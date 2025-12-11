Dos pasos adelante: la historia de Sofaida

Sofaida at her ECW-supported Community-Based Learning Facility in Cox’s Bazar, Bangladesh. Rubina Alee/Save the Children - EDUCATION CANNOT WAIT/PR NEWSWIRE

Los Centros de Aprendizaje Comunitario apoyados por Education Cannot Wait, establecidos por Save the Children, garantizan que las adolescentes rohingya sigan aprendiendo en Cox's Bazar.

COX'S BAZAR, Bangladesh, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El sol empieza a salir sobre el campamento de refugiados, proyectando una tenue luz sobre el laberinto de senderos que separan miles de refugios temporales en la ladera. Cada mañana, Sofaida*, de 14 años, se despierta en el pequeño refugio de su familia y comienza su rutina matutina. Es la séptima de diez hijos.

Cuando llegó a Bangladesh desde Myanmar en 2017, su discapacidad física le dificultaba las actividades cotidianas, incluida la asistencia a clases. No podía caminar sola y el camino por delante era incierto.

Gracias a los Centros de Aprendizaje Comunitario, establecidos por Save the Children y sus socios Humanity & Inclusion y Young Power in Social Action, jóvenes como ella reciben apoyo para continuar sus estudios. Estos centros, financiados por Education Cannot Wait (ECW), garantizan que las adolescentes, incluidas aquellas con discapacidad, puedan acceder al apoyo especializado que necesitan.

En 2017, los refugiados rohingya, incluida Sofaida, huyeron de la violencia en Myanmar para buscar seguridad en Bangladesh. Ocho años después, la vida en los campamentos superpoblados sigue siendo difícil, con incendios, inundaciones y el aumento de la violencia como amenazas constantes. Sin poder trabajar ni acceder a oportunidades de educación formal, las familias rohingya viven en una incertidumbre constante.

De pequeña, Sofaida no podía caminar sin ayuda. Tras llegar a Cox's Bazar, su padre la llevaba a diario a un centro de aprendizaje. Pero al llegar a la adolescencia, su familia dejó de llevarla debido a creencias culturales, y la pandemia de COVID-19 interrumpió por completo las actividades. Sofaida estuvo fuera de las aulas durante años.

Afortunadamente, en 2022, se matriculó en el Centro de Aprendizaje Comunitario de Save the Children. "Me gusta venir aquí. Después de matricularme, aprendí poesía, a crear palabras, el abecedario y muchas otras cosas", dijo Sofaida.

A diferencia de otros centros de aprendizaje, que atienden tanto a niños como a niñas y se encuentran más alejados de los hogares, los Centros de Aprendizaje Comunitario son solo para niñas y se encuentran a pocos minutos a pie. Las clases son impartidas por profesoras bangladesíes y rohingyas, lo que garantiza a las familias que sus hijas pueden estudiar con seguridad. Como resultado, más adolescentes de todo el campamento están aprendiendo y desarrollando habilidades vitales.

Cuando Sofaida se matriculó, era evidente que no podía ir sola a clase. El personal de Humanity & Inclusion la visitó para observar sus necesidades y le hizo seguimiento con visitas domiciliarias, donde le proporcionaron ejercicios y orientación para fortalecer su movilidad. Gracias a su determinación, practicando por la mañana y por la noche, su movilidad mejoró gradualmente. "Después de hacer ejercicios, ahora puedo caminar bastante bien", afirmó Sofaida.

Con este apoyo, Sofaida ha adquirido una nueva independencia. Cada mañana, a las 9 de la mañana, está en el Centro de Aprendizaje, inmersa en sus estudios. Ha descubierto su pasión por la poesía. "Desde que me matriculé, he estudiado birmano, inglés, habilidades para la vida, estudios sociales, ciencias, matemáticas y muchas otras cosas. Disfruto especialmente leyendo poesía".

Su maestra, Kulsoma, ha visto a Sofaida florecer. Cuando se siente triste, aislada o le cuesta concentrarse, los maestros la animan y la ayudan a conectar con sus compañeros. Sofaida dijo: "Tengo dos muy buenos amigos aquí. Estudio y juego con ellos, y también voy a su casa a jugar".

Los padres de Sofaida también han notado el cambio, dice Kulsoma. "Tras ver todas estas mejoras, expresaron su sincera gratitud a Young Power in Social Action, ECW y Humanity & Inclusion, y dieron las gracias a todos".

Kulsoma ha sido testigo del amplio impacto de los Centros de Aprendizaje. "En la comunidad rohingya, si las niñas salen de casa y se van lejos o hablan con chicos, no se casan. Esta es la regla aquí. Por esta razón, los padres y las madres no permiten que sus hijas vayan al Centro de Aprendizaje ni a ningún lugar lejano a estudiar. Por eso, Young Power in Social Action y ECW han creado nuestros Centros de Aprendizaje Comunitarios dentro de los hogares rohingya".

Con profesoras exclusivamente femeninas y gran proximidad, las instalaciones eliminan barreras clave para la educación.

Desde que comenzó la afluencia de refugiados, ECW ha apoyado oportunidades de aprendizaje para aquellos que quedaron más rezagados en Bangladesh, trabajando con donantes, agencias de la ONU, la sociedad civil y líderes comunitarios para crear espacios de aprendizaje seguros e integrales.

Si bien Cox's Bazar ofrece seguridad a las familias que huyen de Myanmar, los refugiados aún necesitan apoyo adicional con urgencia. Muchos niños y niñas rohingya carecen de acceso a educación, atención médica, nutrición, agua potable y saneamiento.

La trayectoria de Sofaida demuestra el enorme potencial que alberga cada niña. Con más recursos, ECW y sus socios pueden ampliar los espacios de aprendizaje que permiten a los niños soñar, aprender y crecer. Sofaida ya está escribiendo su historia: asegurémonos de que más niñas tengan la oportunidad de hacer lo mismo.

*El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad.

