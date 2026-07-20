La Dra. Maite Garolera, nueva catedrática de Psicología de UIC Barcelona

La Dra. Maite Garolera ha tomado posesión de la plaza de catedrática del área de Psicología de UIC Barcelona en un acto celebrado en el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva catedrática, profesora del Departamento de Psicología de UIC Barcelona, es responsable de la Unidad de Neuropsicología y del Grupo de Investigación de Cognición, Cerebro y Conducta del Consorcio Sanitario de Terrassa.

Sant Cugat del Vallès, 20 de julio de 2026.- La Dra. Maite Garolera ha tomado posesión de la plaza de catedrática del área de Psicología de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), en un acto celebrado en el Consorci Sanitari de Terrassa (CST). El centro sanitario forma parte de la red de hospitales universitarios adscritos a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, una vinculación que refleja el compromiso de la Universidad y de sus instituciones sanitarias asociadas con la integración de la docencia, la investigación y la asistencia.

La Dra. Marta Mas, vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica de UIC Barcelona, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y dar paso al Dr. Manel Balcells, médico, exconseller de la Conselleria de Salud de la Generalitat y director del hub iBÉ, quien presentó los méritos de la nueva catedrática y realizó la laudatio.

En su intervención, el Dr. Balcells destacó especialmente la dimensión humana de los méritos de la nueva catedrática, junto con la dimensión académica y profesional, así como su entusiasmo, su energía y su interés por la innovación. También puso en valor su trayectoria clínica, investigadora y docente, y su capacidad para vincular la investigación con la práctica asistencial y la tecnología para dar respuesta a retos como la longevidad, la cronicidad y el deterioro cognitivo.

A continuación, la Dra. Maite Garolera impartió la lección magistral de toma de posesión "De la persona a la persona", en la que abordó su trayectoria académica, clínica e investigadora y las principales líneas de trabajo que han marcado su carrera profesional.

Durante su intervención, la nueva catedrática destacó la importancia de la formación continuada, la interdisciplinariedad y la exigencia científica, elementos que reforzó especialmente durante su estancia en Estados Unidos. "Desde los inicios siempre he tenido muy claro que investigación y asistencia deben ir de la mano", afirmó la Dra. Garolera, quien explicó que ha intentado trasladar este principio a toda su trayectoria, con rigor científico y una atención clínica centrada en la persona.

En este sentido, señaló que sus líneas de investigación comparten un mismo propósito: "Comprender las alteraciones cognitivas, estudiar sus mecanismos y transformar el conocimiento en intervenciones útiles para las personas". Asimismo, destacó su interés por el uso de la tecnología en la práctica clínica como herramienta para ayudar a las personas y subrayó que, en sus proyectos de futuro, la colaboración actual con UIC Barcelona tendrá un papel clave tanto en el ámbito académico como en el de la investigación.

Doctora en Psicología, especialista en Psicología Clínica y experta en Neuropsicología, la Dra. Maite Garolera cuenta también con un máster en Dirección de Instituciones Sanitarias y un máster en eHealth. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos.

Su trayectoria investigadora se ha centrado especialmente en el estudio de la cognición, desde una perspectiva que integra tanto los aspectos neurobiológicos como el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías. En este ámbito, la Dra. Garolera se ha consolidado como una de las investigadoras catalanas con una trayectoria científica más destacada.

Actualmente, participa en diversos proyectos de investigación, entre ellos Virtual Mets, financiado por la Fundación La Marató, cuyo objetivo es mejorar la cognición en adultos con síndrome metabólico mediante el uso de realidad virtual inmersiva. Este proyecto ejemplifica una de las líneas de trabajo que caracterizan la actividad de la nueva catedrática: la investigación aplicada y la incorporación de soluciones tecnológicas innovadoras para abordar los retos relacionados con la salud cognitiva.

Desde el año 2019, la Dra. Garolera es profesora del Departamento de Psicología de UIC Barcelona, donde imparte clases en el Grado en Psicología y en el máster universitario de Psicología General Sanitaria.

La Dra. Maite Garolera desarrolla su actividad en un entorno que integra la investigación, la asistencia y la docencia. En este sentido, su vinculación con el Consorcio Sanitario de Terrassa y con UIC Barcelona pone de relieve el valor de la colaboración entre la Universidad y los centros sanitarios universitarios para impulsar una formación conectada con la práctica clínica y una investigación con impacto en la sociedad.

En la clausura del acto, la Dra. Mas puso en valor la trayectoria integradora de la Dra. Garolera, que ha conseguido unir asistencia clínica, investigación y docencia en un único proyecto de vida. En este sentido, destacó que su incorporación al claustro de catedráticos de UIC Barcelona abre una nueva etapa de colaboración entre la Universidad y el Consorcio Sanitario de Terrassa, con la voluntad de consolidar proyectos académicos y de investigación. Mas también subrayó el compromiso de la Dra. Garolera con las personas y con una investigación que parte de la práctica clínica, se transforma en conocimiento y vuelve a la persona en forma de impacto e intervenciones útiles.

El acto se celebró en el Hospital Universitario de Terrassa del Consorci Sanitari de Terrassa, fruto de la colaboración con UIC Barcelona como centro universitario, que permite reforzar un modelo basado en la conexión entre la formación de los futuros profesionales, la actividad asistencial y la investigación, y contribuye a consolidar espacios de colaboración entre la Universidad y el sistema sanitario.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másteres, además de una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

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