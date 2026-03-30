La dotación segura de personal requiere nuevos modelos de atención, no solo más profesionales sanitarios

Dotación segura de personal requiere nuevos modelos de atención - TruMerit

(Información remitida por la empresa firmante)

Filadelfia, 30 de marzo de 2026.-

Un informe liderado por TruMerit destaca modelos innovadores de personal, atención habilitada por tecnología y enfoques basados en equipos para fortalecer los sistemas de salud en todo el mundo

Un nuevo informe internacional publicado hoy por TruMerit™ pide un rediseño fundamental de los modelos de fuerza laboral sanitaria para abordar la escasez global de personal y fortalecer la atención al paciente. El informe, "Dotación segura de personal a través de nuevos modelos de atención", presenta un marco basado en sistemas para ayudar a líderes sanitarios, reguladores y responsables políticos a replantear cómo se estructuran los equipos de atención, cómo trabajan juntos los profesionales sanitarios y cómo la tecnología puede apoyar una prestación de atención más segura y sostenible.



Desarrollado por un grupo de trabajo internacional compuesto por líderes de sistemas de salud, reguladores, expertos académicos e innovadores clínicos, el informe enfatiza que resolver la escasez de personal requiere algo más que simplemente aumentar el número de profesionales sanitarios. En su lugar, pide modernizar los modelos de prestación de atención para permitir que los profesionales de la salud ejerzan plenamente según su formación, ampliar el trabajo en equipo interprofesional e integrar tecnologías digitales de salud.



"La crisis global de la fuerza laboral sanitaria no puede resolverse simplemente añadiendo más profesionales", afirmó Peter Preziosi, PhD, RN, CAE, FAAN, presidente y director ejecutivo de TruMerit. "La dotación segura de personal requiere una visión sistémica de cómo se presta la atención. Este marco proporciona pautas para que los responsables políticos y los líderes de sistemas de salud alineen la política de personal, la prestación de servicios y los resultados, de modo que los equipos de atención puedan satisfacer las necesidades de los pacientes de forma segura, sostenible y de maneras que reflejen las realidades locales".



El marco descrito en el informe se organiza en torno a tres ámbitos interconectados:



• Sistemas e insumos: políticas regulatorias, infraestructura de la fuerza laboral y sistemas educativos.



• Prestación de servicios: atención basada en equipos, modelos híbridos de personal, telemedicina y flujos de trabajo respaldados por IA.



• Resultados y efectos: sostenibilidad de la fuerza laboral, seguridad del paciente, mejora del acceso y eficiencia de costes.



En conjunto, estos componentes crean un ciclo continuo de mejora que permite a los sistemas de salud adaptarse a las cambiantes necesidades de salud de la población. Los sistemas sanitarios de todo el mundo se enfrentan a desafíos sin precedentes, incluidos el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, el agotamiento del personal y la distribución desigual de los trabajadores sanitarios. Al mismo tiempo, los avances en salud digital, telemedicina y análisis de datos están creando nuevas oportunidades para ampliar el acceso a la atención y mejorar la eficiencia.



"El futuro de la dotación segura de personal depende de adoptar la innovación mientras se protege la integridad y el bienestar de la fuerza laboral sanitaria", afirmó Sylvain Trepanier, DNP, RN, CENP, FAONL, FAAN, director ejecutivo de enfermería en Providence y presidente del grupo de trabajo sobre dotación segura de personal a través de nuevos modelos de atención. "Este informe demuestra cómo los sistemas de salud pueden avanzar más allá de los modelos tradicionales de dotación de personal hacia equipos de atención colaborativos habilitados por tecnología que empoderan a las enfermeras y a otros profesionales sanitarios al tiempo que mejoran los resultados de los pacientes".



El informe incluye estudios de caso globales que destacan modelos de atención exitosos de múltiples países, demostrando mejoras medibles en los resultados de los pacientes, la retención del personal y la eficiencia de los sistemas de salud. Está destinado a servir como un recurso estratégico para líderes de sistemas de salud, ministerios de salud, reguladores, instituciones académicas y responsables de políticas de fuerza laboral a nivel global.



Descargar y leer el informe aquí.



Sobre TruMerit

TruMerit es un líder mundial en el desarrollo de la fuerza laboral sanitaria con casi 50 años de experiencia apoyando la movilidad de enfermeras y otros trabajadores sanitarios. Anteriormente CGFNS International, TruMerit valida la educación, la formación y la experiencia profesional de profesionales sanitarios formados internacionalmente que buscan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países. A través de su misión ampliada y el Global Health Workforce Development Institute, TruMerit impulsa la investigación, los estándares y las certificaciones que fortalecen la fuerza laboral sanitaria global y promueven una movilidad profesional equitativa y sostenible.







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