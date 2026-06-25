Dos crisis, una pandemia y 25 años: así resiste una pyme española

Año de creación de las principales tecnológicas - mobiofic.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.-

La tienda online española Mobiofic, fundada en 1999, cumple 25 años en un sector tan tradicional como el del mobiliario de oficina. La compañía, con sede en Madrid, repasa un cuarto de siglo marcado por la burbuja puntocom, la crisis de 2008 y la pandemia, y resume las claves que han permitido sobrevivir a un pequeño negocio que apostó por vender en internet cuando casi nadie se fiaba de la red

En 1999, vender muebles de oficina por internet parecía una locura: casi nadie se fiaba de comprar así. Han pasado dos crisis y una pandemia, y lo que de verdad ha mantenido el negocio en pie es cumplir con cada cliente, pedido a pedido, señala Raúl Martín, responsable de Mobiofic.



Vender por internet cuando el módem todavía pitaba



A finales de los noventa, menos de uno de cada diez españoles se conectaba a internet, casi siempre a través de una línea telefónica que ocupaba el teléfono de casa y se anunciaba con el característico pitido del módem. Pagar online se percibía como una temeridad, y montar una tienda en la red para vender mobiliario de oficina —una compra que las empresas querían ver, tocar y negociar— parecía ir a contracorriente. La apuesta, de un pequeño empresario sin un gran grupo detrás, consistió en confiar en internet antes de que internet se ganara la confianza del público.



Crecer entre crisis



El camino estuvo lejos de ser recto. Primero, el estallido de la burbuja puntocom entre 2000 y 2001, que se llevó por delante a buena parte de las empresas nacidas al calor de internet. La prueba más dura llegó en 2008: el paro se disparó, miles de pymes cerraron y la inversión en equipamiento fue de lo primero que se recortó. Mobiofic resistió apoyándose en su nicho profesional e institucional: oficinas, colegios, residencias y centros públicos que seguían equipando sus espacios.



La pandemia que cambió la oficina



En 2020, millones de personas improvisaron una oficina en casa. La demanda de sillas ergonómicas, mesas y soluciones para teletrabajar se disparó, y el posterior modelo híbrido obligó a repensar los espacios de trabajo. En unos meses, la forma de trabajar en España cambió más que en toda la década anterior.



Del fax a la videollamada



El recorrido retrata cómo ha cambiado la sociedad. Las oficinas de 1999, llenas de papel, faxes y ordenadores de sobremesa, han dado paso a portátiles, videollamadas, espacios abiertos y una creciente atención a la ergonomía. El comercio electrónico ha pasado de sospechoso a norma.



Las claves de la supervivencia



Por encima de los datos, la historia de Mobiofic refleja la tenacidad de un pequeño empresario que anticipó el mercado y aguantó en los años difíciles: visión, paciencia, capacidad de reinventarse y la confianza del cliente ganada poco a poco.



Esa continuidad se apoya en apostar pronto por lo digital sin renunciar a lo físico, con un showroom en Madrid; mantener un nicho claro —oficinas, centros educativos, residencias y administraciones—; anteponer el servicio y la confianza al precio; y llegar a todo el territorio nacional, incluidas Baleares y Canarias.



La tienda online de mobiliario de oficina Mobiofic cumple 25 años. La empresa nació en 1999, cuando comprar por internet en España era casi una excentricidad y la mayoría desconfiaba de introducir el número de su tarjeta en una pantalla. Veinticinco años, dos crisis económicas y una pandemia después, la compañía sigue en activo.







Contacto

Nombre contacto: Raúl martin

Descripción contacto: mobiofic.com / director

Teléfono de contacto: 639290682



