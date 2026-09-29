Dos hamburguesas de Godeo ganan The Champions Burger 2026 España y Europa

Godeo, ganador de The Champions Burger 2026 Europa. - Godeo

(Información remitida por la empresa firmante)

Solo durante octubre, la ‘Umami Royale’ y la ‘Umami Gold’ podrán degustarse en los locales de la marca en Córdoba y Pozoblanco

Córdoba, 29 de septiembre de 2026.- La firma cordobesa Godeo ha cerrado una temporada histórica en The Champions Burger 2026 con un doble triunfo en España y Europa. En la final nacional celebrada en el Recinto Ferial de Leganés (Madrid), la hamburguesa Umami Royale ha sido elegida Mejor Hamburguesa de España 2026, apenas unos días después de que la marca conquistara en París el título de Mejor Hamburguesa de Europa 2026 con otra de sus creaciones, la Umami Gold. Dos recetas diferentes que han llevado a Godeo a lo más alto del circuito nacional y europeo.



"Explicar cómo nos sentimos ahora mismo es muy difícil", reconocen los hermanos Carlos y Juan José Gómez, fundadores de Godeo. "Detrás hay meses de trabajo, viajes, pruebas y muchas horas de todo el equipo. Para nosotros supone confirmar que una marca nacida en un municipio de Córdoba puede competir al máximo nivel sin renunciar a sus raíces ni a nuestra forma de entender el producto", afirman.



Las dos hamburguesas premiadas reflejan la apuesta de Godeo por la calidad. La Umami Royale, ganadora en España, combina carne de chuletón, parmesano trufado, salsa Emmy, costilla ahumada durante 48 horas y mermelada de cecina, todo ello en un brioche tipo cruasán coronado con cecina de wagyú, láminas de oro y caviar de trufa. Por su parte, la Umami Gold, campeona de Europa en París, incorpora pan estilo croissant dorado con queso, salsa ahumada París, ternera desmechada estilo Nueva York, una bomba de mozzarella ahumada frita, cebolla caramelizada al vino tinto y burger de ternera gourmet.



Como celebración de este doble reconocimiento, durante el mes de octubre los clientes podrán probar tanto la Umami Royale como la Umami Gold en los establecimientos de Godeo (Pozoblanco y Córdoba).



Nueva apertura en Jaén

Desde 2021, los hermanos Gómez han construido una propuesta gastronómica en torno a la selección de carnes de vaca y buey de primer nivel , apostando por las elaboraciones propias, panes artesanales y recetas que combinan producto tradicional con técnicas y sabores contemporáneos. La marca afronta ahora una nueva etapa de crecimiento y antes de finalizar el año inaugurará un nuevo establecimiento en Jaén.



Los títulos de 2026 culminan una trayectoria ascendente de Godeo en The Champions Burger. En 2024 ya se impuso en Córdoba con su Royale y repitió victoria en 2025, cuando la Royale Gold sumó además varios primeros puestos en distintas ciudades españolas.

Contacto

Nombre contacto: Godeo

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 622 14 51 28