DRAO Producciones presenta “La Magia de la Zarzuela”, el gran concierto navideño del 21 de diciembre

Madrid, 20 de noviembre.- El próximo 21 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, el público tiene una cita con la emoción y la tradición en La Magia de la Zarzuela, un espectáculo que celebra la esencia de uno de los géneros más representativos de la cultura española. Este concierto reúne sobre el escenario a algunas de las voces más destacadas de la lírica actual, acompañadas por una gran orquesta en directo de 20 músicos, para revivir los fragmentos más emblemáticos del repertorio zarzuelero.

El evento se enmarca en el impulso colectivo para lograr la declaración de la Zarzuela como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, una distinción que reconoce el valor histórico y cultural de este género como parte viva de la identidad artística de España. En una época del año marcada por la reunión y la celebración, La Magia de la Zarzuela invita a compartir un encuentro donde la música se convierte en el mejor regalo.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de piezas inolvidables de títulos como El barberillo de Lavapiés, Agua, azucarillos y aguardiente, El barbero de Sevilla, Gigantes y cabezudos, El dúo de la Africana, La revoltosa, Marina, El gato montés o Los diamantes de la corona. Un recorrido sonoro que invita a redescubrir la historia y el encanto de la zarzuela a través de romanzas, dúos y cuartetos que llenan de calidez el escenario.

Las partituras de maestros como Federico Chueca, Ruperto Chapí, Emilio Arrieta, Asenjo Barbieri, Gerónimo Giménez, Fernández Caballero o Soutullo y Vert cobran vida en una velada en la que la elegancia del concierto se une al espíritu festivo de la temporada. La música, interpretada por una gran orquesta en directo y los intérpretes más destacados del momento, crea un ambiente de magia, emoción y nostalgia.

La Magia de la Zarzuela se presenta como una oportunidad única para disfrutar de la música española en todo su esplendor, celebrando las fiestas con el arte que mejor refleja el alma de un país: la zarzuela.

