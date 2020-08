Dr. Sergei Diakov nombrado para el Consejo de BCM Resources Corp (1)

- El Dr. Sergei Diakov nombrado para el Consejo de BCM Resources Corp, aporta experiencia en el descubrimiento global de Cu-Au de pórfido

VANCOUVER, British Columbia, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- BCM Resources Corporation , se complace en anunciar el nombramiento del Dr. Sergei Diakov a su Consejo de Administración. BCM Resources Corporation es una compañía canadiense diversificada de exploración de minerales ahora enfocada en completar la perforación de descubrimiento de Fase 1 de la propiedad de cobre y oro de pórfido Thompson Knolls en la Gran Cuenca del oeste de Utah.

El Dr. Sergei Diakov es un geólogo/gerente extremadamente experimentado, que ha trabajado para varias grandes corporaciones mineras en geología regional, análisis estructural, geoquímica y geología de yacimientos de mineral, prospección y exploración de diversos tipos de yacimientos de mineral, incorporando evaluación económica de proyectos minerales, gestión de programas de exploración, gestión de riesgos ambientales, geológicos y sociales.

Tiene una amplia experiencia trabajando en entornos multiculturales, construyendo equipos de exploración eficientes y exitosos. Su experiencia avanzada involucra varios productos minerales (cobre pórfido, oro, níquel, metales base, uranio, potasa y carbón metalúrgico).

El Dr. Diakov tiene un historial de descubrimiento probado: liderando a su equipo BHP al descubrimiento original del yacimiento de Oyu Tolgoi Pórfido Cu-Au-Mo en Mongolia y, más recientemente, lideró su equipo AngloGold Ashanti resultando en un importante descubrimiento de Pórfido Cu-Au en Nuevo Chaquiro en Colombia.

El Dr. Diakov tiene una reputación profesional de excelente rendimiento de seguridad, habilidades de liderazgo efectivas y capacidades de creación de equipos con una fuerte disciplina y compromiso con el diseño, planificación y ejecución de programas de exploración y desarrollo.

El Dr. Diakov declaró, "Estoy emocionado de unirme a BCM Resources Corp viendo en Thompson Knolls un descubrimiento de sistema de pórfido crudo en Utah (hecho por BCM Resources Corp) que tiene las señas de identidad de un sistema Pórfido Cu-Au con la escala de huellas de Bingham Canyon. Aportaré mi experiencia, junto con el sólido equipo técnico de BCM, para vectorizar eficazmente en la mejor parte del sistema mineral".

El Dr. Diakov se retiró muy recientemente de Anglo American, donde en su último puesto fue Asesor de Descubrimiento del Grupo. Antes de eso fue empleado con AngloGold Ashanti como vicepresidente de Exploraciones de América. De 1995 a 2010 el Dr. Diakov trabajó en todo el mundo para BHP Billiton gestionando varios programas de exploración.

Equipo técnico

BCM Resources Corp ha puesto un formidable equipo técnico para avanzar rápidamente en el descubrimiento de Thompson Knolls Pórfido Cu-Au-Mo. A nivel de la Junta, el Dr. Diakov se une a Rick Redfern, anteriormente con Barrick. La consultoría de la compañía es Vic Chevillon, anteriormente con Placer Dome, y Lindsay Bottomer, anteriormente con Entrée Gold y el Prime Group de compañías.

Descubrimiento Thompson Knolls Pórfido Cu-Au-Mo

BCM Resources Corp tiene el derecho de ganar una participación del 60% en el proyecto de TK, ubicado en el centro-oeste de Utah, EE. UU. TK es un descubrimiento de campo verde de un sistema de pórfido Cu-Au ciego. TK está situado a 210 Km al suroeste de la mina de pórfido de cobre-molibdeno-oro de Bingham Canyon de Rio Tinto. Se ha perforado un agujero de núcleo, TK18-1, que intersectó un cuerpo mineralizado de cobre pórfido de pórfido de monzonita de cuarzo de la era Laramida (QMP) con alteración de potasio y cuarzo-sericita localmente fuerte y mineralización de pirita y óxido menor de cobre. El QMP invadió un cuerpo premineral de pórfido de latita de cuarzo. Esto sugiere la parte superior de un sistema típico de pórfido de cobre y oro.

BCM/Inland ha recibido permisos del estado de Utah y de la Oficina de Gestión de Tierras de los Estados Unidos para la perforación de 5 agujeros de exploración para probar su sistema de cobre y oro de pórfido.

El Vicepresidente de Exploración de la Compañía, Richard R. Redfern, M.Sc. y Geólogo Profesional Certificado, una "persona calificada" a los efectos del Instrumento Nacional 43-101, ha verificado y aprobado la información contenida en este comunicado de prensa.

Subvención de opciones de incentivo

De acuerdo con el plan de opción de acciones de incentivos de la compañía, la Compañía anuncia, sujeto a la aprobación regulatoria, que ha otorgado 925.000 opciones de acciones de incentivos a los directores, funcionarios y empleados contratados de la Compañía. Las opciones se pueden ejercitar a un precio de 0,05 dólares por acción durante un período de 5 años a partir del 15 de agosto de 2020.

Acerca de BCM Resources Corporation

BCM Resources Corporation es una empresa canadiense diversificada de exploración de minerales ahora centrada en completar la perforación de descubrimiento de Fase 1 de la propiedad Thompson Knolls, su activo clave. BCM también controla posibles proyectos de exploración de cobre, oro y molibdeno en British Columbia. BCM Resources es administrado por miembros y asesores experimentados y exitosos. Para obtener más información, incluidos mapas de área, secciones y fotos, visite nuestro sitio web en www.bcmresources.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2898312-1&h=1713130190&u...] o contacte por e-mail a info@bcmresources.com[mailto:info@bcmresources.com].

EN NOMBRE DE BCM RESOURCES CORP.

"Dale McClanaghan"Presidente y Consejero Delegado

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa y los textos e imágenes relacionados en el sitio web de BCM Resource Corporation contienen ciertas "declaraciones prospectivas", incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con la interpretación del potencial de mineralización, los resultados de la perforación y el ensayo, los trabajos futuros de exploración y los resultados previstos de este trabajo. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros: los riesgos relacionados con las fluctuaciones de los precios de los metales; incertidumbres relacionadas con la recaudación de financiación suficiente para financiar el trabajo previsto de manera oportuna y en condiciones aceptables; cambios en los trabajos planificados resultantes del clima, la logística, la técnica, el gobierno, el medio social u otros factores; la posibilidad de que los resultados del trabajo no satisfagan las expectativas y se den cuenta del potencial percibido de los proyectos de la empresa; incertidumbres relacionadas con la interpretación de los resultados de muestreo y perforación y otras pruebas; la posibilidad de que los permisos requeridos y los acuerdos de acceso no puedan obtenerse en tiempo y forma; riesgo de accidentes, averías de equipos u otras dificultades o interrupciones imprevistas; la posibilidad de sobrecostes o gastos imprevistos en estos programas de trabajo.

