Dornan Engineering Group amplía su equipo de liderazgo ejecutivo con cuatro directores generales de división

(Información remitida por la empresa firmante)

Esto marca un paso importante en la continua evolución de la empresa.

CORK, Irlanda, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dornan Engineering Group ('Dornan' o el 'Grupo') se complace en anunciar el ascenso y nombramiento de cuatro directores generales de división para ampliar el Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) y apoyar el desarrollo continuo de la organización en toda Europa. Los líderes de División son:

Dave Dukelow , quien se unió a Dornan en 1996, es ascendido a director general de la División de Ciencias de la Vida e Industrial.

, quien se unió a Dornan en 1996, es ascendido a director general de la División de Ciencias de la Vida e Industrial. Brendan Herbert , quien se incorporó a Dornan en 2011, asciende a director general de la División de Tecnología Avanzada.

, quien se incorporó a Dornan en 2011, asciende a director general de la División de Tecnología Avanzada. Derek Hogan , quien se incorporó a Dornan en 2012, asciende a director general de la División de Infraestructuras Críticas.

, quien se incorporó a Dornan en 2012, asciende a director general de la División de Infraestructuras Críticas. Ronan Keohane , quien se incorporó a Dornan en 2006, es nombrado para el ELT en su calidad de director general en Reino Unido de la División Dornan Engineering Services Limited (DESL).

Estos nombramientos posicionan a Dornan para satisfacer la creciente demanda en los mercados de tecnología avanzada, biofarmacéutica e infraestructuras críticas en toda Europa. Estos líderes aportan una amplia experiencia, liderazgo, conocimiento sectorial y sólidas relaciones con los clientes de Dornan. Además de los directores generales, el ELT incluye a Barry O'Hea, director de Compras del Grupo, y a Darren Tutty, director Financiero del Grupo. El director general del ELT es Micheál O'Connor.

Dave cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector de la construcción y ha diseñado y construido todos los principales proyectos eléctricos y de instrumentación en ciencias de la vida para Dornan Engineering desde 1995. Ha liderado la ejecución de alta calidad de programas complejos para las mayores organizaciones de ciencias de la vida de primera línea en Irlanda y en toda Europa.

Brendan cuenta con 37 años de experiencia en construcción y ha sido fundamental en la ejecución de importantes proyectos desde su inicio hasta su puesta en marcha y entrega. Ha sido clave en los programas de centros de datos más importantes de Dornan y en la cartera de empresas conjuntas, aplicando su profundo conocimiento del sector a entornos de entrega complejos y de ritmo acelerado. Brendan cuenta con una amplia experiencia supervisando proyectos en Irlanda, Reino Unido y Europa continental.

Derek, ingeniero eléctrico y electrónico con más de 20 años de experiencia en construcción, ha ejecutado con éxito proyectos de entre 3 y 300 millones de euros en diversos sectores. Ha sido fundamental en el desarrollo de la experiencia de Dornan en centros de datos y ha consolidado su capacidad de contratación general en este sector.

Ronan cuenta con más de 21 años de experiencia en el sector, abarcando diversos sectores, como el farmacéutico, industrial, comercial, educativo, minorista y sanitario. Ronan estableció a Dornan en el mercado de Reino Unido y ha posicionado a la empresa como uno de los proveedores de primer nivel en el sector mecánico y eléctrico en todos los ámbitos de la industria.

"Felicito a estos líderes, quienes demuestran constantemente las cualidades que nuestros clientes más valoran, como la comunicación clara, el buen juicio y la capacidad de entregar trabajos complejos con precisión. Confío plenamente en su capacidad para guiar a nuestros equipos y proporcionar la continuidad esencial de un servicio superior a nuestros clientes. Esta estructura nos permite atender mejor las necesidades tanto de nuestros clientes como de nuestros equipos en el futuro", afirmó Brian Acheson, consejero delegado de Dornan.

Acheson continuó: "En Dornan contamos con un programa estructurado de planificación de la sucesión que fomenta una cultura de desarrollo del talento en la empresa y promoción interna, lo que ofrece oportunidades a muchos miembros de la compañía".

Desde su adquisición por Turner Construction Company a principios de 2025, Dornan ha seguido ampliando su equipo para satisfacer la creciente demanda de sus servicios en toda Europa. La combinación del alcance global de Turner y la experiencia de Dornan ha fortalecido a ambas organizaciones y mejorado el apoyo proporcionado a los clientes.

Acerca de DornanDornan es una empresa constructora que ofrece principalmente servicios mecánicos, eléctricos y de instrumentación en los sectores de centros de datos, ciencias de la vida, semiconductores, comercio, educación y transporte. Además, Dornan también ofrece servicios de GC y CSA a sus clientes del sector de centros de datos. Dornan opera ampliamente en Irlanda, Reino Unido y Europa, trabajando para algunas de las empresas más prestigiosas del mundo. Dornan es propiedad total de Turner Construction Company. Para más información visite www.dornangroup.com.

Contacto de RR.PP. y MediosFiona D'Arcyfiona.darcy@portasinvestments.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2844519/Dornan_Engineering_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dornan-engineering-group-amplia-su-equipo-de-liderazgo-ejecutivo-con-cuatro-directores-generales-de-division-302641614.html