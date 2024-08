La Dra. Campos de IM CLINIC reclama más atención sanitaria para los problemas de sexualidad en la menopausia

(Información remitida por la empresa firmante)

Sexualidad femenina y el síndrome genito-urinario: está normalizado socialmente que las mujeres sientan menos interés por el sexo una vez entran en la menopausia. En el Día Internacional del Orgasmo Femenino, la Dra. Raquel Campos, directora de la Unidad de la Mujer Proaging de IM CLINIC, reclama más información y menos tabúes sobre este síndrome que tiene solución

Barcelona, 7 de agosto de 2024.- El 8 de agosto se celebra el día Internacional del Orgasmo Femenino. Existe una creencia popular según la cual la mujer, una vez entra en su cuarta década, deja de sentir interés y disfruta menos del sexo. Esta situación podría estar relacionada con la aparición del síndrome genito-urinario, pero como socialmente está normalizado, muchas mujeres no buscan o no reciben el asesoramiento adecuado para abordar una situación que afecta a su calidad de vida.



El síndrome genito-urinario es una condición común, a menudo subestimada, que afecta a la salud, la calidad de vida y la sexualidad de muchas mujeres a partir de la perimenopausia y durante todo el climaterio, lo que puede significar un tercio de la vida de la mujer.



Una vez establecida la menopausia, a partir de los primeros años, y de forma creciente, hasta cerca del 45% de las mujeres va a experimentar sequedad genital, escozor, picor y dolor en las relaciones sexuales. Una vez transcurridos los primeros 5 años, ese porcentaje será mucho mayor, alrededor el 80%.



"No es que las mujeres tengan menos deseo sexual a partir de los 40 años, todo lo contrario, pero sufren problemas para disfrutar del sexo. El síndrome genito-urinario tiene un impacto muy significativo en la sexualidad y en la calidad de vida de las mujeres, pero a pesar de su prevalencia sigue rodeado de tabúes y desinformación", explica la Dra. Raquel Campos, reputada ginecóloga y sexóloga directora de la Unidad de la Mujer Proaging de IM CLINIC, así como presidenta de la Sociedad Española de Ginecología Estética Regenerativa Funcional (SEGERF).



El síndrome genito-urinario en la menopausia

El síndrome genito-urinario (SGUM) se refiere a una serie de síntomas que afectan el aparato genital y urinario de las mujeres y suele aparecer en la perimenopausia y/o la menopausia. Estos síntomas incluyen sequedad vaginal, ardor, picazón, dolor durante las relaciones sexuales (dispareunia), urgencia urinaria, y recurrencia de infecciones del tracto urinario. La causa principal de estos síntomas es la disminución de los niveles de estrógenos, que provoca cambios en el tejido vaginal y la uretra.



Impacto en la sexualidad y calidad de vida

El SGUM tiene un impacto significativo en la sexualidad de la mujer. La sequedad vaginal y el dolor durante las relaciones sexuales pueden reducir el deseo sexual y causar angustia emocional. Además, los problemas urinarios pueden generar incomodidad y vergüenza, afectando la calidad de vida y las actividades cotidianas. Muchas mujeres asumen que son problemas "normales" con los que lidiar y no suelen acudir a un especialista por creer que son un efecto inevitable del envejecimiento.



"El síndrome genito-urinario en la menopausia es una condición tratable que afecta profundamente la calidad de vida de muchas mujeres, incidiendo especialmente en su sexualidad y su autoestima. Es fundamental aumentar la concienciación sobre este síndrome y derribar los tabúes que rodean la menopausia", defiende la Dra. Campos.



Tratamientos disponibles

A través de la educación y el acceso a tratamientos efectivos, se puede mejorar notablemente la salud y el bienestar de las mujeres durante esta etapa de la vida. Entre los tratamientos más efectivos para el SGUM, en IM CLINIC disponemos de:



• Terapia de estrógenos vaginales. Aplicación local de estrógenos en forma de cremas, anillos o tabletas que ayuda a restaurar la salud del tejido vaginal.



• Terapia hormonal con hormonas bioidénticas. En determinadas pacientes, el uso de tratamiento con hormonas bioidénticas mejora, entre otros síntomas, los derivados del síndrome genitourinario de la menopausia.



• Medicamentos no hormonales. Fármacos que alivian los síntomas sin utilizar hormonas, como por ejemplo, lubricantes y humectantes vaginales (hidratantes), productos que alivian la sequedad vaginal y mejoran la comodidad durante las relaciones sexuales.



• Terapia regenerativa. Tratamientos que estimulan la reparación y regeneración de tejidos dañados mediante tejidos de la propia paciente. Como serían: • Láser vaginal de CO2. Uso del láser de CO2 para promover la regeneración del tejido vaginal, en colágeno e hidratación, y mejorar su elasticidad.



• Radiofrecuencia vaginal. Uso de energía de radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno en el tejido vaginal.







Adiós al tabú de la menopausia

La menopausia es una etapa en la que la mujer va a vivir más de un tercio de su vida, especialmente hoy en día con el aumento de la esperanza de vida. Pero históricamente, ha sido un tema tabú. En muchas culturas, la llegada de la menopausia era vista como el final de la feminidad y la vitalidad, lo que estigmatizaba a las mujeres y las obligaba a sufrir esta etapa en silencio, sin acceso a la información y tratamientos adecuados.



Hoy en día, existe un movimiento creciente para normalizar la conversación sobre la menopausia y educar a las mujeres sobre los síntomas y tratamientos disponibles. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para eliminar el estigma y garantizar que todas las mujeres reciban el apoyo y la atención que necesitan.



