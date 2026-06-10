Dos tercios de los aparatos de gas no superan los controles de la UE - Comisión Europea

(Información remitida por la empresa firmante)

Bruselas, 10 de junio de 2026.- Las pruebas financiadas por la UE realizadas a una selección de aparatos de gas, como barbacoas, cocinas de gas y hornillos de camping, revelaron que el 73 % no cumplía los requisitos de la UE en materia de rendimiento y documentación del producto. Este fue el resultado de una campaña de pruebas organizada por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea.

Las autoridades de vigilancia del mercado examinaron 74 productos: 35 barbacoas con o sin quemador lateral, 23 hornillos de camping y 16 cocinas de gas. Las autoridades de vigilancia del mercado de 13 países adquirieron estos productos en tiendas físicas y por Internet por un precio medio de 170 euros.

La mayoría de los incumplimientos (23 muestras; 31 %) se debieron a la falta de documentación oficial o de marcado en el producto o en el embalaje.

Los demás casos de incumplimiento (31 muestras; 42 %) se debieron a problemas de rendimiento, siendo los más comunes los relacionados con la seguridad a altas temperaturas, principalmente en el caso de los hornillos de camping. En cuanto a los otros dos tipos de productos, los incumplimientos más comunes fueron el interencendido (cuando un quemador de gas se enciende con la llama de un quemador adyacente), la seguridad de funcionamiento y la temperatura.

Campañas de pruebas de productos

Un laboratorio independiente acreditado examinó los productos para comprobar su conformidad con las normas de la UE sobre aparatos de gas, que incluyen criterios como el diseño, el rendimiento, la seguridad y el marcado.

De los 54 productos que no superaron las pruebas, 37 se clasificaron como de bajo riesgo, 5 como de riesgo medio, 4 como de alto riesgo, 1 como de riesgo grave y 1 como sin riesgo, mientras que las evaluaciones de las muestras restantes siguen en curso. Entre las medidas adoptadas por las AVM se incluyen la orden de retirada de los productos del mercado, la solicitud a los operadores económicos de que faciliten documentación y la introducción de mejoras en los productos.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta estas preocupaciones, ¿qué pueden hacer los consumidores para asegurarse de que compran un producto de buena calidad? Quienes deseen adquirir una barbacoa, una cocina de gas o un hornillo de camping nuevos deberían dar preferencia a productos procedentes de fuentes fiables en Europa, asegurarse de que el producto lleva el marcado CE y de que el manual de usuario y las instrucciones de seguridad están disponibles en la lengua o lenguas de su país.

Las reseñas en línea, así como sitios web como Safety Gate de la Comisión Europea —el sistema de alerta rápida de la UE para productos no alimentarios peligrosos— y el Sistema de Información y Comunicación sobre Vigilancia del Mercado (ICSMS) son buenos lugares para comprobar si un producto ha sido catalogado como peligroso.

Se recomienda a los operadores económicos que se aseguren de que el producto ha sido sometido a la evaluación de conformidad requerida y de que disponen de la documentación que lo acredite.

JACOP 2025

Las pruebas se realizaron en el marco de la campaña de vigilancia del mercado Acciones Conjuntas sobre Conformidad de los Productos (JACOP) de 2025. Organizada en toda la UE y en los países de la AELC, la iniciativa JACOP contribuye a mantener la seguridad del mercado único mediante el refuerzo de la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado y la coordinación de los métodos de prueba.

Permite a las AVM evaluar conjuntamente los productos, determinar los riesgos y garantizar que los fabricantes adopten medidas correctivas. La edición de 2025 abarca 11 tipos de productos.

Campañas como JACOP protegen a los consumidores europeos de aparatos peligrosos y salvaguardan a las empresas de buena reputación frente a competidores que intentan eludir las normas de la UE, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

Para más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en

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Emisor: Comisión Europea