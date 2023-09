DP World elige a TYCROP y Loop Energy como solución para descarbonizar grúas RTG del puerto de Vancouver

(Información remitida por la empresa firmante)

Canadá, 13 de septiembre de 2023.

Loop Energy™ (TSX:LPEN), un fabricante líder de pilas de combustible de hidrógeno, y TYCROP, una empresa líder en fabricación e ingeniería industrial con sede en Chilliwack BC, se complacen en anunciar que han sido seleccionados para proporcionar una solución eléctrica de hidrógeno para el proyecto piloto del líder mundial de la cadena de suministro DP World para descarbonizar su flota de grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) en el Puerto de Vancouver.



El diseño y la fabricación del proyecto piloto de RTG de DP World corre a cargo de TYCROP Manufacturing Ltd, una empresa líder en fabricación industrial e ingeniería con sede en Chilliwack, Columbia Británica, y reúne a un consorcio de empresas del floreciente sector del hidrógeno de Columbia Británica, entre ellas Loop Energy como proveedor de pilas de combustible y HTEC para el suministro de combustible de hidrógeno.



Con 1.500 RTG en funcionamiento en todo el mundo, DP World es uno de los mayores operadores portuarios del mundo, con más de 80 terminales en 40 países. DP World se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 de sus operaciones globales en casi 700.000 toneladas en los próximos cinco años y a conseguir una empresa neta de cero emisiones de carbono para 2050, lo que incluye la sustitución de su flota global de activos de diésel a eléctricos, la inversión en energía renovable y la exploración de combustibles alternativos. Dado que las RTG representan hasta el 50% de las emisiones de carbono del segmento de tierra, DP World considera que el desarrollo de una solución neutra en carbono para este segmento de sus operaciones es un componente crítico para lograr su estrategia global de descarbonización.



"La descarbonización es un objetivo central para DP World, y estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios locales para ofrecer una solución innovadora hecha en BC para reducir las emisiones de CO2 de nuestras operaciones en la terminal de Vancouver. Este proyecto piloto vital se alinea con el compromiso global de DP World de convertirse en carbono neutral para 2040", dijo Joel Werner, Director General de DP World - Vancouver.



La grúa pórtico sobre neumáticos de DP World estará equipada con un sistema de combustible dual diseñado por TYCROP y alimentado por dos sistemas de pilas de combustible T505 de Loop Energy. El proyecto piloto pondrá en funcionamiento la primera RTG de DP World propulsada por sistemas de pilas de combustible de hidrógeno en el puerto de Vancouver. Se espera que la RTG piloto comience a funcionar en el segundo trimestre de 2024, y se utilizará como demostrador para ampliar la electrificación a toda la flota global de la organización en fases posteriores.



Las grúas pórtico sobre neumáticos tienen unos requisitos de funcionamiento únicos que hacen que las pilas de combustible de hidrógeno sean la vía viable para conseguir cero emisiones, algo que no pueden lograr las soluciones híbridas diésel-eléctricas. El hidrógeno se reabastece rápidamente, lo que no compromete sus horas de funcionamiento durante todo el día, y las pilas de combustible pueden funcionar de forma eficiente y fiable en diferentes condiciones meteorológicas y requisitos de potencia.



DP World ha decidido llevar a cabo el proyecto piloto en el puerto de Vancouver no sólo porque la región es un semillero de empresas líderes mundiales en pilas de combustible e hidrógeno, sino también por el ecosistema empresarial regional, que cuenta con el firme apoyo de la provincia de Columbia Británica.



Como empresa de diseño y fabricación industrial, TYCROP invirtió y se asoció estratégicamente con el especialista en hidrógeno H2 Portable para desarrollar y desplegar rápidamente un generador eléctrico de hidrógeno (GHE) para DP World. La larga trayectoria de TYCROP en el diseño, construcción y ejecución de equipos complejos e imperativos desde el punto de vista operativo fue un calificativo clave para la selección de DP World, que realizó las pruebas del RTG en condiciones portuarias reales y en las operaciones cotidianas de la terminal.



Las pilas de combustible de hidrógeno de Loop Energy fueron seleccionadas por su alta eficiencia de combustible, un diferenciador clave de la tecnología patentada eFlow™ de la empresa. El consumo de combustible desempeña un papel fundamental en la descarbonización de las RTG, ya que funcionan hasta 20 horas al día, por lo que una mayor eficiencia del combustible no solo reduce el coste de este, sino también el tiempo de inactividad al conseguir más horas de funcionamiento entre repostajes.



El Presidente y CEO de Loop Energy, Ben Nyland, dijo: "Loop Energy está encantado de ver nuestras pilas de combustible en uso con un líder logístico mundial como DP World, y de trabajar junto a socios líderes de la industria para poner en marcha este proyecto pionero en el Puerto de Vancouver. Creemos que las pilas de combustible de hidrógeno son fundamentales para permitir la descarbonización de los grandes equipos de manipulación de materiales como las RTG, y esperamos con interés la finalización con éxito de este piloto para demostrar su viabilidad".



Para más información sobre cómo Loop Energy impulsa un futuro sin emisiones, se puede visitar www.loopenergy.com.







