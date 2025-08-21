(Información remitida por la empresa firmante)

-Espectáculo en Sudáfrica: Dos modelos Chery TIGGO9 chocan de frente, demostrando un rendimiento de seguridad impecable

JOHANNESBURG, 21 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El 20 de agosto, dos SUV insignia Chery TIGGO9 realizaron una prueba de colisión frontal con un desplazamiento del 50% a 50 km/h en una larga y recta carretera asfaltada en Sudáfrica. Como dos diamantes impecables chocando en la mano de un maestro, solo el cristal más duro puede revelar la fuerza interior del otro; solo la estructura de seguridad más avanzada puede poner a prueba la integridad de un vehículo. Tras el impacto, las cabinas de ambos TIGGO9 permanecieron completamente intactas, sin deformaciones en los pilares A, B ni C. Todos los airbags, incluidos los del conductor, el copiloto y el de rodillas, se desplegaron al instante tras la colisión. Los pretensores de los cinturones de seguridad se activaron rápidamente, todas las puertas se abrieron con normalidad, las luces de emergencia se encendieron automáticamente y no se produjo ninguna fuga de combustible.

La carrocería del TIGGO9 utiliza un 85 % de acero de alta resistencia, incluyendo un 21 % de acero conformado en caliente de 1500 MPa en zonas críticas como los pilares A y B. Su estructura frontal cuenta con dobles vigas de impacto de aluminio con una cobertura del 85 % del ancho y seis cajas de impacto que absorben y dispersan eficazmente la energía del impacto. El vehículo también está equipado con 10 airbags, incluyendo un airbag lateral de cortina de 2060 mm que retiene más del 50 % de la presión durante 6 segundos tras su despliegue, y un airbag central entre los asientos delanteros para reducir el riesgo de impactos secundarios.

Esta prueba representa un hito crucial en el desafío global de seguridad de seis dimensiones de Chery, basado en validaciones en entornos extremos realizadas previamente en regiones como Indonesia y México. Como el primer fabricante chino de automóviles en alcanzar los cinco millones de vehículos exportados, Chery también fue incluido nuevamente en la lista Fortune Global 500 el mes pasado. Detrás de este logro "Doble 500" se encuentra el compromiso inquebrantable de Chery con la calidad global consistente: sin importar dónde se conduzcan sus vehículos, su estructura de seguridad fundamental se mantiene tan resistente y duradera como un diamante. Esta dedicación no solo encarna la visión de "Que todos disfruten de una protección de cinco estrellas", sino que también honra la filosofía central de la marca: "Seguridad para la familia".

Esa misma noche, el TIGGO9 debutó oficialmente en el mercado sudafricano. Al día siguiente, Chery unió fuerzas con UNICEF para lanzar el foro "Campeón de la Educación en África", iniciando así una colaboración para abordar los desafíos educativos a los que se enfrentan los niños de la región. Como parte de este compromiso, se anunciaron planes para financiar la construcción de las Escuelas Primarias Hope. Esta iniciativa refuerza el lema de Chery "En África, para África", ampliando su compromiso con la seguridad desde la tecnología de sus productos hasta la responsabilidad social.

