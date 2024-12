El Dr.de la Peña demuestra con historias reales que se puede llegar sano a los 120 años

(Información remitida por la empresa firmante)

El doctor Manuel de la Peña, descubridor de un yacimiento de supercentenarios en España, afirma que la población de centenarios está creciendo exponencialmente, ya que en la actualidad hay más de 700.000 centenarios en el mundo y España ocupa un lugar destacado con más de 20.000 personas que superan los cien años, posicionando al país como líder en longevidad

Madrid, 26 de diciembre de 2024.- Señala que este fenómeno está creciendo de forma exponencial gracias a los avances disruptivos de la medicina y a los hábitos saludables de los supercentenarios. Historias inspiradas de longevidad.



Historias inspiradas de longevidad

En su nuevo libro Guía para vivir sanos 120 años, que va camino de best seller, el doctor destaca las costumbres sanas de la persona más longeva de la historia de la humanidad, la francesa Jeanne Calment, quien vivió hasta los 122 años y mantenía un estilo de vida activo, hasta el punto que a los 100 años iba en bicicleta a los sitios. En su obra también relata los hábitos de María Branyas, una española que alcanzó los 117 años gracias a su filosofía de vida basada en no rodearse de personas tóxicas, consumir probióticos y vivir con fe.



Yacimiento de supercentenarios: un mensaje de esperanza

El doctor Manuel de la Peña afirma que el envejecimiento en España es una auténtica bomba demográfica y las personas longevas "han dejado de renunciar a nada", y pone de ejemplo a la británica Manette Baillie que hace unos meses celebró sus 102 cumpleaños saltando en paracaídas desde un avión que volaba a más de 2000 metros de altura. Y cuando cumplió 100 años condujo, en el circuito de Silverstone, un Ferrari a 210 km/h. Para De la Peña, la edad no es un obstáculo para curarse ni para operarse y mucho menos para conseguir tus sueños. De hecho, Servando Palacín, de 109 años, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un marcapasos. En su última visita a Servando, el doctor le contó que Dolores Buitrago a los 110 años "le cantó melodiosas coplas", que Crescencia Galán con 110 años le dijo que "cuando tiene un día malo lo saca a flote" y que Engraciano a los 109 años había superado un cáncer de colon con 90 años, un infarto de miocardio a los 80 años, que le cambiaron la cadera a punto de cumplir los 100 años y que ahora se siente como si tuviera 60 años. También el profesor de la Peña le contó que la familia con récord Guinness de longevidad es canaria, los Hernández-Pérez, y que en estos momentos la más longeva del mundo es la japonesa Tomiko Itooka, una monja de 116 años. Por otro lado, en Brasil vive Inah Canabarro Lucas, que ha cumplido 116 años, que es la segunda persona viva más longeva del mundo. Siempre afirma que "su gran secreto es rezar". En el Reino Unido vive Ethel Caterham, con 115 años, y es la tercera persona viva más longeva del mundo, y así describe De la Peña en su nuevo libro el modelo de resistencia al envejecimiento de las personas más longevas del mundo.



Los hábitos saludables: el denominado común de los supercentenarios

El profesor se muestra partidario de adoptar decisiones saludables de forma natural y, de hecho, en su tercera edición de la Guía para vivir sanos 120 años, desvela los secretos de los centenarios y supercentenarios para llegar a ser tan longevo, donde relata con historias llenas de ternura que siempre han sido personas de costumbres muy sanas.



El denominador común de todos ellos es que tienen un pensamiento positivo, una mente activa, ganas de vivir, no fuman, son flacos y flacas, cuidan su alimentación, basada en productos de la tierra, como frutas y verduras, que aportan pocas calorías y muchos nutrientes. Suelen caminar todos los días, dar paseos o incluso bailar, evitan el estrés emocional, tienen buenos hábitos de sueño, no se rodean de personas tóxicas, tienen un propósito de vida, vigilan su colesterol, controlan su tensión arterial, cuidan su microbiota, viven invadidos por la fe, serenidad y espiritualidad, tienen sentido del humor, viven con gran conexión social y se sienten útiles hasta el último día.



La ciencia al servicio de la longevidad

También está convencido que la inteligencia artificial como AlphaFold 3, que ha descubierto la interacción de 200 millones de proteínas en el organismo y ha ahorrado 10 siglos de investigación a los científicos, contribuirá a frenar el envejecimiento, y más pronto que tarde descifrará una molécula con capacidad senolítica que eliminará las células senescentes (zombis) del organismo.



Por otro lado, describe con gran claridad los ensayos clínicos con tratamientos experimentales como los cambios de sangre, la telomerasa, el klotho, los posbióticos y los tratamientos con células madre.



El sabio español de la longevidad

De la Peña, además de profesor de cardiología, es escritor, académico, doctor cum laude en medicina, y director de la cátedra del corazón y longevidad. Es un reconocido gurú de la longevidad y preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Ha sido galardonado con prestigiosos premios como la Insignia de Oro de la Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR), la Medalla de Bronce de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) y el Premio Escultura Donante-Receptor de la Asociación Española de Trasplantados de Corazón.



El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social es una institución independiente, donde han participado Premios Nobel, ministros de distintos signos políticos y diputados del Parlamento Europeo, entre otros.







