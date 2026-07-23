El Dr. Román Pérez, nuevo catedrático del Departamento de Bioingeniería de UIC Barcelona

El Dr. Román Pérez, primer Catedrático del Departamento de Bioingeniería de UIC Barcelona - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El acto ha reconocido la trayectoria científica, docente y de gestión del director del Bioengineering Institute of Technology y vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de UIC.

Barcelona Sant Cugat del Vallès, 23 de julio de 2026.- El Dr. Román Pérez, director del Bioengineering Institute of Technology y vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona, ha tomado posesión de la plaza de catedrático de la Universidad en un acto celebrado el 23 de julio en el salón de actos del Hospital Universitari General de Catalunya, convirtiéndose de este modo en el primer catedrático del Departamento de Bioingeniería.

El Dr. Pérez ha estado acompañado por los miembros de la comisión ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad, de la que forma parte, así como por el presidente del Patronato, el Sr. Miguel Ángel Cazcarra, así como por compañeros, amigos y familiares. Como presidenta del tribunal, la Dra. Cristina Monforte, catedrática del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona y vicerrectora de Planificación, Calidad y Desarrollo Estratégico, ha sido la encargada de dar la bienvenida al acto y presentar al tribunal formado por el Dr. O?uzhan Gündüz, investigador en biomateriales e ingeniería de tejidos de Marmara University; y el Dr. Josep Samitier, catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universitat de Barcelona, director del IBEC durante 20 años y, actualmente, director ejecutivo de Fraunhofer Spain.

Una trayectoria marcada por la curiosidad y el compromiso El Dr. Miguel Ángel Mateos, investigador del Bioengineering Institute of Technology y subdirector del Departamento de Bioingeniería, ha sido el encargado de presentar los méritos del Dr. Pérez.

En su intervención, ha destacado la humildad, el tesón, la generosidad y el compromiso del nuevo catedrático, así como su capacidad para hacer crecer a las personas y a los equipos que le rodean. "El Dr. Román es una buena persona con una enorme capacidad para hacer crecer a quienes tiene a su alrededor y para construir equipos", afirmó el Dr. Mateos.

Seguidamente, el Dr. Pérez ha impartido su lección magistral en la que ha repasado algunos de los principios que han guiado su trayectoria científica y académica, entre ellos la curiosidad y la capacidad de adaptación. Su investigación se centra en el diseño de biomateriales para favorecer la regeneración de tejidos, un ámbito en el que busca comprender los procesos naturales de regeneración y trasladar este conocimiento al desarrollo de nuevas soluciones. "Como científico, necesitas ser curioso para intentar descubrir cosas nuevas y estar siempre en la frontera del conocimiento", explicó.

El Dr. Román Pérez es graduado en Química por la Universitat de Barcelona y doctorado en la Universitat Politècnica de Catalunya con una tesis centrada en cementos de fosfato cálcico. Durante su doctorado, realizó una estancia de nueve meses en un laboratorio de investigación de Harvard University.

Tras completar el doctorado, desarrolló su actividad como investigador posdoctoral en el Institute of Tissue Regeneration Engineering de Corea del Sur, University College Dublin y Ryerson University. Posteriormente fue profesor tenure-track en Dankook University, también en Corea del Sur. Su trayectoria docente está vinculada a UIC Barcelona desde 2017, año en el que impulsó el nuevo grado en Bioingeniería, del que fue director hasta el año 2023. Actualmente es el responsable del Bioengineering Institute of Technology y Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento en UIC Barcelona.

Su investigación se centra en el diseño y la fabricación de biomateriales que incorporan moléculas biológicas y células para favorecer la regeneración de tejidos, y su labor lo ha llevado a formar parte durante dos años consecutivos del prestigioso Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford y que reconoce a los científicos más influyentes del mundo.

Reconocimiento a la excelencia académica y al compromiso institucional.

En la clausura del acto, la Dra. Cristina Monforte ha puesto en valor la trayectoria del Dr. Pérez, que incluye la dirección de ocho proyectos de investigación, más de un centenar de publicaciones científicas, la dirección de tesis doctorales, además de una amplia experiencia internacional. Asimismo, el Dr. Pérez cuenta con diez patentes, de las cuales 5 se han desarrollado en UIC Barcelona, como el cosmético sólido Drymelt, presentado en el 4YFN 2025 como Biomelt.

La Dra. Monforte ha destacado también que el proceso de acceso al cuerpo de catedráticos de UIC Barcelona valora, además de la calidad científica y académica, la integración de los valores propios de la institución. En este sentido, ha señalado la curiosidad y el amor a la verdad, la excelencia profesional, el compromiso con la ciencia y la docencia, y la persona como centro de todo como rasgos presentes en la trayectoria del Dr. Pérez.

La toma de posesión de la plaza de catedrático reconoce así una trayectoria vinculada a la investigación en bioingeniería y biomateriales, a la formación de nuevos investigadores y al desarrollo de la Bioingeniería en UIC Barcelona.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

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