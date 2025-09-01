Drao Producciones lidera la gira nacional que acercará la zarzuela a toda España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de septiembre de 2025.- La zarzuela, uno de los grandes legados culturales de la tradición escénica española, sigue recorriendo los escenarios gracias al trabajo de compañías que apuestan por mantener vivo este género lírico. Drao Producciones, junto a la compañía Clásicos de la Lírica, emprende una gira nacional que durante los próximos meses acercará al público algunas de las obras más emblemáticas del repertorio.

La programación comienza en septiembre dentro de las Fiestas de Salamanca con La Revoltosa, representada en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM). Esta cita marca el inicio de una temporada en la que la zarzuela se sitúa en primer plano, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de producciones que mantienen la esencia del género. Durante octubre, la gira continuará en distintas localidades con motivo de sus fiestas patronales y festivales. Entre ellas se incluyen Móstoles, La Solana —en el marco de la Semana Nacional de la Zarzuela—, Puertollano y Valencia. Puedes consultar la agenda en la web https://www.draoproducciones.com para ver las próximas citas.

El repertorio reúne títulos fundamentales como La Revoltosa, La chulapona, El barberillo de Lavapiés y La del manojo de rosas. Estas obras reflejan la riqueza de la zarzuela en sus múltiples vertientes, desde el costumbrismo madrileño hasta las historias populares que han trascendido generaciones. Para dar vida a estas producciones, se cuenta con un elenco de más de veinte músicos en la orquesta y alrededor de treinta artistas sobre el escenario. Entre cantantes líricos, actores y bailarines, las representaciones proponen un viaje a la España de antaño, recuperando sonidos, ritmos y escenas que forman parte de la memoria colectiva.

El proyecto cuenta con el apoyo del INAEM, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, instituciones que respaldan la continuidad de un género que es parte fundamental de la historia artística española. Este impulso resulta esencial para garantizar que la zarzuela siga presente en los escenarios, acercándose tanto a públicos habituales como a nuevas generaciones.

Con este recorrido, Drao Producciones y Clásicos de la Lírica consolidan un compromiso firme: preservar, difundir y revalorizar la zarzuela como un arte integral que combina música, danza y teatro. La gira demuestra que el género continúa teniendo un espacio relevante en la vida cultural del país, ofreciendo espectáculos de gran formato y alta calidad interpretativa.

