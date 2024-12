Dr. Agustín García Peiró: "Tratar antes el factor masculino podría resolver muchos casos de infertilidad"

(Información remitida por la empresa firmante)

La infertilidad afecta a una de cada seis parejas en edad reproductiva y el 50% de los casos tiene su origen en problemas masculinos. Sin embargo, los tratamientos de fertilidad suelen centrarse casi exclusivamente en la mujer. Por eso, el Dr. Agustín García Peiró, experto en genética reproductiva e infertilidad masculina, insiste en la necesidad de incorporar el análisis genético del factor masculino de manera sistemática antes de iniciar cualquier tratamiento de fertilidad

Barcelona, 19 de diciembre de 2024.- El doctor Agustín García Peiró, quien también es fundador del Centro de Infertilidad Masculina y Análisis de Barcelona (CIMAB), spin off de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), asegura que muchos tratamientos de reproducción asistida fallan porque no se analiza en profundidad el factor masculino: "Muchas parejas enfrentan repetidos ciclos de Fecundación In Vitro (FIV) que fracasan, algo que se podría evitar evaluando la genética del esperma desde el principio".



La fragmentación del ADN de los espermatozoides puede ser invisible en pruebas básicas como el seminograma y este daño genético puede ser la razón que hay detrás de abortos, fallos de implantación y de por qué un tratamiento de FIV fracasa. El Dr. Agustín García Peiró dice que "el análisis del ADN espermático debería incluirse en el estudio del varón porque el seminograma no es suficiente, ya que, aunque los resultados sean normales, estas pruebas no detectan alteraciones genéticas críticas, como sí hacen otras pruebas más específicas como el test CometFertility".



El Dr. Agustín García Peiró, que ha hecho más de 20.000 análisis, ha atendido a unas 1.500 parejas y ha publicado decenas de artículos de investigación relacionados con el tema, explica que muchas parejas llegan a su consulta después de haber intentado varios tratamientos sin éxito, convencidas de que la solución pasa por iniciar un nuevo ciclo con espermatozoides u óvulos de donante. "A menudo creen que los tratamientos de FIV fallan sin más, pero en la consulta analizamos si la causa está en el hombre y ofrecemos soluciones personalizadas. Esto les devuelve la esperanza y les ayuda a tomar decisiones con más información, ya que les ayudamos a entender sus posibilidades reales de éxito".



El Dr. García Peiró subraya la necesidad de un cambio de paradigma: "Entender y tratar la infertilidad masculina es clave para el éxito reproductivo. La fertilidad es una cuestión de la pareja y, por eso, ambos deben ser tratados con la misma importancia y sería fundamental que se incluyese el análisis genético del factor masculino de manera sistemática antes de iniciar cualquier tratamiento de fertilidad".







