aumentar su contratación.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado la “importancia de estos encuentros para el presente y el futuro del sector”. “Estas jornadas son una oportunidad para compartir conocimiento, poner en común los retos que tenemos por delante y seguir trabajando unidos para que la cereza del Jerte continúe siendo un referente de calidad y un motor de desarrollo para nuestro territorio”, ha señalado.

Estas Jornadas Técnicas han puesto el foco en los principales desafíos que afronta el sector en la actualidad, combinando el análisis comercial con las últimas innovaciones adaptadas a las particularidades del Valle del Jerte.

La sesión ha arrancado con una mesa redonda centrada en el valor añadido de la certificación, bajo el título "Comercializar bajo una DOP: retos y oportunidades en el mercado". En este espacio de debate se ha analizado cómo posicionar el producto amparado en un entorno cada vez más competitivo, abordando las estrategias de diferenciación, la respuesta a las demandas del consumidor actual y el papel para rentabilizar el sello de calidad.

En otra ponencia, se ha puesto el foco en la sostenibilidad y la rentabilidad en el campo, analizando los costes reales de las coberturas vegetales en el cultivo del cerezo, su viabilidad económica y beneficios medioambientales.

Además, se han abordado los nuevos retos en la gestión del agua y del suelo dentro de la agricultura de montaña, poniendo en valor la innovación aplicada a la orografía y condiciones específicas de la comarca para optimizar los recursos hídricos y conservar la fertilidad del terreno.

Para completar el programa, las Jornadas Técnicas han profundizado en los criterios clave para la elección entre las variedades de cereza, según las características de cada parcela, con el objetivo de maximizar la calidad y la eficiencia productiva en los cultivos del Valle del Jerte.

El presidente de la DOP ha defendido que el programa buscaba responder a las “inquietudes reales que los agricultores tienen hoy sobre la mesa”. “No basta con producir una cereza de máxima calidad, necesitamos saber defender su valor añadido en los mercados y, al mismo tiempo, dotar al campo de herramientas innovadoras y sostenibles para gestionar mejor el suelo, el agua y la elección de variedades en un entorno tan singular como el Valle del Jerte", ha expresado Tierno.

El encuentro ha permitido compartir conocimientos, intercambiar experiencias y reflexionar sobre los principales desafíos del sector cerecero. Estas XIV Jornadas Técnicas reafirman el compromiso de la DOP Cereza del Jerte con la innovación, la mejora continua y la defensa de un producto ligado a la identidad y al desarrollo económico del Valle del Jerte.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte:

El Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.

Europa Press Comunicación: 91 359 26 00

Icíar Díaz iciardiaz@europapress.es

Martín Mora martinmora@europapress.es

Susana Sedano susanasedano@europapress.es

Virginia García virginiagarcia@europapress.es

Consejo Regulador D.O.P. Cereza del Jerte: 927 47 11 01/03

Mar Palacios picota@cerezadeljerte.org

www.cerezadeljerte.org