El Dr. Oriol Lugo presenta en abril 'Cambia tu vida en un día', una propuesta de cambio personal - ORIOL LUGO REAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.- El creciente interés por la psicología aplicada y el desarrollo personal ha impulsado la aparición de experiencias diseñadas para generar cambios concretos en periodos breves de tiempo. En esta línea, el Dr. Oriol Lugo, doctor en Psicología por la Universitat Ramon Llull y especializado en coaching ejecutivo y personal, impulsa iniciativas centradas en la transformación individual.

Su propuesta “Cambia tu vida en un día” se integra dentro de esta tendencia, ofreciendo una jornada estructurada para trabajar el autoconocimiento, la gestión emocional y la toma de decisiones desde una perspectiva práctica, orientada a activar cambios significativos en una sola sesión intensiva.

Una jornada intensiva centrada en la transformación personal

El próximo 25 de abril de 2026, el Abba Sants Hotel de Barcelona acogerá el evento “Cambia tu vida en un día”, impartido por el Dr. Oriol Lugo, cuya trayectoria combina la práctica clínica, la docencia y el acompañamiento en procesos de cambio personal y profesional. La jornada se desarrollará entre las 09:00 y las 21:00 horas, con diferentes modalidades de acceso en función del tipo de entrada.

La propuesta se articula mediante dinámicas de alto impacto emocional, ejercicios de reflexión y herramientas psicológicas diseñadas para facilitar la identificación de bloqueos y la activación de nuevas perspectivas. A lo largo del día, se abordarán aspectos como la ruptura de hábitos limitantes, el reconocimiento de fortalezas personales y la gestión del miedo o la incertidumbre.

El formato incluye actividades individuales y grupales, integrando prácticas como la visualización, la escritura emocional o ejercicios orientados a la acción inmediata. En este marco, “Cambia tu vida en un día” plantea una experiencia estructurada que combina teoría aplicada con vivencias diseñadas para generar un punto de inflexión.

Un enfoque práctico con continuidad en el calendario

La metodología del evento responde a una concepción del cambio basada en la intensidad de la experiencia y en la aplicación directa de herramientas psicológicas. El enfoque desarrollado por el Dr. Oriol Lugo se apoya en su experiencia como autor de múltiples obras sobre coaching y psicología práctica, así como en su labor en proyectos vinculados al desarrollo de la inteligencia emocional.

“Cambia tu vida en un día” se dirige a perfiles diversos, desde personas que atraviesan momentos de bloqueo hasta aquellas que buscan avanzar en su proceso de crecimiento personal. La programación contempla pausas distribuidas a lo largo de la jornada, combinando momentos de alta activación con espacios de introspección.

El evento dispone de tres tipos de entrada: una modalidad gratuita con acceso limitado, una opción principal que cubre toda la jornada y una modalidad VIP que incluye sesiones exclusivas adicionales, así como espacios de networking y acceso preferente.

Además de la cita prevista en abril, la agenda incorpora una nueva convocatoria el 17 de octubre, lo que da continuidad a esta propuesta experiencial.

La evolución de este tipo de iniciativas refleja una mayor integración entre conocimiento psicológico y práctica vivencial, consolidando formatos que priorizan la aplicación directa y la generación de experiencias transformadoras.

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