DoubleLine Funds (Luxembourg) lanza el Sub-fondo UCITS DoubleLine Global Diversified Credit

TAMPA, Fla., 26 de junio 2023 /PRNewswire/ -- DoubleLine Funds (Luxembourg) UCITS ha lanzado el Sub-fondo DoubleLine Global Diversified Credit ("Global Diversified Credit"), el cuarto Sub-fondo distribuido sobre la plataforma internacional de fondos.

El objetivo de Global Diversified Credit es maximizar los ingresos y la rentabilidad total. El Sub-fondo invierte de forma activa en sectores de renta fija global. Los enfoques de inversión top-down y bottom-up están integrados al proceso de construcción de la cartera y de la gestión continua de la misma.

Los cambios en la cartera se realizan gradualmente a lo largo del tiempo con un enfoque de largo plazo. Las ponderaciones sectoriales se basan en las perspectivas económicas, los fundamentos de crédito y valor relativo. La inversión oportunista abarcando el espectro crediticio incrementa el potencial de incremento de la rentabilidad ajustada al riesgo a través de la evolución del entorno de mercado. Además de invertir en mercados desarrollados, deuda soberana, crédito corporativo con grado de inversión, deuda de mercados emergentes y bonos respaldados por hipotecas emitidas por agencias (Agency MBS), el Sub-fondo Global Diversified Credit invierte en sectores fuera del índice Bloomberg Global Aggregate Bond como el crédito corporativo y titulizado con calificación menor a la de grado de inversión. Estos sectores tienen el potencial de ofrecer mayores rendimientos y beneficios de diversificación.

DoubleLine considera que determinados factores medioambientales, sociales, y de gobierno corporativo ("ESG", por sus siglas en inglés) pueden influir en la valoración de los activos y presentar un riesgo para la inversión. Por lo tanto, la empresa ha desarrollado una política ESG que el equipo de inversión considera para integrar los factores ESG en su proceso de selección y toma de decisiones para el Sub-fondo.

El término OICVM ("UCITS" en inglés) significa Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios ("Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities"), un vehículo de fondo abierto disponible en Europa, Latinoamérica y otros países fuera de los EE. UU. Además del Global Diversified Credit, los Sub-fondos de DoubleLine Funds (Luxembourg) UCITS incluyen el Sub-fondo de renta variable DoubleLine Shiller Enhanced CAPE®, asesorado por DoubleLine Alternatives LP y sub-asesorado por DoubleLine Capital LP; y los Sub-fondos de renta fija DoubleLine Low Average Duration y DoubleLine Emerging Markets Fixed Income, gestionados por DoubleLine Capital LP. Dependiendo del país de residencia del inversionista, los Sub-fondos están disponibles en diferentes clases de acciones para inversionistas particulares e institucionales, denominadas además en diferentes divisas.

Asignación de activos y construcción de carteras

Jeffrey Gundlach y Jeffrey Sherman son los administradores de portafolio del Global Diversified Credit. Los miembros permanentes del Comité de Asignación de Activos de Renta Fija de DoubleLine (Fixed Income Asset Allocation o FIAA, por sus siglas en inglés) y los equipos de inversión integrados, conformados por más de 100 profesionales de inversión, colaboran bajo su dirección.

A nivel macro, el Comité FIAA se reúne cada mes para determinar una perspectiva macroeconómica, evaluando las oportunidades y los riesgos potenciales en el universo de renta fija. Sobre esta base, el Comité toma decisiones sobre las características de la cartera, que incluyen la ponderación en los diferentes sectores del universo de renta fija, la exposición a los créditos, y la duración. Los miembros permanentes del Comité FIAA son el Sr. Gundlach, presidente del Comité; el Sr. Sherman, que dirige el equipo de Alocación Macro de Activos; y los jefes de los equipos de inversión especializados en los distintos sectores del universo de renta fija.

A nivel bottom-up, los equipos de inversión dedicados a sus respectivos mercados analizan fundamentos, determinan valores relativos y ejecutan la selección de títulos. Cada etapa del proceso tiene como objetivo encontrar las oportunidades más atractivas en términos de relación riesgo/rendimiento y valor relativo.

Los equipos y directores de inversión especializados en los distintos sectores son: Títulos respaldados por hipotecas emitidos por agencias (MBS) (Vitaliy Liberman); MBS no emitidos por agencias (Ken Shinoda); MBS comerciales/respaldados por hipotecas comerciales (Morris Chen); crédito desarrollado global (Robert Cohen), incluyendo los equipos dedicados a bonos con grado de inversión y de alto rendimiento y préstamos bancarios; títulos respaldados por activos y deuda del sector de infraestructura (Andrew Hsu); obligaciones de deuda colateralizada (Sam Garza); bonos gubernamentales de EE. UU. (Greg Whiteley); y renta fija internacional (Luz Padilla). Los miembros del Comité de la FIAA cuentan con un promedio de 23 años de experiencia en inversiones y llevan trabajando juntos 15 años en promedio.

Integración, supervisión y gobernanza en ESG

El Comité Asesor ESG de la empresa, un subcomité del Comité Ejecutivo de DoubleLine, está compuesto por personal directivo, de inversiones, y de control. El Comité Asesor ESG es responsable de establecer la dirección estratégica para el enfoque ESG de DoubleLine; monitorear, supervisar la implementación de las actividades ESG de DoubleLine con aportes del Grupo de Inversión ESG ("ESG Investment Task Force"); y recomendar políticas y prácticas.

Las actividades del Grupo de Inversión ESG de DoubleLine se integran en la construcción de la cartera en el marco del Comité FIAA. Compuesto exclusivamente por gestores y analistas de cartera, el Grupo de Inversión ESG se encarga de diseñar el marco de integración ESG de DoubleLine en toda la firma, avanzando en las capacidades analíticas ESG y garantizando armonía entre las clases de activos.

"Como un elemento más de la construcción de nuestra presencia en Europa, el Medio Oriente, África, Latinoamérica, Japón, y otras partes de Asia, estamos entusiasmados de ahora poder ofrecer el fondo DoubleLine Global Diversified Credit UCITS a los inversionistas," dijo el Presidente de DoubleLine Ron Redell. "Creemos que el fondo se beneficia de la competencia medular de nuestros equipos de gestión de portafolios que llevan trabajando juntos por mucho tiempo con un probado y consistente proceso de inversión."

"El lanzamiento de este fondo representa un sólido paso en dirección a ofrecer mayor acceso a los inversionistas internacionales a las estrategias de inversión de DoubleLine a través de vehículos favorables a su estructura y jurisdicción", apuntó Joel Peña, Jefe de Desarrollo de Negocio en Latinoamérica para la firma.

Para más información sobre los fondos UCITS de DoubleLine, favor de visitar https://www.doublelineucits.com/. Los inversionistas y asesores de inversión pueden contactar al Sr. Peña (joel.pena@doubleline.com) desde Latinoamérica y U.S. Offshore; y a Mark Coombs (mark.coombs@doubleLine.com) desde Europa.

