Drawbridge Health anuncia alianzas para impulsar la expansión en Japón

MENLO PARK, California, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Drawbridge Health, una compañía de tecnología sanitaria que redefine la experiencia de extracción de sangre tanto pra pacientes como para proveedores sanitarios, ha anunciado hoy una mayor inversión de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. ("Sumitomo Dainippon Pharma") así como un nuevo acuerdo de colaboración en investigación y desarrollo. Drawbridge Health también notificó que ha asegurado una inversión estratégica del nuevo inversor TOHO HOLDINGS CO., LTD. ("TOHO HOLDINGS"), además de una inversión de seguimiento de Kyoto University Innovation Capital ("KYOTO-iCAP"). Las inversiones impulsarán la expansión de Drawbridge Health en el mercado japonés y apoyarán la adopción de la innovadora tecnología de recogida de sangre de la compañía, el dispositivo de recogida de sangre OneDraw(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=1372144197&u...].

https://mma.prnewswire.com/media/1318588/dbh_onedraw_kit_04.... [https://mma.prnewswire.com/media/1318588/dbh_onedraw_kit_04....]

La colaboración entre Drawbridge Health y Sumitomo Dainippon Pharma se centrará inicialmente en el desarrollo de un panel de biomarcadores para enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes y las complicaciones diabéticas. "Nuestra colaboración en investigación y desarrollo con Drawbridge Health se ha llevado a cabo para abordar la importante preocupación en Japón por las enfermedades relacionadas con el estilo de vida adoptando OneDraw como una nueva innovación transformadora", dijo Hiroyuki Baba, alto ejecutivo en Sumitomo Dainippon Pharma.

El profesor Nobuya Inagaki, M.D., Ph.D., presidente del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Nutrición en la Universidad de Kioto, destacó la importancia de la colaboración entre Drawbridge Health y Sumitomo Dainippon Pharma. "Esta colaboración es prospectiva, ya que ayudará a avanzar las iniciativas necesarias, recursos y apoyará la expansión de la telemedicine en el campo médico japonés, particularmente en enfermedades relacionadas con el estilo de vida".

"Hay un tremendo potencial para cargar la trayectoria de diabetes y enfermedad de estilo de vida en Japón con el dispositivo OneDraw. Estamos encantados de asociarnos con Drawbridge Health para mejorar la salud de millones de personas", dijo Atsushi Udoh, director general y director representativo de TOHO HOLDINGS.

"Globalmente, 2020 ha demostrado que los sistemas sanitarios deben adaptarse rápidamente a los retos actuales e inesperados. El acceso a la información sanitaria es más importante que nunca, y apreciamos los compromisos de Sumitomo Dainippon Pharma y TOHO HOLDINGS mientras continuamos nuestro crecimiento y visión en Japón. También seguimos siendo extremadamente agradecidos de la actual colaboración y relación con la Universidad de Kioto y KYOTO-iCAP", dijo Lee McCracken, consejero delegado de Drawbridge Health.

Drawbridge Health se compromete a mejorar el cuidado sanitario globalmente mediante muestreo sanguíneo más accesible, desde el OneDraw A1C Test System aprobado por la FDA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=1891758756&u...] en 2019 certificado CE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=2050238364&u...] en 2020. OneDraw es un dispositivo pequeño de un solo uso que extrae, recoge y estabiliza una muestra sanguínea capilar de la parte superior del brazo. Este nuevo dispositivo es fácil de usar y permite que la sangre se extraiga cómodamente sin necesidad de ir a un laboratorio.

Acerca de Drawbridge Health

Fundada en 2015 por GE Ventures y GE Healthcare, Drawbridge Health es una empresa de tecnología para el sector sanitario dedicada a reinventar el método de extracción de sangre permitiendo la obtención de muestras de sangre de manera cómoda y práctica, en cualquier momento y lugar. Drawbridge está desarrollando un sistema de extracción y estabilización de muestras de sangre fácil de usar mediante la integración de ingeniería, procesos químicos y diseño modular que abre nuevos horizontes en el acceso a información importante sobre salud. Si desea más información, visite www.drawbridgehealth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=525741071&u=...].

Contacto:Eddy Garciaegarcia@dbhealth.com[mailto:egarcia@dbhealth.com]

Aprenda más sobre los inversores:Sumitomo Dainippon PharmaTOHO HOLDINGS CO., LTD. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=4114148919&u....]KYOTO-iCAP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=4251852963&u...]

https://mma.prnewswire.com/media/899446/Drawbridge_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/899446/Drawbridge_Logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1318588/dbh_onedraw_kit_04.... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=631667532&u=...]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899446/Drawbridge_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959041-1&h=3256311147&u...]

Sitio Web: http://www.drawbridgehealth.com/