La Dra. Neus Muñoz Gost aborda la importancia de escuchar los síntomas en la salud femenina - Dra. Neus Muñoz Gost

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de julio de 2026.-

El cansancio persistente, las alteraciones del sueño, las palpitaciones, la dificultad para concentrarse o los cambios de ánimo son síntomas que muchas mujeres experimentan a partir de los 40 años. Sin embargo, en numerosas ocasiones estas manifestaciones se atribuyen de forma automática al estrés o al paso del tiempo, retrasando una evaluación médica completa. En este escenario, la salud femenina requiere una atención específica que permita comprender el impacto de los cambios hormonales y ofrecer respuestas adaptadas a cada etapa de la vida. La Dra. Neus Muñoz Gost centra su trabajo en un abordaje integral de estos procesos, con especial atención a la perimenopausia y la menopausia.

Reconocer los síntomas para favorecer un diagnóstico adecuado

La normalización de determinadas molestias puede dificultar que muchas mujeres reciban una valoración clínica ajustada a su situación. Fatiga continuada, insomnio, sofocos, niebla mental, dolor articular, ansiedad de aparición reciente, aumento de peso o pérdida del deseo sexual son algunos de los síntomas que pueden formar parte de los cambios hormonales propios de la perimenopausia y la menopausia, aunque con frecuencia se interpretan como consecuencias inevitables de la edad o del ritmo de vida.

Desde la perspectiva de la salud femenina, identificar estas señales resulta fundamental para comprender su origen y valorar las diferentes opciones de abordaje disponibles. Una evaluación individualizada permite analizar cada caso de forma global, teniendo en cuenta la historia clínica, el contexto personal y las necesidades específicas de cada mujer, evitando que síntomas persistentes queden sin una explicación adecuada.

Un enfoque personalizado para acompañar cada etapa hormonal

La Dra. Neus Muñoz Gost desarrolla un modelo de atención orientado a proporcionar información rigurosa y acompañamiento médico durante las distintas etapas hormonales. Su trabajo se basa en la evidencia científica y en una visión integral que contempla factores hormonales, metabólicos, cardiovasculares y relacionados con el bienestar emocional.

Este enfoque busca ofrecer herramientas para comprender los cambios que experimenta el organismo y favorecer una mejor calidad de vida mediante estrategias adaptadas a cada situación. La atención personalizada permite abordar de manera conjunta aspectos como el descanso, la salud ósea, el metabolismo o la prevención de patologías asociadas a esta etapa.

Con una creciente sensibilización sobre la importancia de atender las necesidades específicas de las mujeres, la Dra. Neus Muñoz Gost destaca la necesidad de avanzar hacia una atención que escuche los síntomas sin restarles importancia. Reforzar la salud femenina mediante una valoración médica adecuada contribuye a identificar el origen de muchas alteraciones que pueden abordarse de forma individualizada, favoreciendo un mayor bienestar durante la perimenopausia y los años posteriores.

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