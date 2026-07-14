Dr. Pablo Martínez analiza por qué algunos casos de dolor lumbar continúan sin resolverse, según KLINIK PM - KLINIK PM

(Información remitida por la empresa firmante)

El diagnóstico de precisión permite identificar el origen real del dolor y valorar tratamientos personalizados antes de plantear otras opciones terapéuticas.

Madrid, 14 de julio

El dolor lumbar es una de las causas más frecuentes de limitación funcional y pérdida de calidad de vida. Muchos pacientes terminan pensando que "tienen que aprender a vivir con el dolor" tras acumular consultas, resonancias y tratamientos sin obtener una respuesta clara que afectan a su actividad laboral, al descanso y a tareas cotidianas. En muchos casos, el recorrido asistencial incluye múltiples consultas, tratamientos y pruebas diagnósticas sin que el paciente logre encontrar una explicación clara a la persistencia de sus síntomas.

Esta situación es especialmente habitual en pacientes con dolor lumbar de larga evolución que acumulan resonancias, radiografías y diferentes valoraciones médicas sin obtener una mejoría significativa .En muchos casos, el problema no es la ausencia de tratamientos, sino no haber identificado con precisión el verdadero origen del dolor. En este contexto, KLINIK PM, centro dirigido por el Dr. Pablo Martínez, apuesta por un enfoque basado en el diagnóstico de precisión, la traumatología conservadora y el abordaje multidisciplinar para identificar el origen real del dolor y diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a cada caso.

Más allá de la resonancia: la importancia de identificar la causa del dolor

Las pruebas de imagen constituyen una herramienta fundamental en el estudio de las patologías de columna. Sin embargo, la presencia de determinados hallazgos en una resonancia no siempre explica la intensidad de los síntomas que experimenta el paciente. Del mismo modo, existen situaciones en las que el dolor persiste a pesar de que las pruebas no muestran alteraciones especialmente llamativas.

Por este motivo, el diagnóstico del dolor lumbar crónico requiere una valoración global que combine la información obtenida mediante resonancia con la exploración clínica, la historia médica y el análisis funcional del paciente.

Entre las causas que pueden pasar desapercibidas se encuentra la artrosis facetaria, junto con otras causas de dolor lumbar como alteraciones discales, inflamación de estructuras articulares o determinados procesos degenerativos o una alteración de las articulaciones posteriores de la columna que puede convertirse en una fuente importante de dolor persistente. En determinadas situaciones, identificar correctamente estas estructuras resulta clave para orientar el tratamiento y evitar procesos prolongados de incertidumbre diagnóstica.

El Dr. Pablo Martínez destaca la importancia de estudiar cada caso de forma individualizada, especialmente cuando el paciente lleva meses o años conviviendo con síntomas que limitan su actividad diaria y condicionan su calidad de vida.

Unidad del Dolor y tratamientos orientados a la recuperación funcional

El abordaje actual del dolor crónico ha evolucionado hacia modelos asistenciales que integran diferentes especialidades y herramientas terapéuticas. La Unidad del Dolor desempeña un papel relevante en este proceso, permitiendo evaluar de forma precisa los mecanismos responsables de los síntomas y seleccionar tratamientos adecuados para cada situación clínica.

Dentro de este enfoque multidisciplinar, procedimientos intervencionistas, radiofrecuencia o tecnologías como el HIFU forman parte de las opciones disponibles para determinados pacientes con dolor lumbar persistente. Estos procedimientos se incorporan a estrategias terapéuticas orientadas a reducir el dolor, mejorar la funcionalidad y favorecer la recuperación de la actividad cotidiana.

El objetivo no consiste únicamente en aliviar el dolor, sino en identificar con precisión su origen para seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente. La complejidad del dolor lumbar exige una evaluación rigurosa y un análisis que vaya más allá de los hallazgos de una resonancia. En este contexto, KLINIK PM continúa desarrollando un modelo basado en el diagnóstico de precisión, la Unidad del Dolor y el abordaje multidisciplinar. Cada vez más pacientes de diferentes puntos de España y países Europeos acuden a KLINIK PM buscando una valoración especializada cuando el dolor lumbar persiste a pesar de las pruebas, los tratamientos o incluso tras una cirugía. El objetivo es identificar el origen real del problema y ofrecer un tratamiento personalizado que permita recuperar la funcionalidad y la calidad de vida.

Contacto

Emisor: KLINIK PM

Contacto: KLINIK PM

Número de contacto: 966 36 70 82