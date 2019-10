COMUNICADO: Dos importantes puntos de enfoque en defensa fitosanitaria en el World Pear Forum

Publicado 25/10/2019 17:30:10 CET

FERRARA, Italia, 25 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La enfermedad de la mancha marrón y la Halyomorpha halys son los principales problemas fitosanitarios que afectan al cultivo de la pera y que ocuparán un lugar central en las convenciones técnicas del World Pear Forum, junto con el programa de FuturPera 2019, en Ferrara Fiere e Congressi del 28 al 30 de noviembre de 2019.

El objetivo de esta parte técnica del foro internacional, organizado en asociación con CSO Italy, es hacer balance de las últimas noticias y posibles estrategias para la defensa frente a dos graves enfermedades del peral y cómo mejorar la producción, explicó Albano Bergami, miembro de FuturPera BoD y presidente nacional de la sección de cultivo de fruta de Confagricoltura.

"2019 será recordado como un año horrible para el cultivo nacional de pera. La prioridad, para relanzar el sector, es identificar y compartir estrategias para atajar estos problemas, a niveles económicamente sostenibles".

En detalle, el 28 de noviembre, desde las 2 pm, habrá una sesión sobre el "Análisis y posibles soluciones del daño de la mancha marrón" con una primera parte dedicada al informe sobre las pruebas dentro del campo por Marina Collina (Universidad de Bolonia); Stefano Civolani (centro Innova Research); Claudio Cristiani (centro de pruebas CAE); y Michele Preti (Astra). La segunda parte aportará la experiencia de guarderías, organizaciones de cultivo y consorcios: Salvi Vivai, Vivai Mazzoni, FruitModena, Agrintesa, Consorzio Agrario dell'Emilia, C.or.ma. Esto vendrá seguido por Loredana Antonacci (departamento fitosanitario de la región Emilia-Romagna) y el asesor horticultural australiano Marcel Veens moderado por Ivano Valmori, director de AgroNotizie.

El sábado 30 de noviembre, a las 10 am, tendrá lugar la convención titulada "Cómo afrontar los nuevos desafíos: el ejemplo del Halyomorpha halys". CSO Italy abrirá el día con un resumen de las áreas superficiales utilizadas para el cultivo de pera y una proyección para el año 2020, con un informe de Michele Mariani, técnico de Fll, Luca Casoli (Departamento Fitosanitario de Modena and Reggio Emilia) y Lara Maistrello (Universidad de Modena and Reggio Emilia) [http://unimore.academia.edu/LaraMaistrello/CurriculumVitae] moderado por Giannantonio Armentano, un periodista de la revista Informatore Agrario.

FuturPera está organizado por Ferrara Fiere e Congressi y OI Pera en asociación con CSO Italy, Fll. Navarra Foundation, la contribución de Emilia-Romagna Region, Municipalidad de Ferrara y la Cámara de Comercio de Ferrara y el apoyo de Bper Banca, Generali Italia y VH Italia Assicurazioni.

