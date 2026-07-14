El Dr. Chamosa, padre de la liposucción de rodillas y tobillos, revoluciona el Lipedema - CLINICA CHAMOSA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

40 años de especialización y más de 13.000 casos después de facetar piernas tan comprometidas que parecen columnas, el Dr. Chamosa puede ofrecer una solución única, de resultados milagrosos, que son producto de su dedicación exclusiva a la resolución quirúrgica del LIPEDEMA. Se trata de una técnica propia para la definición radical de las extremidades inferiores, a las que devuelve su trazo anatómico y su morfología original.

Lipedema, trending topic en las redes

Tal y como explica el Dr. Chamosa, “el Lipedema es una enfermedad de la grasa que deforma las piernas de maneras mucho más dramáticas que el sobrepeso o la obesidad debido al desmadre del tejido adiposo”.

Prácticamente desconocido por el gran público hasta que las redes lo han convertido en trending topic, el Lipedema es una acumulación anormal y desproporcionada de tejido graso, que se apodera de las piernas, produciendo dolor, inflamación, pesadez, problemas circulatorios y, en algunos casos, diﬁcultad para deambular.

Aunque a veces puede darse en las extremidades superiores, resulta especialmente llamativo en las inferiores, que se ven afectadas por una gran retención de líquidos (edema) unida al acúmulo graso propio de dicha patología. Ni las dietas ni el ejercicio pueden con esta enfermedad, a veces invalidante, que afecta exclusivamente a las mujeres, tiene una cierta predisposición genética y convierte a las piernas en dos columnas pesadas y sin forma.

Grasa a cero

La plena y exclusiva dedicación del Dr. Chamosa a la resolución quirúrgica del Lipedema que le ocupa en la actualidad, responde a la aﬂuencia masiva de pacientes tras el anuncio de la OMS en el año 2028 de una nueva patología del tejido adiposo. Esta circunstancia, hubiera sido anecdótica si no fuera por la trascendencia de un nuevo gesto quirúrgico, producto de esta práctica intensiva, que según admite el especialista “resulta milagroso en tobillos y pantorrillas”.

Se trata de una liposucción radical, más agresiva que liposucción tradicional, cuyo objetivo es extirpar tanto la grasa superﬁcial como la grasa profunda, Su eliminación facetada de toda el área circundante, no sólo esculpe el perﬁl de una nueva pierna, devolviendo la forma poliédrica a la rodilla y la estructura romboidal al tobillo, sino que además consigue:

Una notable reducción del volumen en la pierna, con una disminución de la circunferencia que puede llegar a alcanzar niveles antes impensables.

Una retracción mucho mayor de la piel, que en otros tipos de liposucción.

Un resultado esculpido único, del que se pueden beneficiar los millones de mujeres que padecen Lipedema,

Una disminución del dolor, la pesadez y la inflamación que tanto afecta a las pacientes de esta patología.

Además, se realiza en un solo acto quirúrgico, en quirófano, de forma precisa, controlada y altamente especializada.

Pierna delgada y ultradefinida

El efecto resultante, es una piel que se ajusta y marca el relieve anatómico de las indentaciones musculares y de los huesos de la pierna, “es tan espectacular -explica el doctor- que es difícil de creer. No se había visto esta retracción en toda la historia de la liposucción y se produce siempre, al margen de la edad o el envejecimiento de la piel”

La readaptación cutánea al nuevo volumen viene dada por una tunelación múltiple, que el cirujano realiza en todas las capas del tejido adiposo, antes de retirar toda la grasa excedente. Es un trabajo exquisitamente meticuloso "que se lleva a cabo -explica el especialista- con una cánula de diámetro mínimo para desbridar los septos ﬁbrosos. Al resultar dañados por este procedimiento previo a la succión de la grasa, responden con una retracción extrema, de acople natural, que resulta casi milagrosa”

La destrucción masiva de estas estructuras en el área, cumple sobradamente con un triple objetivo:

Devuelve a las piernas una silueta de trazo anatómico y natural, fiel a su morfología original, que supone la restitución de una imagen corporal reconocible. Asegura la retracción uniforme y exponencial de la piel, por la cicatrización dérmica inducida, que se produce en todas las direcciones.

Recupera volúmenes y contornos que la patología había alterado o borrado. El resultado impacta tanto en lo físico como en la percepción personal de quienes lo experimentan.

Más allá de la dimensión estética, el procedimiento supone el alivio del dolor, la pesadez y la inflamación asociados a la patología, síntomas que condicionan la vida diaria de muchas mujeres. Además, contribuye a recuperar la funcionalidad y el bienestar general.

El exceso de tejido graso patológico, asociado a ﬁbrosis, y edema, tan grave en algunos casos que impide vislumbrar la estructura de la pierna, se resuelve con la Técnica Facetada de Liposucción del Dr. Chamosa, que perﬁla las extremidades, devolviendo la forma natural de las piernas femeninas sanas. Combinada con la nueva tunelación multicapa y la extirpación radical del tejido adiposo en toda su circunferencia, resuelve el Lipedema de una vez.

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