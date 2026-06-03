La DOP Cereza del Jerte se une a la AECC para cambiar cerezas por cigarros por el Día Mundial sin Tabaco - DOP Cereza del Jerte

La iniciativa pretende concienciar sobre la importancia de tener un estilo de vida saludable, alejado del tabaquismo y basado en el consumo de alimentos sanos, como las cerezas

El presidente de la DOP Cereza del Jerte Tierno ha destacado que “este intercambio simbólico de salud por tabaco cobra un valor especial gracias a la alianza estratégica con la AECC”

El gerente de la AECC, Ignacio Lucero, ha recordado que “el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo evitable de cáncer” y ha puesto en valor iniciativas como esta para concienciar en la prevención

(Información remitida por la empresa firmante)

Valle del Jerte, 3 de junio de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte se une a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en una iniciativa a pie de calle que consiste en intercambiar cigarros por cerezas, con motivo del Día Mundial sin Tabaco. El objetivo de la acción es concienciar sobre la importancia de tener un estilo de vida saludable, alejado del tabaquismo y basado en el consumo de alimentos sanos, como las cerezas y las picotas.

Para la acción, la DOP Cereza del Jerte va a destinar un total de 80 kilos de cereza, lo que equivale a 1.000 cajas de degustación, que serán entregadas a los ciudadanos a cambio de sus cigarrillos.

La iniciativa ha arrancado esta semana con un evento celebrado en Coria (Cáceres) y, tras la presentación, se han repartido las primeras cerezas en la localidad extremeña. Además, la acción también se va a desarrollar en las localidades cacereñas de Casar de Cáceres y Miajadas este 3 de junio y concluirá en Sevilla el 10 de junio.

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha subrayado la “necesidad de fomentar hábitos de vida saludables mediante el consumo de alimentos naturales y de calidad, como las cerezas y picotas del norte de Extremadura, para desplazar conductas nocivas como el tabaquismo”.

Además, Tierno ha destacado que “este intercambio simbólico de salud por tabaco cobra un valor especial gracias a la alianza estratégica con la AECC, una colaboración que permite reforzar el mensaje de prevención y bienestar, uniendo el compromiso del sector agrícola con la promoción de una vida sana para toda la sociedad”.

Por su parte, el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Ignacio Lucero, ha destacado que el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo evitable de cáncer y responsable de una gran parte de los casos de esta enfermedad”.

Ha resaltado, además, “el valor de este tipo de iniciativas para acercar a la ciudadanía un mensaje de prevención de una forma sencilla, positiva y participativa”. “Cambiar un cigarrillo por una caja de cerezas simboliza que cada pequeño paso hacia hábitos más saludables cuenta”, ha añadido.

De esta manera, la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte y la Asociación Española Contra el Cáncer se alían un año más con el objetivo común de incidir en la importancia de la concienciación contra el tabaquismo.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte:

El Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

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