La Dra. Neus Muñoz Gost aborda el metabolismo femenino durante la transición a la menopausia - DRA. NEUS MUÑOZ GOST

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de mayo de 2026.- La transición hacia la menopausia, conocida técnicamente como perimenopausia, representa uno de los periodos de mayor transformación fisiológica en la vida de la mujer. Más allá del cese de la capacidad reproductiva, este intervalo —que puede iniciarse varios años antes de la última regla— conlleva una reconfiguración sistémica que afecta de manera directa a la composición corporal. La Dra. Neus Muñoz Gost, especialista en medicina integrativa, analiza cómo la fluctuación de los niveles de estrógenos y progesterona altera la distribución de la grasa y la gestión de la energía, planteando un abordaje que trasciende la simple restricción calórica y se centra en la salud global.

La resistencia metabólica ante el cambio hormonal

Durante esta etapa, muchas mujeres experimentan un aumento de peso localizado en la zona abdominal, incluso manteniendo los mismos hábitos que en décadas anteriores. La Dra. Muñoz Gost explica que esta resistencia metabólica no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, sino una respuesta del organismo ante la nueva realidad hormonal. La caída de los estrógenos suele vincularse con una disminución de la sensibilidad a la insulina y una ralentización de la tasa metabólica basal. Por ello, el enfoque tradicional de 'comer menos y correr más' resulta a menudo insuficiente o incluso contraproducente, al elevar los niveles de cortisol, una hormona que favorece la acumulación de tejido adiposo en situaciones de estrés crónico.

Para lograr perder peso en mujeres en perimenopausia, la doctora propone una estrategia basada en la medicina de valor, donde la escucha activa y la personalización son los ejes vertebrales. El objetivo no es solo la reducción numérica en la báscula, sino la recuperación de la vitalidad y la prevención de riesgos cardiovasculares o metabólicos asociados. Desde su consulta, se enfatiza la importancia de una nutrición antiinflamatoria y el entrenamiento de fuerza, esencial para preservar la masa muscular, que actúa como el motor metabólico del cuerpo.

Factores emocionales y calidad del descanso en la salud femenina

La visión de la Dra. Neus Muñoz Gost integra también el bienestar emocional y la calidad del descanso como pilares fundamentales. Las alteraciones en el sueño, frecuentes en la transición menopáusica debido a los sofocos o la ansiedad, desregulan la leptina y la ghrelina, las hormonas encargadas de señalizar el hambre y la saciedad. Por lo tanto, el tratamiento debe contemplar el equilibrio del sistema nervioso para permitir que el metabolismo funcione correctamente. De acuerdo a esta perspectiva, abordar la salud femenina implica entender que la mente y el cuerpo operan como un sistema único donde cada síntoma es una señal que debe ser descodificada.

En definitiva, entender la perimenopausia como un proceso global permite a la mujer retomar el control sobre su salud. La labor divulgativa y clínica de la Dra. Muñoz Gost busca desterrar el estigma del aumento de peso en la madurez, ofreciendo herramientas científicas y humanas para que esta transición sea vivida con plenitud. La medicina integrativa se posiciona así como el aliado fundamental para transformar un periodo de cambio en una oportunidad para establecer hábitos de salud duraderos.

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