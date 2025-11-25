Dra. Elisabeth Arrojo, Premio AJE Madrid a la Mejor Joven Empresaria 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La medicina preventiva y la hipertermia electromodulada se consolidan como motores de innovación sanitaria en España impulsadas por una visión médica centrada en la persona.

Madrid, 25 de noviembre de 2025.-

La Dra. Arrojo dirige INMOA y el Centro Nacional de Prevención del Cáncer, referentes en terapias complementarias basadas en evidencia científica y en programas avanzados de prevención oncológica que reflejan su compromiso personal con una medicina más humana y efectiva.

El galardón reconoce la integración de tecnología sanitaria, investigación clínica aplicada y atención personalizada como modelo de liderazgo empresarial con propósito científico y humano.

El premio coincide con la expansión de INMOA en medicina preventiva y con el desarrollo de estrategias de oncología de precisión orientadas a mejorar la supervivencia, la calidad de vida y la esperanza de los pacientes.

Madrid, 21 de noviembre de 2025 – La Dra. Elisabeth Arrojo, oncóloga e investigadora, ha sido distinguida con el Premio AJE Madrid – Mejor Joven Empresaria 2025 en la XXI edición de los reconocidos galardones Joven Empresari@. Este premio sitúa en primer plano la aportación de INMOA – Instituto de Oncología Avanzada – en el desarrollo de modelos de medicina personalizada, terapias complementarias basadas en evidencia y programas estructurados de prevención del cáncer.

En un contexto sanitario donde la prevención, el diagnóstico temprano y las terapias de precisión están transformando la práctica oncológica, INMOA representa el equilibrio entre ciencia y empatía, incorporando tecnología clínica avanzada, equipos multidisciplinares y un enfoque riguroso que combina ciencia, innovación y proximidad asistencial.

La Dra. Arrojo lidera desde Madrid un proyecto que integra hipertermia oncológica de última generación, monitorización clínica avanzada, programas de prevención primaria y secundaria, y educación en salud para la población general y grupos de riesgo. Su enfoque se caracteriza por la aplicación de métodos clínicos validados, reproducibles y centrados en la persona, reforzando la idea de que la medicina del futuro debe ofrecer herramientas efectivas antes, durante y después del diagnóstico, y hacerlo siempre desde la cercanía y la confianza del médico hacia su paciente.

“La innovación tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Este premio refleja el trabajo de un equipo comprometido y de cada paciente que inspira nuestra vocación científica y humana. Son ellos quienes nos recuerdan cada día por qué elegimos este camino”, señala la Dra. Arrojo.

AJE Madrid subraya con esta distinción la importancia de modelos empresariales que impulsan la transformación del sector salud a través de la investigación aplicada, la prevención y el liderazgo joven en proyectos de alto impacto social.

Acerca de INMOA – Instituto de Oncología Avanzada

INMOA combina diagnóstico preciso, programas de prevención y atención integral para ofrecer un modelo de salud más humano, más riguroso y más eficiente, donde la innovación tecnológica se pone al servicio de la vida.

Acerca del Centro Nacional de Prevención del Cáncer

El Centro Nacional de Prevención del Cáncer, integrado en el ecosistema de INMOA y dirigido por la Dra. Elisabeth Arrojo, desarrolla programas específicos de prevención primaria y secundaria, cribado personalizado y promoción de hábitos de vida saludables. Su actividad se orienta a disminuir la incidencia del cáncer y mejorar el pronóstico mediante estrategias basadas en evidencia científica, educación en salud y tecnología clínica avanzada.

