La DOP Torta del Casar participa en el Salón Gourmets con catas y degustaciones para promocionar el queso - DOP Torta del Casar

La DOP Torta del Casar consolida su apuesta por las grandes ferias de alimentación y su compromiso con la calidad del producto

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, afirma que su presencia en el evento supone una excelente oportunidad para “acercar el queso amparado a un público altamente especializado”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar participa en la 39ª edición del Salón Gourmets de Madrid. La jornada se desarrolla hasta el próximo jueves, 16 de abril, en el Recinto Ferial de IFEMA. El encuentro, considerado uno de los principales escaparates de alimentación y bebidas a nivel europeo, reúne a un gran público nacional e internacional, ofreciendo así a la DOP un espacio estratégico donde promocionarse.

El director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, ha señalado que “es un placer acudir a un evento de esta magnitud” y asegura que “la presencia de la DOP supone una excelente oportunidad para entender las nuevas tendencias e innovaciones del sector y acercar el queso amparado a un público altamente especializado”.

La DOP Torta del Casar está presente en el stand de la Junta de Extremadura, donde los visitantes pueden conocer, a través de degustaciones, las cualidades diferenciales del queso, su origen, su elaboración artesanal y su versatilidad como producto.

Como parte de su programa de actividades, la Denominación de Origen realiza junto a Ruben Hornero, chef del Restaurante Abadía, tres elaboraciones diferentes que explotan el sabor y la textura del queso además de resaltar el papel de la torta dentro de la gastronomía extremeña. Estos se realizarán de cara al público y tienen lugar a lo largo de la feria.

Estos platos se van a elaborar durante los tres primeros días de la feria. El lunes 13, se preparó lomo bajo a la plancha de IGP Vaca de Extremadura, acompañado de DOP Torta del Casar, DOP Pimentón de la Vera, crujiente de DOP Jamón Dehesa de Extremadura y DOP Aceite de Monterrubio. El martes 14, se servirá cordero crujiente de IGP Cordero de Extremadura, con DOP Torta del Casar, DOP Miel Villuercas-Ibores, IGP Garbanzo de Valencia del Ventoso y DOP Aceite Gata-Hurdes. Finalmente, el miércoles 15, se presentará un lingote de IGP Cordero de Extremadura, complementado con DOP Torta del Casar, DOP Miel Villuercas-Ibores y DOP Aceite Gata-Hurdes.

Además, gracias a la colaboración con las otras tres denominaciones de origen de la región, el Consejo Regulador completa su participación con una serie de catas comentadas y maridadas con vinos DOP Ribera del Guadiana, que se celebran durante todos los días de la feria. Todas ellas están enmarcadas en la presentación de la Ruta del Queso de Extremadura, un recorrido gastronómico por diez territorios queseros extremeños, donde la Torta del Casar ocupa un lugar destacado.

En su última edición, el Salón Gourmets contó con alrededor de 2.100 expositores de 90 países y más de 117.000 visitantes. En esta ocasión se espera un aumento en las cifras, lo que supone un mayor escaparate para la DOP Torta del Casar. El alto número de participantes en la feria supone una gran oportunidad para la DOP de crear lazos con otros productores, reforzar su visibilidad ante comerciales y, en definitiva, un impulso en su estrategia de promoción.

Así, con su participación en el Salón Gourmets 2026, la DOP Torta del Casar continúa consolidando su apuesta por la presencia en grandes ferias, acercando el queso a profesionales y visitantes y reforzando su posicionamiento tanto en el mercado nacional como en el ámbito internacional.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

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