La Dra. Sánchez, pediatra, explica qué es la enuresis y cómo afecta a los desplazamientos en Semana Santa

La enuresis no solo afecta los planes familiares, sino que también puede tener un impacto emocional en quienes la padecen

La enuresis es la pérdida involuntaria de orina durante la noche en niños y adolescentes sanos a partir de los 5 años. Este problema, aunque frecuente, es poco hablado y puede afectar la dinámica familiar, llevando a algunos padres a modificar o cancelar planes de viaje.



En España, entre el 3% y el 10% de las familias con menores se enfrentan a esta situación, según indican los expertos.



La Dra. Almudena Sánchez, pediatra del CAP Les Hortes de Barcelona, explica que "alrededor del 10% de las niñas y niños de 5 años mojan la cama. Este porcentaje baja al 5% a los 10 años, y al 3% en la adolescencia. Sin embargo, en algunos casos, puede continuar en la vida adulta".



La enuresis "se debe, principalmente, a un fallo en el mecanismo del despertar, que hace que la persona no se despierte ante la sensación de vejiga llena. También están implicadas la alteración del ciclo circadiano de la hormona antidiurética (vasopresina) y la inestabilidad vesical que provocan contracciones involuntarias del músculo detrusor".



En algunos casos, "la enuresis puede estar vinculada a otros problemas como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dificultades respiratorias al dormir (como la apnea del sueño) u otros problemas urinarios. Además, si alguien comienza a mojar la cama después de haber tenido un control adecuado, es importante consultar con un profesional, ya que podría ser señal de otras afecciones".



Viajar: un reto para muchas familias

Para muchas familias, la Semana Santa es sinónimo de viajar, visitar a familiares y disfrutar fuera de casa. Sin embargo, para aquellas con niñas, niños o adolescentes que mojan la cama, estos momentos pueden convertirse en fuente de estrés. Parte de estos menores se sienten avergonzados, y las familias intentan ocultar el problema para evitar que se sepa.



Los especialistas recomiendan no culpar ni regañar a quienes mojan la cama, ya que no lo hacen intencionadamente. La paciencia y el apoyo son clave. Según un artículo publicado en la revista Journal of Pediatric Urology, "el uso de lenguaje duro o castigo por parte de la madre en respuesta al fracaso del niño para lograr la sequedad nocturna puede afectar el apego entre la madre y el niño y hacer que el niño experimente emociones negativas como vergüenza, ansiedad, frustración y soledad." (1)



Impacto emocional y soluciones

Desde la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) insisten en la importancia de buscar ayuda profesional si el problema persiste después de los 5 años. Explican que "la enuresis moderada (3-6 noches/semana) o grave (diaria) y la que persiste pasados los 9 años, difícilmente, se resolverá sin abordaje. Aunque, es cierto que la prevalencia disminuye con la edad, la frecuencia y la severidad de los episodios enuréticos aumentan". (2)



Acudir al pediatra si, pasados los 5 años, el niño sigue mojando la cama por las noches es el primer paso para entender las causas y encontrar soluciones. Con el apoyo adecuado, es posible minimizar el impacto de la enuresis y mejorar la calidad de vida tanto de los menores como de sus familias.







