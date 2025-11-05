La Dra. María José Guerrero Torres, primera mujer presidenta del COEC

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva Junta de Gobierno del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), integrada por siete mujeres y cinco hombres, destaca por su carácter paritario y representa un hito en la promoción de la igualdad de género en la odontología catalana

Barcelona, 05 de noviembre de 2025.-

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha culminado su proceso electoral con la victoria de la candidatura encabezada por la Dra. María José Guerrero Torres, que se convierte en la primera mujer en presidir el COEC en su historia.



La nueva presidenta liderará una junta de gobierno paritaria, formada por siete mujeres y cinco hombres, que marca un punto de inflexión en la representación y la igualdad de género en el sector odontológico catalán.



"Es un honor y una gran responsabilidad ser la primera mujer que preside esta institución. Esta nueva etapa refleja la realidad de la profesión, cada vez más femenina y diversa. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la excelencia profesional, la innovación científica y la mejora continua de la salud bucodental de la ciudadanía", ha declarado la Dra. Guerrero.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 31 de diciembre de 2024, de las 6.370 personas colegiadas en ejercicio en Cataluña, 3.961 son mujeres, lo que representa un 62% del total.



"Esta tendencia es especialmente notable entre los profesionales más jóvenes: en la franja de menores de 35 años, las mujeres representan el 74% de los colegiados, con 1.186 colegiadas frente a 415 hombres. Estas cifras confirman la feminización progresiva de la profesión dental y evidencian un cambio generacional profundo dentro del sector", ha añadido la presidenta.



El proceso electoral, celebrado entre el 27 y el 30 de octubre, ha contado con una participación de más del 35 por ciento del censo y se ha desarrollado con plena normalidad. La candidatura ganadora, avalada por su trayectoria y compromiso con la profesión, ha obtenido 2.145 votos, frente a los 1.531 de la segunda candidatura más votada.



La Dra. Guerrero, odontóloga con amplia experiencia clínica y docente, toma el relevo al frente de una institución que inicia una nueva etapa con tres grandes ejes:



• la defensa de los intereses profesionales de los odontólogos y estomatólogos,



• la promoción de la excelencia clínica y científica,



• y el refuerzo del papel del COEC como referente de la salud oral en Cataluña.



La nueva Junta de Gobierno del COEC queda compuesta por:



• Presidenta: Dra. María José Guerrero Torres

• Vicepresidente: Dr. José Nart Molina

• Secretario: Dr. Llàtzer Fernández Martin

• Vicesecretaria: Dra. Irene Verdugo Rojano

• Tesorera: Dra. Miriam Frias Martínez

• Contadora: Dra. Clara González Juidías

• Vocales: Dr. Octavi Camps Font, Dra. Neus Carrió Bertran, Dr. Javier Vilarrasa Sánchez, Dra. Claudia Elisabeth Hahn Chacón, Dra. Míriam Moreno Vielva y Dr. Antonio Jesús Caro García.



Con esta nueva dirección, el COEC inicia una etapa de renovación, proximidad e impulso profesional, que quiere consolidar su labor al servicio del conjunto de odontólogos, estomatólogos y de la sociedad catalana.



Emisor: COEC

Contacto

Nombre contacto: Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Descripción contacto: Prensa

Teléfono de contacto: 93 100 56 06



