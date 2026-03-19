La DOP Torta del Casar celebra su VI Jornada Técnica de la Universidad del Queso para impulsar su difusión - DOP Torta del Casar

El encuentro ha acogido ponencias y mesas redondas sobre los retos a futuro del queso amparado a cargo de expertos en economía, turismo, gastronomía, agroalimentación y marketing

El presidente de la DOP, Ángel Pacheco, ha valorado que este tipo de eventos “sirven para tender un puente entre la innovación comercial, turística y agroalimentaria y la tradición asociada a la Torta del Casar”

La jornada ha contado con la participación de la Diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 19 de marzo de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha celebrado este jueves, 19 de marzo, la sexta edición de su Jornada Técnica de la Universidad del Queso. Un espacio de encuentro que ha reunido a expertos de distintas disciplinas para debatir sobre cómo impulsar el conocimiento del producto amparado entre nuevos públicos sin perder de vista su esencia y origen.

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha sido el escenario encargado de acoger este evento, que ha contado con la participación destacada de la Diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García, encargada de la clausura del acto. Así como de representantes de la Denominación de Origen, la Cámara de Comercio de Cáceres, la Caja Rural de Extremadura y organismos asociados a la Junta de Extremadura y la diputación provincial, entre otros.

El presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, y el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, han sido los encargados de inaugurar la jornada. En su discurso, Pacheco ha indicado que “hoy el consumidor no busca solo consumir, sino comprender y sentir lo que consume. Por eso, son importantes eventos que, como este, ayudan a comprender todo lo que implica un producto como este”.

La DOP Torta del Casar: un producto local en los mercados internacionales

Tras la inauguración, el encuentro ha cogido una serie de ponencias con el objetivo de analizar los retos en el acceso al mercado exterior de un producto estrechamente ligado a su origen, como es el queso amparado. En este sentido, el presidente de la Denominación de Origen Protegida explica que “es esencial impulsar la internacionalización de la Torta del Casar sin comprometer su vínculo con el territorio, que le otorga sus cualidades diferenciales”.

Las claves presentadas por los expertos pasan por destacar el carácter gourmet del queso, dirigir su distribución en el mercado exterior hacia un perfil de consumidor más especializado y construir la imagen de marca en base a los valores que le diferencian frente a otros productos: el origen certificado y el trabajo artesanal. “El sabor único de la Torta del Casar es el resultado de los siglos de tradición quesera que se han desarrollado en Casar de Cáceres, y este es el gran mérito que distingue al queso amparado”, defiende Pacheco.

La innovación agrícola ha sido otro de los puntos destacados del evento. El responsable de tecnologías de la información de Cooprado, Markus Hernández, ha explicado durante su ponencia que los últimos avances desarrollados en este campo contribuyen de forma crucial a garantizar la trazabilidad del producto y la competitividad de la industria.

Impulso al sector turístico de Extremadura

Asimismo, el encuentro ha puesto en valor el potencial de la Torta del Casar como reclamo turístico de Extremadura y, en especial, de la provincia de Cáceres. Un sector del que participa con la organización de experiencias sensoriales que combinan rutas, catas y visitas a complejos monumentales y paisajísticos de la región. Una oferta centrada en el vínculo emocional entre el visitante, el producto y el territorio que impulsa el turismo gastronómico en la zona.

El presidente de la DOP Torta del Casar argumenta que “la gastronomía es parte del patrimonio histórico del territorio, como lo son monumentos o sus parques y reservas naturales, y por tanto constituye una gran herramienta para atraer al viajero que busca conocer a fondo la identidad del lugar que visita”.

La sexta edición de la Jornada Técnica ha concluido con la celebración de una mesa redonda. Bajo el título de ‘La Torta del Casar en la próxima década: visión desde el campo, la cocina y la marca’, un grupo integrado por profesionales de los sectores vinculados a la producción y comercialización del queso amparado han mantenido un diálogo sobre las ideas presentadas durante las distintas ponencias.

La directora de AUPEX, Mónica Calurano, ha sido la encargada de moderar el debate, y ha expresado que “entender la Torta del Casar solo como un producto es quedarse corto. Su verdadero valor aparece cuando se integra en un sistema más amplio que conecta territorio, cultura, turismo y economía local. En ese momento, el queso deja de ser solo alimento para convertirse en experiencia y en motor de desarrollo”.

Pacheco ha valorado esta última edición del evento de forma “muy positiva” y ha asegurado que este tipo de eventos “sirven para tender un puente entre la innovación comercial, turística y agroalimentaria y la tradición asociada a la Torta del Casar”.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

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