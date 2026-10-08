Dr. García Manero; 'En la menopausia, perder kilos no siempre significa ganar salud' - Dr. Manuel García Manero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de octubre de 2026.- La menopausia no debería entenderse únicamente como una etapa marcada por sofocos, cambios hormonales o aumento de peso. Durante estos años también se producen cambios en la composición corporal, la masa muscular, el sueño, el metabolismo y el bienestar emocional que pueden influir en la salud de las siguientes décadas.

El Dr. García Manero, ginecólogo especializado en salud femenina, propone abordar esta etapa desde una perspectiva más amplia, dejando atrás la idea de que determinados síntomas deben asumirse como inevitables. Su planteamiento pone el foco en la prevención, la preservación de la masa muscular y la creación de hábitos sostenibles que permitan a las mujeres envejecer con mayor salud, autonomía y calidad de vida.

Durante la perimenopausia pueden aparecer alteraciones del sueño, sofocos, cambios de humor, niebla mental o irritabilidad. También pueden producirse modificaciones en la composición corporal, con una disminución de la masa muscular y un aumento de la grasa abdominal incluso cuando el peso apenas varía.

“Hemos conseguido dar más años a la vida de las mujeres. Ahora tenemos que conseguir dar más vida a esos años”, señala el Dr. García Manero.

Más allá de la báscula

Uno de los principales cambios de enfoque consiste en dejar de utilizar únicamente el peso como indicador de salud. La pérdida de masa muscular puede afectar al metabolismo, la salud ósea, la gestión de la glucosa y, especialmente, a la capacidad funcional.

Por ello, el especialista apuesta por trabajar sobre la recomposición corporal, buscando reducir la grasa cuando sea necesario mientras se preserva o mejora la fuerza y la masa muscular.

“En la menopausia, perder kilos no siempre significa ganar salud”, explica. En este sentido, una alimentación excesivamente restrictiva puede reducir rápidamente el peso, pero también provocar una pérdida de músculo.

La actividad física, la nutrición, el descanso y el control del estrés adquieren así un papel fundamental. El objetivo no es aplicar medidas intensivas durante unas semanas, sino conseguir que determinados hábitos puedan mantenerse a largo plazo.

Un enfoque integrador y atención personalizada

El abordaje de la menopausia tampoco debería limitarse a los sofocos. El Dr. García Manero considera necesario valorar de forma global aspectos como el sueño, el estado emocional, la sexualidad, el riesgo cardiovascular, la salud ósea y metabólica, la composición corporal y los hábitos de cada mujer.

En este contexto se desarrolla el Programa AURA, una propuesta que busca integrar diferentes áreas de atención en función de las necesidades individuales de cada paciente.

El programa combina seguimiento médico, nutrición, ejercicio y trabajo sobre la composición corporal, con especial atención a la conservación de la masa muscular. Cuando existe una indicación médica, también puede contemplarse el apoyo farmacológico como una herramienta más dentro del tratamiento.

A estos pilares se suma el acompañamiento para facilitar la incorporación de hábitos sostenibles. El programa cuenta con el apoyo de un coach especializado para ayudar a trasladar las recomendaciones médicas a la vida cotidiana y mantenerlas en el tiempo.

“No me interesa aplicar el mismo protocolo a todas las mujeres. Me interesa entender qué necesita cada una de mis pacientes”, afirma el Dr. García Manero.

Desde esta perspectiva, la menopausia puede convertirse no solo en una etapa que requiere atención médica, sino también en una oportunidad para revisar la salud y tomar decisiones que contribuyan al bienestar de las próximas décadas.

Más información sobre el Programa AURA: ginecologianavarra.es/programa-menopausia-aura-2/



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