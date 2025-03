El Dr. Gómez León remarca la importancia del tratamiento psicológico en la eyaculación precoz

(Información remitida por la empresa firmante)

El doctor Francisco Gómez León, especialista en salud sexual masculina, destaca la importancia de realizar un tratamiento integral para tratar las disfunciones sexuales como, por ejemplo, la eyaculación precoz

Barcelona, 11 de marzo de 2025.- Según el Estudio Demográfico Español sobre la Eyaculación Precoz (DEEP 2009), el 43% de los españoles padecen esta disfunción sexual en algún momento de su vida. Esta patología se caracteriza por la pérdida de control sobre la eyaculación, produciéndose la eyección antes de que se desee.



Las causas que la provocan son variadas y van desde problemas de ansiedad y estrés, tensiones con la pareja o trastornos neurológicos. Así lo afirma el doctor Francisco Gómez León, especialista en salud sexual masculina, quien aboga por un tratamiento integral.



Experto en disfunción eréctil y eyaculación precoz, Gómez León es miembro de la European Society of Sexual Medicine. Su amplia formación y dilatada experiencia en salud sexual, lo han convertido en uno de los profesionales más prestigiosos a nivel nacional.



La importancia de la dimensión psicológica

Gómez León aboga por realizar un procedimiento que "debe ser multidisciplinar y abarcar el tratamiento psicológico, médico y farmacológico y, en algunos casos, quirúrgico". El paciente debe tratarse partiendo de la vertiente psicológica, ya que "realizar un tratamiento no integrativo no conducirá a mejorar su vida sexual".



Si el tratamiento psicológico no es suficiente, el andrólogo también puede realizar un relleno glandular con ácido hialurónico y recetar medicamentos como los inhibidores de la recaptación de serotonina y los anestésicos tópicos, para retrasar la eyaculación.



Tratamiento para la eyaculación precoz

El primer paso para poner solución a la eyaculación precoz es buscar ayuda, ya que "es una condición médica por la que no hay que sentirse avergonzado", afirma el doctor. Como recomienda Gómez León, es necesario acudir a centros especializados, como una clínica andrología. De no hacerlo, esta patología "podría dar lugar a otras condiciones como la disfunción eréctil, debido al círculo vicioso producido a nivel psicológico".



En Centro Masculino, la clínica del andrólogo Gómez León, casi la mitad de las consultas están relacionadas con la eyaculación precoz. Para estos pacientes, el especialista ha desarrollado un protocolo que aborda el trastorno en todas sus variantes. "La parte psicológica -explica- es el primer escalón del cual partimos hasta seguir sumando aspectos terapéuticos".



Este plan de intervención se diseña de manera individual y personalizada. Consta de unas ocho sesiones de entre 20 minutos y una hora de duración, que se llevan a cabo cada quince o treinta días, dejando tiempo entre ellas para poder valorar los resultados en la siguiente visita. Después, las sesiones de seguimiento se hacen cada seis meses.



Mejora de la salud sexual

La eyaculación precoz causa incomodidad en quienes la sufren, pero, por suerte, existen tratamientos efectivos para esta patología. De hecho, la andrología se encuentra en un momento de gran desarrollo, "ofreciendo tratamientos -apunta el doctor- y soluciones médicas para dar respuesta a las necesidades del hombre actual".



"Si crees que necesitas contactar con un andrólogo que trate la eyaculación precoz en Barcelona, Centro Masculino puede ser una buena opción. La clínica cuenta con un equipo de profesionales con gran experiencia, así como protocolos integrativos y evidencia científica para tratar esta afección".



